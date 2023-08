Familia imobiliară Căpușan a fost bombardată cu recenzii negative în spațiul online. Un clujean care intenționează să-și achiziționeze un apartament în blocurile construite de familia Căpușan a solicitat, pe reddit.com, câteva informații cu privire la calitatea imobilelor și seriozitatea dezvoltatorilor imobiliari.

„Pentru cei care au mai interactionat cu dezvoltatorii (familia Capusan): ce probleme ati intampinat cu ei? Cum se prezinta celelalte proiecte ale lor (Grand Park, Junior Residence, Bonjour) ?

La ce trebuie sa fiu atent cand vine vorba de antecontract?

Mersi fain!”

Comentariile nu au întârziat să apară:

„Fac lucruri ieftine pe bani multi.”

„Am cumparat un apartament in buna ziua, se aud vecinii cand vorbesc intre ei, cand dau drumul la apa, cand inchid usile, nu i-as recomanda”

„Am dormit cateva nopti la Grand Park, le-am auzit toata joaca sexuala la aia de sus, cu cuvinte si tot.”

„Locuiesc în GP de 5 ani, la bani care am dat, trebuia X2 mai bun sa fie

pereți strâmbi și prost finisat, la rosu nu a dorit să-mi daie, după 1 an o apărut multe fisuri ca material și finisaj prost praf cu electrica, o veni electricianul și a refăcut totul deja dacă ai noroc cum îți instalează ferestrele vecini vei auzi, dar dacă te împrietenești cu ei, se rezolva ușor infiltratie apa în parcare subterana, constructorul dat în judecată dacă nu repara

Sunt mulțumit în general, dar la bani acestea trebuia mult mai bine, iarna e cald, e okey termoizolația, dar aici tot depinde de noroc Eu as da 2/5 lui constructor la bani care am dat, de fost jumate de preț, nu ma plângeam”

„De unde se pot scoate bani, se scot. Indiferent cât e de aproape (sau peste) limita legii. Concret

parcare subterana care se inunda

pereți care se infiltrează

locuri de parcare pentru biciclete (pe care primăria i-a obligat sa le facă) dar mai apoi au fost deființate după recepția blocului și vândute ca spații de depozitare catre cumpărători (cărora nu li s-a spus despre “fostul statut” al spațiului lor de depozitare)

trotuar intrerupt pentru a mai adauga 1–2 parcări exterioare literalmente lângă “terasele” locatarilor de la parter

literalmente lângă “terasele” locatarilor de la parter obligativitate de a contracta o firma (foarte proasta) de administrație. Se taxează foarte mult, se face foarte puțin

nu știu dacă mai colaborează cu ea dar avocata cu care se făceau semnările de contracte acum câțiva ani e o doamna mai temperamentală decât mi-ar plăcea sa văd un avocat…orice avocat. Eu am ajuns sa fiu certată si sa strige la mine la notar pentru ca (de fapt) ea nu știa bine niște informații

Toate peste toate… nu stiu alți dezvoltatori care sa fie mai ok neaparat așa ca: sper sa găsești măcar răul cel mai mic.”

„In Grand Park Sopor am multe cunostinte si in mare parte is multumiti toti. Intr-adevar se cam aude in apartamente.

In Bonjour nou am fost de multe ori, nu arata rau, 2 lifturi, compartimentari decente, terase maricele.

In Bonjour vechi nu am fost dar din exterior arata foarte rau, vopseaua/lacul de pe lemnul folosit la fatada s-a scurs si a murdarit tot blocul. Unii si-au inlocuit lemnul de la balcon cu alt model, unii l-au revopsit, altii au pus ceva tabla in spatele lui. Arata mult prea degradat pentru varsta constructiei.

Grand Park Buna Ziua aka blocurile din spatele Mega Image arata destul de ok la o prima vedere. Nu am fost inauntru.”

„Am un apartament in bonjour blocul semiluna la etajul 7. Peretii sunt crapati, putin strambi, vecinii se aud. M-a trezit aia de sus(etajul 8, penthouse cand se f*tea noaptea). Bine, suna bine tipa. Zic de penthouse pt ca terasa e mare, si are gresie. Ceea ce inseamna ca s-a infiltrat deja la mine in balcon partea de sus si se cojeste vopseaua aia. Deci gagica de la 8 trebuie sa isi schimbe gresia si sa faca termoizolatie. A, si pe langa asta am un colt la dormitor unde iarna e ud din cauza ca e expus cumva. Ceva nu bate acolo cu terasa de la vecina.

In fine, zona e misto dar te intereseaza calitatea. Aa, si parcarea are infiltratii de apa. Plus ca usile de la garaj se tot strica”

