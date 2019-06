Farmec, cel mai mare producător român de cosmetice, marchează o nouă etapă în povestea sa de succes, prin lansarea oficială a sistemului de franciză pentru magazinele Gerovital. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă, la care au participat reprezentanți ai conducerii companiei.

Strategia de extindere a companiei Farmec prin proiectul de francizare vine ca urmare a creșterii businessului de la an la an, a vânzărilor înregistrate de rețeaua magazinelor de brand în ultimii trei ani și a numărului mare de cereri din partea consumatorilor pentru deschideri de noi magazine. Astfel, după aproape un an de pregătiri, Farmec vine pe piață cu o oportunitate de business pentru antreprenorii care își doresc o afacere în domeniul cosmeticelor de calitate superioară cu recunoaştere internațională.

Primul magazin Gerovital în sistem de franciză a fost inaugurat în 11 iunie, la Bacău. Decizia pentru investiție a fost luată din mai multe motive: “Produsele Gerovital și Farmec mi-au câștigat de ani de zile încrederea și am devenit o consumatoare fidelă. Când am aflat de oportunitatea de a colabora cu Farmec prin sistemul de franciză, m-am bucurat că pot deveni partener de business, deschizând propriul magazin de cosmetice sub umbrela unui producător foarte puternic, a cărui viziune o împărtășesc în totalitate. Așteptările mi-au fost confirmate, primind sprijin în alegerea locației, în studiile de fezabilitate, în pregătirea angajaților, în deschiderea magazinului și în tot planul de comunicare”, după declarația Gabrielei Hâncu, partener de franciză.

“Ne bucurăm să anunțăm că am deschis primul magazin de brand în sistem de franciză. Farmec este un model de antreprenoriat român de succes, iar acum ne dorim să reprezinte o oportunitate de business și pentru alți antreprenori sau pentru cei care vor să devină antreprenori. Noi îi încurajăm și susținem de la început pe investitori să aibă curaj și determinare, astfel încât afacerea lor să se dezvolte cât mai bine, având în vedere potențialul enorm al brandului, dar și cererea din piață. Pentru multe companii de rangul Farmec, franciza reprezintă o strategie de extindere rapidă, însă, pentru noi, înseamnă ocazia ideală de a pune bazele unei culturi antreprenoriale puternice alături de francizații noștri, prin încurajarea acestora să înceapă o afacere românească, definită prin valori, precum inovația, calitatea, eficiența și tradiția”, a declarat Mircea Turdean, Director General Farmec.

“Farmec s-a preocupat întotdeauna de ceea ce își doresc consumatorii români. Planurile ambițioase, cercetarea continuă care stă la baza fiecărui produs și grija pentru frumusețea naturală ne-au ajutat să ne menținem poziţia de cel mai mare producător de cosmetice din România, iar trendul ascendent al vânzărilor reprezintă confirmarea încrederii în companie şi produsele acesteia. Comparativ cu antreprenorii care își deschid o afacere de la zero, francizații beneficiază de un portofoliu de produse notorii, foarte bine cunoscute de către public. Ei pot intra pe o piață concurențială folosind tehnici de comercializare și marketing perfecționate de Farmec de-a lungul deceniilor. Practic, au la dispoziție tot pachetul de know-how necesar și se pot dezvolta mai rapid”, a declarat Tudor David, Director Marketing Farmec.

“Piața francizelor se află într-o evoluție ascendentă, fiind susținută de creșterea economiei, de puterea de cumpărare și de trendurile de consum. În ultima perioadă, se observă din ce în ce mai mult dorința antreprenorilor de a se asocia cu branduri românești puternice, capabile să concureze cu produsele producătorilor internaționali. Farmec își dorește astfel de parteneri în echipă, care să fie interesați de domeniul cosmeticelor, să înțeleagă valorile și misiunea companiei noastre și să contribuie activ la evoluția Gerovital”, a declarat Mircea Coman, Manager Expansiune Comercială Farmec.

Pentru a intra în familia Farmec, viitorii parteneri de franciză au nevoie de spirit antreprenorial și de un buget de circa 50.000 de euro, din care mai mult de jumătate va fi alocat amenajării magazinului Gerovital.

Farmec oferă fiecărui francizat un pachet de know-how complet: de la consiliere și sprijin pentru deschiderea magazinului, până la tehnici de vânzare și programe de pregătire periodice despre relația cu clienții și training-uri despre produsele existente și cele nou lansate.

Pentru mai multe informații, contactați franciza@farmec.ro.

În paralel sistemului de franciză, Farmec continuă și dezvoltarea magazinelor de brand proprii. Pe 12 iunie a fost inaugurat un nou magazin Gerovital, în Băneasa Shopping City – cel de-al 20-lea magazin Gerovital din țară și cel de-al 27 din rețeaua de unități comerciale Farmec.

Despre Farmec S.A. Cluj-Napoca

Farmec S.A. Cluj-Napoca – cel mai mare producător de cosmetice cu capital 100% românesc – rămâne un brand emblemă pentru România. Portofoliul companiei impresionează o lume întreagă prin produse moderne, concepute în laboratoare performante. Compania are certificare internaţională GMP și comercializează produsele din portofoliu în aproximativ 30 țări.

În iunie 2019, reţeaua de magazine de brand deţinute de Farmec cuprinde 8 magazine Farmec, amplasate în Cluj-Napoca, Arad, Brașov, Sibiu, Târgu-Mureș și Timișoara, 20 magazine Gerovital care se găsesc în Cluj-Napoca, București, Constanța, Timișoara, Craiova, Ploiești, Suceava, Iași, Piatra Neamț, Galați, Oradea şi Râmnicu Vâlcea și un magazin Gerovital deschis prin sistemul de franciză, la Bacău.

