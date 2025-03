În dimineața zilei de 2 octombrie 2020, pe un drum aflată între Câmpia Turzii și Cluj-Napoca, a avut loc un accident tragic care va schimba pentru totdeauna viața mai multor persoane. Popa Cosmin, aflat la volanul unui autoturism Opel Corsa, circula pe un drum frecventat și bine semnalizat. Pe o trecere de pietoni aflată în apropierea unui imobil, el a lovit fatal o persoană, care traversa regulamentar strada. Popa, în vârstă de 37 de ani, nu a reușit să evite impactul, deși toate condițiile păreau favorabile: cer senin, vizibilitate bună și drum uscat. În urma coliziunii, persoana lovită a suferit răni grave, fiind transportată de urgență la spital. Deși medicii au făcut tot ce le-a stat în putință, din păcate, bărbatul în vârstă de peste 80 de ani a decedat a doua zi, pe 3 octombrie 2020.

Familia victimei a cerut 450.000 de euro

Popa Cosmin a fost trimis în judecată sub acuzația de ucidere din culpă. La începutul procesului, el a recunoscut fapta, optând pentru o procedură simplificată de judecată. Recunoașterea sa a fost considerată o manifestare de voință clară, iar instanța a hotărât că nu vor fi administrate probe suplimentare, urmând a se judeca pe baza celor deja existente în dosar.

Familia victimei nu a rămas impasibilă la pierderea suferită. În acest context, trei membri ai familiei s-au constituit parte civilă în proces, cerând daune morale substanțiale: 200.000 euro pentru fiica victimei, 150.000 euro pentru nepoată și 100.000 euro pentru ginere. De asemenea, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţa Cluj-Napoca, unde a fost tratată victima, a solicitat despăgubiri pentru costurile medicale.

Euroins Asigurare-Reasigurare a contestat cererea de despăgubire

În fața instanței, partea responsabilă civilmente, Euroins Asigurare-Reasigurare, a contestat cererea de despăgubire, invocând o lipsă de reprezentare legală a victimelor și încercând să reducă suma cerută pentru daune morale. Cu toate acestea, instanța, analizând toate dovezile și circumstanțele, a decis să mențină situația de fapt stabilită de anchetă. Raportul de expertiză medico-legală a confirmat că moartea victimei a fost violentă și a avut legătură directă cu accidentul rutier, având multiple leziuni traumatice.

Inculpatul a recunoscut fapta și a beneficiat de reducerea pedepsei cu o treime

În urma accidentului, victima, un pieton de peste 80 de ani, a fost lovită de autoturismul condus de inculpat, în timp ce traversa regulamentar pe trecerea de pietoni. Instanța a stabilit că Popa Cosmin nu a acordat prioritate pietonului, iar acest lucru a dus la decesul victimei. Raportul de expertiză medico-legală din 26.02.2021, emis de IML Cluj-Napoca, stabilește că leziunile traumatice suferite de victimă au fost cauzate prin mecanismul de lovire-basculare-proiectare. Inculpatul a recunoscut fapta și a beneficiat de reducerea pedepsei cu o treime conform legii.

În ceea ce privește pedeapsa, instanța a condamnat inculpatul la o pedeapsă cu închisoarea de 2 ani, cu suspendarea executării acesteia sub supraveghere pentru o perioadă de 3 ani. Instanța a impus și mai multe obligații de supraveghere, inclusiv prezentarea la Serviciul de Probațiune, efectuarea unui program de reintegrare socială și prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității.

În ansamblu, instanța a apreciat circumstanțele personale ale inculpatului și faptul că acesta a recunoscut fapta, considerând că măsurile luate sunt suficiente pentru reintegrarea sa socială și prevenirea unor eventuale recidive.

Instanţa a stabilit un grad de pericol ridicat

În ceea ce privește infracțiunea de ucidere din culpă, instanța constată că fapta prezintă un grad ridicat de pericol social concret, având în vedere încălcarea de către inculpat a reglementărilor privind conduita responsabilă în trafic. Conducătorul auto nu a respectat normele care impun diligență în conducerea unui vehicul pentru a proteja circulația și integritatea corporală sau viața altor persoane, precum și reglementările privind acordarea priorității de trecere pietonului angajat într-o traversare regulamentară a străzii. În concret, instanța reține că inculpatul a dat dovadă de o gravă neglijență în activitatea de conducere a unui vehicul, provocând un accident în care a fost accidentată o persoană care traversa regulamentar strada.

Această încălcare a regulilor de circulație este frecvent întâlnită, iar numărul mare al accidentelor similare impune organelor judiciare obligația de a sancționa corespunzător astfel de fapte. Referitor la natura și gravitatea rezultatului, instanța reține că fapta a fost îndreptată împotriva unei valori fundamentale protejate de lege, respectiv viața omului.

În ceea ce privește circumstanțele personale ale inculpatului, instanța constată că acesta are 37 de ani, este cetățean român, căsătorit, cu studii de 11 clase și este muncitor necalificat. Conform înscrisurilor depuse, inculpatul este integrat în societate, are o relație bună cu cei apropiați și este apreciat de aceștia. De asemenea, inculpatul nu are antecedente penale. În ceea ce privește comportamentul său procesual, acesta a cooperat cu autoritățile și a recunoscut fapta în faza de judecată. Totodată, se observă că de la comiterea infracțiunii au trecut mai mult de 4 ani, iar impactul social al faptei a scăzut odată cu trecerea timpului.

Instanţa reţine prejudiciul moral semnificativ, dar apreciază că suma cerută e prea mare

Instanța reține, fără îndoială, existența unui prejudiciu moral în cazul părților civile HORVAT ADINA MIHAELA, HORVAT CRISTIAN ION și HORVAT DIANA MARIA, având în vedere relațiile de rudenie strânsă dintre acestea și victimă (fiică-tată, nepot-bunic, ginere-socru), precum și rezultatul accidentului de circulație, respectiv decesul victimei. Instanța apreciază că este incontestabil faptul că pierderea unui tată sau bunic, indiferent de vârstă, constituie un prejudiciu moral semnificativ, ce afectează profund viața și concepțiile membrilor familiei. Pierderea este cu atât mai puternică, având în vedere că aceasta a survenit într-un mod neașteptat, printr-o moarte violentă, care nu a fost precedată de o problemă de sănătate sau de o suferință preexistentă.

Cu toate acestea, instanța subliniază că nu există criterii absolute pentru cuantificarea prejudiciului moral suferit de părțile civile, iar sumele solicitate de acestea sunt considerate mult prea mari. Practica judiciară nu a stabilit norme precise pentru determinarea daunelor morale, însă instanța are obligația de a asigura un echilibru între aceste daune și sumele de bani acordate, astfel încât să nu fie o despăgubire derizorie, dar nici o îmbogățire fără justă cauză a părților civile. Cuantumul daunelor morale trebuie să fie unul echitabil, care să ofere o compensație rezonabilă în raport cu consecințele negative concrete suferite de părțile civile pe plan psihic.

Instanța face referire la jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a stabilit că, întrucât este vorba despre lezarea unor valori fără conținut economic și protejarea unor drepturi fundamentale, cum ar fi dreptul la viață existența prejudiciului moral trebuie apreciată pe o bază rezonabilă, în mod echitabil, corespunzător prejudiciului real și efectiv suferit de victime.

Hotărârea instanţei de judecată

Judecătoria Turda l-a condamnat, în data de 5 februarie 2025, pe inculpatul Popa Cosmin la 2 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de ucidere din culpă. Totodată, instanța a suspendat executarea pedepsei sub supraveghere pentru o perioadă de 3 ani, impunându-i inculpatului mai multe obligații. În primul rând, acesta trebuie să se prezinte la Serviciul de Probațiune Cluj la datele stabilite, să primească vizitele consilierului de probațiune și să anunțe orice schimbare de locuință sau deplasare care depășește 5 zile. De asemenea, inculpatul trebuie să comunice schimbarea locului de muncă și să furnizeze informații ce permit controlul surselor sale de venit.

Inculpatul este, totodată, obligat să participe la un program de reintegrare socială, organizat de Serviciul de Probațiune Cluj sau alte instituții. În plus, acesta trebuie să presteze 100 de zile de muncă neremunerată pentru Primăria Comunei Moldovenești sau Primăria Municipiului Turda. Instanța a atras atenția asupra posibilității revocării suspendării pedepsei în cazul în care inculpatul va comite noi infracțiuni sau nu va respecta obligațiile impuse.

În ceea ce privește acțiunile civile, instanța a admis parțial cererile părților implicate în proces și a obligat Euroins România Asigurare Reasigurare S.A. să plătească următoarele sume: 40.000 de euro către Horvat Adina Mihaela pentru daune morale, 20.000 de euro către Horvat Diana-Maria pentru daune morale și 7.000 de euro către Horvat Cristian-Ion pentru daune morale. De asemenea, Euroins România trebuie să plătească suma de 16.062,87 lei către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, reprezentând costurile medicale ale persoanei vătămate, plus dobânzile legale aferente acestei sume. Inculpatul Popa Cosmin va plăti 1.950 de lei cheltuieli judiciare către stat.

