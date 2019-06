Ne apropiem cu pași repezi și cu mult entuziasm de cea de a treia ediție a Festivalului Internațional de Teatru Turda. Anul acesta programul festivalului a devenit mult mai diversificat adunând în 10 zile peste 100 de evenimente, lansări de carte, expoziții de pictură și fotografie, spectacole stradale, spectacole de teatru și concerte de rock, jazz, operă și chiar un film documntar. Tema din acest an a festivalului este libertatea de a alege sau freedom of choice. De aceea am pus un accent deosebit pe promovarea artiștilor și scriitorilor locali, aducând astfel plus valoare comunității în care ne desfășurăm activitatea de zi cu zi. Dorința noastră este de a contopi toate formele de expresie artistică și de a aduce în prim plan pe lângă mari nume ale scenei românești și artiști debutanți sau la început de carieră. Acesta fiind un pas important atât pentru noi ca instituție de cultură cât și pentru comunitate.

Tot în acest an am reușit performanța de a aduce în festival spectacole din străinătate premiate în festivaluri internaționale de profil. Dintre acestea putem aminti compania Neamera cu spectacolul Glorious Visions, specializată pe spectacole de teatru cu măști. Artiștii vor susține și un workshop de confecționare măști dedicat tuturor celor interesați să învețe mai multe despre acest tip de artă ca meșteșug. Tot aici putem aminti spectacolul de teatru al artistei australience Bron Batten, Onstage dating care a câștigat premiul pentru cel mai bun performance, în 2016, la Festivalul de Fringe din Melbourne Australia.

Din repertoriul de spectacole prezente în festival, veți avea ocazia să vedeți producții importante ale teatrelor cu tradiție dar și ale companiilor independente de teatru, astfel vor fi prezenți Teatrul Dramaturgilor Români, Breasla Actorilor, Arte dell Anima dar și teatre de stat valoroase precum Teatrul Național Craiova, Teatrul Regina Maria Oradea, Teatrul de Nord Satu-Mare, Teatrul Municipal Baia-Mare, Teatrul Matei Vișniec Suceava, Ateneul Național din Iași, Teatrul de Balet Sibiu, Teatrul Prichindel Alba Iulia.

Așa că nu mai pierdeți nici un moment și veniți să vă bucurați împreună cu noi de spectacole și voie bună la Festivalul Internațional de Teatru Turda !

PROGRAM

VINERI 28.06.2019

14.00 EXPOZITIE FOTO TRIX

#expoziție fotografii

Locaţie: SALINA TURDA

14:00 SUFLETE DIN SARE( 30 min)

#statui vivante

COMPANIA BECOME ȘI TEATRUL AURELIU MANEA

Locaţie:Salina Turda

17.00 FIGURANTA (60 min) – cu Tania Popa

#one woman show

Locaţie: Sala Studio

18.00 – CLOVNI ȘI MĂȘTI de Cornel Vana (60 min)

#expoziție de pictură și workshop pânză

Locație: pietonală teatru

18.00 TO BE OR NOT TO BE COL (60 min)

#comedie muzicală

COMPANIA REACTOR

Locaţie: Sala Studio

19.00 IRIZĂRI – expoziție de grup (60 min)

#expoziție de pictură

CASA DE CULTURĂ TURDA, SOCIETATEA CULTURALĂ ,,FILARMONIA” TURDA

Locație: Foaierul teatrului

19:00 CONFESIUNEA MEA HIDOASĂ (70 min)

#dramă

COMPANIA MIEZ – SPAȚIU DE IMPRESIE

Locaţie: Sala Tour D’Art

20.00 DESPRE ȘOARECI ȘI OAMENI (150 min) – regia Andrei Mihalache

#dramă

TEATRUL DE NORD SATU MARE

Locaţie: Sala Mare

22.30 RUBIE TRIO (60 min)

#concert

Locaţie: Curtea Teatrului

SÎMBĂTĂ 29.06.2019

10:30 CASCADORII ȘI DRESAJ CU CAI cu Miron Bococi (45 min)

SALINA EQUINES

Locație:pietonală teatru

11.00 EXPOZIȚIE DE GRAFICĂ ȘI PICTURĂ de Petru Purcariu (50 min)

#expoziție

Locație: Galeria de Artă Valer Suciu – Turda

11:00 IEDUL CU TREI CAPRE (60 min)

#spectacol pentru copii

COMPANIA BECOME

Locație: Curtea interioră a Muzeului de Istorie

14:00 SUFLETE DIN SARE( 30 min)

#statui vivante

COMPANIA BECOME ȘI TEATRUL AURELIU MANEA

Locaţie:Salina Turda

17.00 ȘANTAJ – (100 min)

#dramă

TEATRUL DE ARTĂ DEVA

Locație:Sala Studio

18.00 TE IUBESC DAR NU PE TINE (70 min )– cu Tania Popa

#comedie

Locaţie: Fabrica de Timp Liber

19.00 PÂNĂ CÂND MOARTEA NE VA DESPĂRȚI – (60 min)

#comedie

COMPANIA THALIA ORADEA

Locație: Cafeneaua PAPION

19.30 A CLOWN IN SEARCH OF LAUGHTER – ARGENTINA – (30 min) – cu Tony Fratello

#spectacol de stradă

Locație:Pietonala teatru

20.00 RINOCERII (100 min)

#comedie –teatru absurd

TEATRUL MATEI VISNIEC SUCEAVA

Locaţie: Sala Mare

21.00 ORIGINI (50 min) – coordonator exerciții scenice Cătălin Grigoraș

#spectacol de stradă

Teatrul Aureliu Manea Turda

Locaţie: Pietonală teatru

22.30 FITT PARTY

Locaţie: Curtea Teatrului

DUMINICĂ 30.06.2019

10.00 NEAMERA- ITALIA – (120min)

#workshop confecționare măști

Locație: curtea interioară a teatrului

12.00 DOGARUL CEL ISTEȚ (60 min)

#spectacol pentru copii

COMPANIA BECOME

Locaţie: Sala Studio

14:00 SUFLETE DIN SARE( 30 min)

#statui vivante

COMPANIA BECOME ȘI TEATRUL AURELIU MANEA

Locaţie:Salina Turda

17:00 SAFE ZONE (50 min) –cu Alexandru Condurat

# one man show

Locaţie:Sala Tour D’Art

17.00 GLORIOUS VISIONS – NEAMERA –ITALIA (60 min)

#spectacol nonverbal

Locație: Sala Studio

17.00 SIMBIOZĂ de Oleg Rusnac (60 min)

#expoziție pictură

Locaţie: Fabrica de Timp Liber

18.00 PISICI (80 min)

#spectacol concert

TEATRUL MATEI VISNIEC SUCEAVA

Locaţie: Fabrica de Timp Liber

18.00 S-A ÎNTÂMPLAT ÎNTR-O JOI (60 min)

#one man show

TEATRUL AURELIU MANEA TURDA

Locație: în automobil – în fața teatrului

19.00 S-A ÎNTÂMPLAT ÎNTR-O JOI (60 min)

#one man show

TEATRUL AURELIU MANEA TURDA

Locație: în automobil – în fața teatrului

19.00 FLAUTUL FERMECAT (FLAUT LA PUTEREA POEZIEI) (60min) – cu Dorel Vișan

#recital de muzică și poezie

Locaţie: Sala Mare

19.00 A CLOWN IN SEARCH OF LAUGHTER – ARGENTINA – (30 min) – cu Tony Fratello

#spectacol de stradă

Locație:Pietonala

19.30 KATASTROFA SHOW- ITALIA (30 min)

#spectacol de stradă

Locație:Pietonala

22.30 LIA AND THE BAND (60 min)

#Concert

Locaţie: Curtea Teatrului

LUNI 01.07.2019

14.00 PAU PALAUS – PETJADES – SPANIA (20 min)

#comedie

Locație: Salina Turda

17.00 TOTUL DESPRE FEMEI (70 min)

#comedie romantică

TEATRUL ARTE DELL ANIMA

Locaţie: Sala Studio

18.00 BONSOIR MONSIEUR cu Marius Bodochi și Irina Movilă (70 min)

#comedie

Locație: Fabrica de Timp Liber

19.00 DE LA OVIDIU LA EMINESCU – cu Emil Boroghină (30 min)

#recital de poezie

TEARUL NAȚIONAL MARIN SORESCU CRAIOVA

Locație: Cafeneaua Papion

19.00 BALOONS – KATASTROFA CLOWN – ITALIA- (30 min)

#spectacol de stradă

Locaţie: pietonala

19.30 OTROS AIRES – SPANIA (30min)

#spectacol de stradă

COMPANIA DUO LAOS

Locație: pietonala

20.00 RINOCERII (100min)

#comedie –teatru absurd

Teatrul Municipal Baia Mare

Locaţie: Sala Mare

22.30 FLORIN ZĂHAN ȘI BOGDAN CRISTEA (60 min)

#concert

Locaţie: curtea Teatrului

MARŢI 02.07.2019

11.00 INSUPORTABILA VECINĂTATE A SUFLETULUI de Radu Iliescu (60 min)

#lansare de carte

Locație: cafeneaua Papion

14.00 KATASTROFA SHOW- ITALIA (30 min)

#comedie

Locaţie: Salina Turda

16.00 TERMEN DE GARANȚIE (90 min)

#spectacol non verbal

UNIVERSITATEA DE ARTE TÂRGU-MUREȘ

Locaţie: Fabrica de Timp Liber

17.00 REVOLUȚIE ȘI ARTIFICII (80 min) -cu Marius Bodochi și Irina Movilă

#comedie

Locaţie: Sala Studio

19.00 PAU PALAUS – PETJADES – SPANIA (30 min)

#spectacol de stradă

Locație: pietonala teatru

19.30 OTROS AIRES – SPANIA (30min)

#spectacol de stradă

COMPANIA DUO LAOS

Locație: pietonală teatru

19.00 MERSUL TRENURILOR (60 min)

COMPANIA BREASLA ACTORILOR

Locație: Sala Tour D’Art

20.00 CĂLĂTOAREA ȘI SHAKESPEARE (90 min)

#comedie

TEATRUL DRAMATURGILOR ROMÂNI

Locatie: Sala Mare

22.30 STRAIGHT FROM THE BOTTLE (60 min)

#concert

Locaţie: Curtea Teatrului

MIERCURI 03.07.2019

11:00 PENELUL ȘI DALTA de Aurel Rău ( 60 min)

#lansare de carte

Locaţie:Cafeneaua Papion

14:00 SUFLETE DIN SARE( 30 min)

#statui vivante

COMPANIA BECOME ȘI TEATRUL AURELIU MANEA

Locaţie:Salina Turda

16.00 LIVADA DE VIȘINI (90 min)

#dramă

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA-DEPARTAMENTUL DE ARTE

Locaţie: Fabrica de Timp Liber

19.00 SPOVEDANIA UNEI VIDEOCHATISTE

#one girl show

Teatru de Kartier Bacău

Locație: Sala Tour D’ Art

19.00 KATASTROFA SHOW- ITALIA (30 min)

#spectacol de stradă

Locaţie: pietonală

20.00 ATENȚIE ATERIZĂM!

#comedie

Ateneul Național Iași

Locaţie: Sala Studio

21.30 RADU NECHIFOR & FRIENDS

#concert

Locaţie: pietonală teatru

22.30 FĂRĂ ZAHĂR

#concert

Locaţie: curtea Teatrului

JOI 04.07.2019

11:00 OPERA OMNIA de Ioan Mircea Corpodean (60 min)

AȘTEPTÂND PLOAIA de Viorel Pordan

ÎNGRIJIND-O PE OMA VOL. I ȘI BĂTRÂNII – O EXPERIENȚĂ INEDITĂ, VOL. II de Angelina Tămaș

#lansare carte

Locaţie:Cafeneaua Papion

12.00 CEL– (70 min)

#dramă

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA, SPECILIZAREA ARTELE SPECTACOLULUI: REGIE

LOCAŢIE: Fabrica De Timp Liber

14.00 F.I.E.S.T.A. – ITALIA (30 min)

#spectacol de stradă

COMPANIA TRAVIECIRCUS DUO

Locaţie: Salina Turda

ORA 16:00 GALA DE PREMIERE UNIVERSITĂȚI – curtea teatrului

17.00 DOMNIȘOARA IULIA

#dramă

TEATRUL REGINA MARIA ORADEA

Locație:Sala Studio

18.00 F.I.E.S.T.A. – ITALIA (30 min)

#spectacol de stradă

COMPANIA TRAVIECIRCUS DUO

Locaţie: Micro

18.00 S-A ÎNTÂMPLAT ÎNTR-O JOI (60 min)

#one man show

TEATRUL AURELIU MANEA TURDA

Locație: în automobil – în fața teatrului

19.00 S-A ÎNTÂMPLAT ÎNTR-O JOI (60 min)

#one man show

TEATRUL AURELIU MANEA TURDA

Locație: în automobil – în fața teatrului

19.00 ONSTAGE DATING- AUSTRALIA (60 min)

#comedie romantică

Locaţie: Sala Tour D‘Art

20.00 BIRDS – ITALIA (40 min)

#teatru dans

COMPANIA ALEX CANTARELLI

Locație:Fabrica de Timp Liber

20.00 F.I.E.S.T.A. – ITALIA (30 min)

#spectacol de stradă

COMPANIA TRAVIECIRCUS DUO

Locaţie: Pietonală teatru

21.30 PARLEZ-MOI D’AMOUR (60 min)

#teatru dans

TEATRUL DE BALET SIBIU

Locaţie: Pietonală teatru

22.30 DREAM CATCHCERS (60 min)

#concert

Locaţie: Curtea Teatrului

VINERI 05.07.2019

11:00 CÂND AMINTIRILE DOR de Eugenia Costea ( 60 min)

OPERA OMNIA de Traian Marcel Bartoș

#lansare de carte

Locaţie:Cafeneaua Papion

14.00 F.I.E.S.T.A. – ITALIA (30 min)

#spectacol de stradă

COMPANIA TRAVIECIRCUS DUO

Locaţie: Salina Turda

17.00 MONSTRUL NISIPURILOR (80 min)

#dramă

TEATRUL FANI TARDINI GALAȚI

Locaţie: Sala Studio

18.00 BĂBĂLUDA DE LA BURU (30 min)

#film documentar

Locaţie: Fabrica de Timp Liber

18.00 F.I.E.S.T.A. – ITALIA (30 min)

#spectacol de stradă

COMPANIA TRAVIECIRCUS DUO

Locaţie: Micro

19.00 IONA (80 min)

#dramă

TEATRUL ELVIRA GODEANU TG JIU

Locație: Sala Tour D’Art

20.00 TRIX SHOW (80 min)

#spectacol non verbal

TEATRUL AURELIU MANEA TURDA

Locaţie: curtea interioară a Muzeului de Istorie

20.00 ONSTAGE DATING- AUSTRALIA (60 min)

#comedie romantică

Locaţie: Cafeneaua Papion

20.00 F.I.E.S.T.A. – ITALIA (30 min)

#spectacol de stradă

COMPANIA TRAVIECIRCUS DUO

Locaţie: pietonală teatru

21.30 FRUMOASA DIN PĂDUREA ADORMITĂ (80 min)

#spectacol pentru copii

TEATRUL ELVIRA GODEANU TG JIU

Locație: pietonală teatru

22.30 FITT PARTY

Locație: curtea teatrului

SÂMBĂTĂ 06.07.2019

11.00 FURTUNI DE ROUĂ de Dan Florea (60 min)

#lansare carte

Locație: cafeneaua Papion

11:00 IEDUL CU TREI CAPRE (60 min)

#spectacol pentru copii

COMPANIA BECOME

Locație:Curtea interioră a Muzeului de Istorie

14.00 F.I.E.S.T.A. – ITALIA (30 min)

#spectacol de stradă

COMPANIA TRAVIECIRCUS DUO

Locaţie: Salina Turda

17.00 ONSTAGE DATING- AUSTRALIA (60 min)

#comedie

Locaţie: Sala Studio

17:00 MAGICIANUL ADI OLTEANU (30 min)

#numere de magie

Locaţie: parc

18.00 F.I.E.S.T.A. – ITALIA (30 min)

#spectacol de stradă

COMPANIA TRAVIECIRCUS DUO

Locaţie: Micro

18.00 AGLAJA ȘI DUMNEZEUL EI DIN MĂMĂLIGĂ (60 min)

#monodramă

TEATRUL I.D. SÎRBU PETROȘANI

Locație:Sala Tour D’art

19.00 AZILUL DE NOAPTE (100 min)

#dramă

TEATRUL ELVIRA GODEANU TG JIU

Locaţie: Sala Mare

20.00 F.I.E.S.T.A. – ITALIA (30 min)

#spectacol de stradă

COMPANIA TRAVIECIRCUS DUO

Locaţie: pietonală teatru

21.30 SIMURGH –ITALIA (60 min)

#spectacol de stradă

COMPANIA TEATRO DEI VENTI

Locație: pietonală teatru

22.30 KOZSZICKA AND BAND

#concert

Locaţie: curtea teatrului

DUMINICĂ 07.07.2019

12.00 MICA VRĂJITOARE (60 min)

#spectacol pentru copii

TEATRUL PRICHINDEL ALBA IULIA

Locație: Sala Mare

14:00 MAGICIANUL ADI OLTEANU (30 min)

#numere de magie

Locaţie: Salina Turda

17.00 ȘI CU VIOLONCELUL CE FACEM ? – (60min)

#dramă

TEATRUL AURELIU MANEA TURDA

Locație:Sala Studio

20:00 SPECTACOL INCHIDERE

Locație: Sala Mare

21.30 SIMURGH –ITALIA (60 min)

#spectacol de stradă

COMPANIA TEATRO DEI VENTI

Locație: pietonală teatru

22.30 VIDEO-PROIECȚIE PE CLĂDIREA TEATRULUI

Realizator Radu Ignat

Locație:pietonală teatru

22.30JAM SESSION

Locație: cafeneaua teatrului

23:00 FOC DE ARTIFICII

Locaţie: În fața teatrului