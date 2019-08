Kazuhiko Imaizumi, de la National Research Institute of Police Science din Japonia, a făcut o investigație cu privire la identificarea identității persoanei după oasele arse, în cazurile de omor.

Kazuhiko Imaizumi lucrează la institutul menționat, unde este specializat în cercetări despre biologia celulară, biotehnologice și biologie moleculară.

”Gradul de modificare a oaselor arse include degradarea ADN-ului”

El scrie că ”în cazurile criminalistice, întâlnim frecvent cazuri în care oasele arse sunt trimise pentru identificare. Proprietățile oaselor, atât fizice, cât și chimice, se schimbă drastic în timpul arderii și aceste modificări provoacă dificultăți în testele de identificare criminalistică. Modificările fizice care apar în osul ars, cum ar fi deformarea și fragmentarea din cauza contracției provocate de căldură, modifică indicatorii morfologici care sunt critici pentru analiza antropometrică a speciilor, sexului, vârstei și estimării staturii. În plus față de modificările fizice, căldura în procesul de ardere induce, de asemenea, modificarea chimică a oaselor din cauza combustiei și pirolizei substanțelor chimice. Gradul de modificare crește odată cu creșterea temperaturilor și include degradarea ADN-ului, ceea ce compromite tehnicile de identificare criminalistică. Prin urmare, trebuie să cunoaștem detalii despre aceste influențe problematice, precum și să luăm în considerare gradul de căldură la care a fost expus specimenul. Astfel de informații îi vor ajuta pe oamenii de știință criminalistică să interpreteze mai exact rezultatele testelor obținute din oasele arse.”

El se referă, în investigația sa și la ”omucideri în care trupul victimei este cremat în mod intenționat și distrus de făptuitor pentru a obstrucționa ancheta”, subliniind că ”analiza ADN a oaselor puternic arse poate fi extrem de dificilă.”

Kazuhiko Imaizumi notează că ”osul își schimbă drastic culoarea atunci când este ars. Întrucât culoarea suprafeței osoase variază cu temperatura de expunere, mulți cercetători au încercat să găsească o corelație între culoarea oaselor și temperatura de ardere pentru a stabili un indice pentru estimarea temperaturii de expunere a probelor osoase chestionate. Gradul de colorare a oaselor variază, de asemenea, odată cu timpul de ardere, iar o perioadă lungă de ardere are ca rezultat alterarea mai severă a culorii. Condițiile de ardere anaerobă întârzie procesul de colorare. Țesuturile moi ale cadavrului acționează ca o barieră fizică împotriva flăcărilor la începutul combustiei și menține oasele în condiții anaerobe. Inegalitatea grosimii țesuturilor moi în corp și o distribuție inegală a căldurii în timpul arderii în sine rezultă adesea în grade diferite de oase arse chiar și la același individ.”

Cum se colorează oasele în funcție de temperatura de ardere

Studiile citate în investigația menționată fac legături directe între timpul de ardere și temperatură și culoarea și greutatea oaselor după ardere.

Prin urmare dacă oasele sunt maro-galben, el spune că temperatura de ardere este de 200° C, dacă sunt maro-negru închis, temperatura de ardere a fost 300° C – 400° C, dacă oasele sunt un gri asemănător cenușii, temperatura de ardere este de 500°C – 600° C și un alb ca cretă la peste 700° C.

Același studiu mai precizează că ”osul ars pierde apă și o cantitate semnificativă din matricea organică la 400° C și pierde matricea organică complet la aproximativ 700° C”, dar și că experimentele ”au arătat o scădere drastică a colagenului la temperaturi între 200° C și 400° C”, iar la 700° C ”colagenul nu mai este detectabil”. De ce e important acest ultim lucru? Pentru că, susține specialistul japonez: ”Ar trebui să luăm în considerare această scădere timpurie a matricei organice atunci când aplicăm teste ADN pentru oasele arse, deoarece ADN-ul este o componentă organică a osului.”

Specialistul subliniază, privind supraviețuirea ADN-ului în oasele arse, că ”matricea organică dispare într-o fază relativ timpurie în procesul de ardere, iar ADN-ul nu face excepție.”

Kazuhiko Imaizumi citează mai multe studii pe oase, la temperaturi diferite, care au avut o singură concluzie: ”niciunul dintre aceste exemplare arse nu păstra ADN-ul care era amplificabil și a ajuns la concluzia că testarea ADN-ului nu poate fi folosită cu succes cu oasele carbonizate.”, ”rezultatele lor au indicat că ADN-ul nu a reușit să fie amplificat în mod constant, chiar și la doar 210° C timp de 2 ore și la 200°C timp de 45 minute.”

Studii pe stabilirea ADN-ului din oasele arse

Citându-l pe Tsuchimochi (și colaboratorii săi) care au efectuat un experiment similar folosind dinți și au încercat să amplifice ADN-ul cromozomial extras din pulpele dentare ale dinților încălziți, specialistul japonesc precizează că ”nu au reușit să amplifice acest lucru chiar și în dinții încălziți la 400° C timp de 2 minute.”, subliniind că ”având în vedere că pulpa dentară este oarecum protejată de căldură de smalțul și dentina din jur, această degradare severă a ADN-ului după o perioadă atât de scurtă de încălzire sugerează, de asemenea, rezistența la căldură slabă a ADN-ului.”

Cu toate acestea, alți specialiști, care au făcut teste pe oase arse în cazuri reale, clasificând gradul de ardere în funcție de culoarea oaselor, au reușit să identifice ADN-ul: ”Au clasificat gradul de ardere în funcție de culoarea oaselor și au obținut cu succes amplificarea de la exemplare la cel mai înalt grad de ardere, colorat ”albastru-gri-alb”. Această colorare ar sugera că temperaturile au atins peste 500° C, astfel încât succesul amplificării pare să contrazică rezultatele obținute din alte studii. Cu toate acestea, există o explicație plauzibilă pentru această contradicție. Schwark și colaboratorii săi au folosit un sistem PCR multiplex auto-realizat optimizat pentru amplificarea ADN-ului foarte degradat prin scurtarea lungimii țintei pentru PCR-uri și, de asemenea, a folosit un kit de dactilare ADN nuclear cu un număr mai mare de cicluri PCR pentru a crește sensibilitatea. Este posibil ca sistemul lor de dactilografie extrem de sensibil să funcționeze bine asupra ADN-ului puternic degradat, dar inegalitatea arderii, chiar și în interiorul unui singur os, nu poate fi ignorată. Porțiunea aleasă pentru extracția ADN-ului ar fi putut fi expusă într-un grad mai mic decât zona dominantă utilizată pentru clasificarea colorației arsurilor. Pentru a clarifica această problemă, ar fi necesar un studiu experimental suplimentar al osului care arde sub un control strict al temperaturii.”

Concluzia

”Așa cum am explicat deja în această recenzie, oasele arse prezintă multe probleme pentru identificarea criminalistică. Acestea se extind atât în analiza antropologică cât și în cea a ADN-ului și nu ar trebui să ne așteptăm să obținem în mod constant profiluri de ADN din oasele arse puternic. În astfel de situații, rezultatele antropologice devin mai importante ca mijloc de identificare criminalistică. Prin urmare, trebuie să obținem cât mai multe informații morfologice din oasele arse fragmentate și fragile.” scrie specialistul din Japonia, care scrie despre o tehnologie avansată: tehnica imagistică micro-CT, carepermită obținerea de forme 3D ale stratului de suprafață ale osului fragmentat.

Sursa: dovepress.com