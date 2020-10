Situat pe coasta Atlanticului, stațiunea Nazare din Portugalia devine iarna destinatia preferata a surferilor. Mai ales din 2011, cand hawaiianul Garret McNamara a infruntat un val gigant de aproape 24 de metri inaltime.

Recordul sau a durat cativa ani, iar surferii profesionisti intampina acum si valuri de 30 de metri.

Ieri, mii de iubitori de surf s-au adunat pe plaja din nordul Portugaliei pentru primele valuri uriase ale sezonului care abia incepe.

In Nazare are loc, anual, una dintre cele mai importante competitii de surf din lume. Valuri asemanatoare mai gasesti in Tahiti, Hawaii sau nordul Californiei.

„Ma simt in siguranta, desigur, sunt o multime de oameni, dar este in regula, oamenii sunt draguti, daca spui, te rog, stai departe, stau departe. Sunt complet in siguranta in aceasta tara”, spune Madeleine Algotsson, o turista aflata in zona.