TRANSILVANIA MEDIA GROUP PRODUCTIONS SRL, una dintre afacerile din ”suveica” lui Arpad Paszkany, a intrat în faliment.

Firma este deținută de LEE CONSULTANTS LTD, un off-shore care are 99% din acțiuni, și FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ SA. Firma a fost înfiinţată în octombrie 2011 de Arpad Zoltan PASZKANY (70%), Vasile DÎNCU (10%), Ioan RUS (10%) şi Gheorghe Adrian TOMŞA (10%). A intrat în insolvenţă abia pe 21 noiembrie 2018 Off-shore-ul LEE CONSULTANTS LTD este reprezentat de Vigh Ferencz, care reprezintă și un alt off-shore de-a lui Paszkany, Mentor Development LTD din Seychelles.

”Intrarea in procedura de faliment a debitoarei SC TRANSILVANIA MEDIA GROUP PRODUCTIONS SRL, conform Incheierii civile pronunţată de Tribunalul Comercial Cluj în dosarul nr.791/1285/2018. Debitorul SC TRANSILVANIA MEDIA GROUP PRODUCTIONS SRL are obligaţia ca pina la data de 10.04.2019 sa predea catre lichidatorul desemnat gestiunea averii impreuna cu lista actelor si operatiunilor efectuate dupa deschiderea procedurii de insolventa . 7. Creditorii debitorului SC TRANSILVANIA MEDIA GROUP PRODUCTIONS SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei in vederea intocmirii tabelului suplimentar al creditorilor la data de 15 mai 2019, termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului suplimentar al creantelor la data de 29 mai 2019, termenul pentru depunerea contestaţiilor faţă de tabelul de creanţe, cu privire la creanţele şi drepturile trecute, sau, după caz, netrecute de lichidatorul judiciar în tabelul suplimentar de creanţe, de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar de creanţe în BPI şi termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea tabelului de creanţe la 26 iunie 2019. Termen de judecată pentru examinarea stadiului procedurii, soluţionarea eventualelor contestatii impotriva tabelului suplimentar şi consolidarea tabelului definitiv , precum si prezentarea raportului lunar de activitate data de 26 iunie 2019, sala 102, ora 11”, arată notificarea Tribunalului Comercial Cluj.

De remarcat este faptul că la masa credală clubul de fotbal CFR Cluj s-a înscris cu suma de 13.822.764,43 lei.