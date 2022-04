”Industria imobiliară” a Clujului duduie la cote maxime și închide încă o fabrică din Cluj Napoca care urmează să se transforme în proiect imobiliar. Este vorba despre fabrica Napomar, de pe Bulevardul Muncii, un producător de mașini și utilaje, care va trimite în șomaj aproape 200 de angajați. În aceeași notă de expansiune a orașului se înscriu fostele fabrici Tehnofrig, Carbochim, Flacăra, Armătura, Fimaro, Ursus, etc. Practic, toată industria care funcționa în oraș a fost falimentată pentru că s-a mizat pe ideea că este mai ieftin să imporți din China. Până de curând, când costurile de transport maritim și feroviar au dus la explozia prețurilor. Fabrica Napomar aparține SIF Banat Crișana, un fond de investiții condus de Bogdan Drăgoi, fost ministru tehnocrat de Finanțe, fiu de general.

Conducerea Napomar a anunțat printr-o decizie a Adunării Generale a Acționarilor că își va închide activitatea, angajații vor intra în șomaj, iar utilajele vor fi scoase la vânzare.

”Articolul 1 Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 1 din data de 14 ianuarie 2022, privind încetarea activității de producție a Societății NAPOMAR – S.A. și reducerea numărului de angajați ai NAPOMAR – S.A., prin măsura concedierii colective, cu respectarea prevederilor legale cuprinse în Contractul Colectiv de Muncă, ale Codului Muncii și a tuturor regulamentelor și legilor aplicabile în această situație.

Articolul 2 Mandatarea Consiliului de Administrație în vederea înstrăinării tuturor bunurilor de natura echipamentelor, utilajelor și instalațiilor.

Articolul 3 Împuternicirea domnului Călin Cândea, în calitate de Director General al NAPOMAR – S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților, încheierea și semnarea tuturor documentelor necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare, inclusiv publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și depunerea și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj”, arată decizia luată de consiliul de Administrație al Napomar.

Am încercat să aflăm de la managerul companiei, Călin Cândea detalii despre modalitatea în care vor fi puse în practică aceste decizii, dar acest lucru nu a fost posibil, în pofida faptului că i-am contactat pe ceilalți administratorii care au refuzat să facă vreo declarație sau să furnizeze o modalitate de contact a lui Cândea.

Compania are o suprafață de producție de 21.000 metri pătrați, pe un teren de 4,5 hectare amplasat în fosta zonă industrială din nord-estul Clujului, cu un potențial imobiliar ridicat, pentru spații rezidențiale și comerciale. Cele mai recente informații publice arată că Napomar avea în 2020 peste 180 de angajați, afaceri de 4,6 milioane euro și pierderi de 500.000 de euro. De altfel, în perioada 2016-2020, compania a avut un singur an cu profit, în ceilalți patru ani raportând pierderi însumate de 12,4 milioane lei. SC Napomar SA a fost înființată în anul 1973, sub denumirea “Fabrica de mașini de rectificat”, devenind unul dintre principalii producători de profil din România. Compania și-a extins și mai mult atât capacitățile, cât și gama de produse, dar după anul 1990 a fost obligată să se reprofileze, din cauza dispariției aproape în totalitate a pieței tradiționale, și a început să producă articolele căutate atunci pe piața internă, precum mașini de prelucrare a lemnului, hârtiei, sticlei sau piese de schimb. Potrivit profit.ro, în anul 2001, Napomar a înființat o companie mixtă cu grupul spaniol Danobat, iar în anii următori livra 90% din producție la export, sub formă de mașini unelte cu comandă numerică, piese și subansamble pentru echipamente de salvare marină, pentru industria energetică precum și pentru diverși beneficiari din alte domenii de activitate. Printre principalii clienți ai companiei s-au numărat gigantul american General Electric, grupul industrial Emerson, de asemenea din SUA, și Danobat. În 2013, Napomar anunța finalizarea unui program de investiții în valoare de 10 milioane de euro în modernizarea fabricii, finanțat parțial cu fonduri europene și de la bugetul de stat. Acțiunile Napomar au fost tranzacționate, până în 2004, pe fosta piață Rasdaq. Acum, SIF Banat-Crișana deține 99,4% din acțiunile companiei, participația fiind evaluată la 10,5 milioane lei.

Industria imobiliară clujeană

Încă din anii 90, tendința generală a managerilor și proprietarilor companiilor din industria clujeană a fost falimentul. Ușor, tendința a devenit o normalitate, iar în ultimii zeci de ani active fabricilor falimentare au fost vândute, iar terenurile s-au transformat în afaceri imobiliare. În mod exclusiv, toate acestea au fost afaceri sau, mai bine spus, ”combinații”, au fost dedicate investitorilor cu legături bine cimentate în administrația locală sau în politică.

În data de 5 ianuarie 2022, Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul Carbochim a aprobat hotărârea prin care terenul din Piața 1 Mai, pe care este construită fabrica de discuri abrazive să fie vândut. Cumpărătorul este Iulian Dascălu, omul de afaceri care deține grupul de mall-uri sub brandul Iulius. Deja a fost anunțat un proiect imobiliar.

Pe amplasamentul fostei fabrici Tehnofrig vor începe lucrările de construcție pentru un proiect imobiliar ai căror beneficiari sunt doi milionari clujeni: Dorel Goia și Horia Ciorcilă.

Acest proiect imobiliar intră în contradicție cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), potrivit căruia pe terenul respectiv Primăria Cluj Napoca ar fi trebuit să construiască o autogară. Aflată în imediata apropiere a gării, cele două puncte de transport public ar fi constituit, conform PMUD un nod intermodal.

Un alt proiect imobiliar se edifică pe amplasamentul fostei fabrici Fimaro. Pe terenul, cu o suprafață de 3,1 hectare se vor construi mai multe clădiri cu regim diferit de înălțime, între 5 și 11 etaje, cu o înălțime maximă admisă de 48 de metri. Restructurarea incintei Fimaro constituie un impuls pentru conversia zonelor industriale de la sud (Fimaro Sud, 16 februarie, Institutul Minier), activându-se astfel întregul culoar destinat restructurării.

Culoarul Nadășului are un potențial de dezvoltare a rețelei de legături pietonale, care va contribui la creșterea atractivității arealului”, a se arată în documentația de specialitate întocmită de Planwerk.

În spatele gării se va edifica un alt proiect imobiliar, în continuarea celui deja existent, Liberty Technology Park, care astfel se va extinde.

Pe suprafața de 4,5 ha se vor edifica șase clădiri din care două imobile vor avea 250 de apartamente, trei vor fi destinate spațiilor de birouri și se va construi o grădiniță.

Regimul de înălțime admis pentru grădiniță este va fi de (1-2S)+P+E, iar celelalte clădiri vor avea un regim de înălțime de 5 etaje. Trei dintre subsolurile clădirilor vor fi amenajate pentru peste 1.000 de locuri de parcare pentru autoturisme și 717 pentru biciclete.

Vasile Puscaș, fostul ginere al PSD-istului clujean Ioan Rus, a construit centrul comercial Platinia pe amplasamentul fostei fabrici de bere Ursus.

Pe amplasamentul fabricii Armătura din Cluj urmează să fie dezvoltate proiecte imobiliare, după ce austriecii au acumulat datorii și au ajuns la concluzia că cea mai bună soluție este vânzarea terenurilor.

De la 15.000 de angajați la nimic

Un caz controversat este cel al Combinatului de Utilaj Greu (CUG) Cluj Napoca. după ce a fost privatizat, o parte din spaţiile CUG-ului au fost vândute, iar tranzacţiile au făcut obiectul de cercetare al procurorilor. CUG Cluj a fost unul dintre cei mai mari mastodonţi industriali din Cluj-Napoca, însă această bază va fi dezafectată, iar terenului i se pregăteşte o destinaţie imobiliară. În 2005, CUG-ul a fost scos la licitaţie de către Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului (AVAS), iar licitaţia a fost adjudecată de concernul german Max Aicher, prin societatea S&MG. Principalul acţionar este Maximilian Aicher, care l-a numit pe Erich Gehl Ottmar ca administrator al SC S&MG. Ottmar deţinea şi opt părţi sociale din firma care deţine CUG-ul, dar nu avea dreptul de a înstrăina sau de a tranzacţiona activele imobiliare ale combinatului. Cu toate acestea, Ottmar a încheiat mai multe tranzacţii imobiliare prin care a înstrăinat o parte din activele combinatului fără a deţine acest drept.

La CUG lucrau 15.000 de clujeni.