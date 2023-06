Alin Tișe, Președintele Consiliului Județean Cluj, afirmă că posibilitatea redeschiderii Fabricii Clujana există în orice moment, dar aceasta ar fi viabilă doar în mâinile unei companii private. El admite că administrația locală nu a fost și nu este în măsură să gestioneze eficient o astfel de afacere. Din acest motiv, fabrica se află în prezent în stare de faliment și nu mai poate opera.

Fabrica Clujana a fost achiziționată de Consiliul Județean Cluj în 2018 cu intenția de a o salva de la faliment, dar, din nefericire, aceasta nu a reușit. Fabrica de încălțăminte Clujana, un simbol al orașului, a intrat oficial în faliment la sfârșitul anului trecut. Din păcate, managerii numiți politic nu au reușit să performeze, deoarece fabrica opera pe piața reală, în care consumatorii trebuie să cumpere produsul, spre deosebire de o instituție publică (precum Primăria Cluj-Napoca sau Consiliul Județean Cluj), care se susține din fonduri publice.

„Fabrica se află în stare de faliment și nu mai poate funcționa, dar poate fi relansată cu brandul Clujana într-o nouă unitate de producție. Patrimoniul și brandul nu au fost vândute și sunt deținute de Consiliul Județean. Am putea face o vânzare către o companie privată oricând, după o evaluare minuțioasă a tot ce deținem din patrimoniul Clujana, inclusiv brandul. Există, totuși, o reticență mare din partea clujenilor, deoarece ei doresc ca fabrica să rămână în proprietatea statului, chiar dacă nu avem expertiza necesară pentru a o administra. Nu știm cum să producem încălțăminte.

Dacă există dorința de a continua producția sub acest brand, acesta trebuie să fie încredințat unei entități competente. Deocamdată, el este păstrat. Tot ce a fost în fabrica de pe platforma Clujana este proprietatea județului. Clujana a rămas cu clădirea mare din față, plus magazinele și birourile din Piața 1 Mai. De asemenea, a mai rămas cu un teren pe platformă care este sub niște centrale termice. Plus brandul. Am cumpărat acestea de la fabrică și am salvat brandul.

Toate acestea sunt proprietatea publică a județului. În acest moment, nu știu ce se poate face acolo. Nu am primit nicio ofertă concretă sau ceva de genul acesta, ca să pot estima costurile sau cum ar putea funcționa. Este evident că nu putem administra eficient o fabrică de încălțăminte prin intermediul Consiliului Județean. Este clar că în viitor, oricine va dori să valorifice aceasta, va trebui să apeleze la o companie privată. Clujenii nu sunt încă pregătiți pentru o astfel de vânzare”, a declarat Alin Tișe pentru Napoca Live.

