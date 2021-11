Afganistanul trece prin cea mai gravă criză umanitară din lume, după preluarea puterii de către talibani. Familiile sărace sunt nevoite să-și vândă, pentru căsătorie, fiicele minore pentru a supraviețui. Este și povestea Parwanei.

De la preluarea puterii de către talibani, economia Afganistanului s-a prăbușit, iar multe familii sunt în pragul foametei. Plecarea forţelor conduse de SUA şi a multor donatori internaţionali a lăsat ţara fără granturi care finanţau trei sferturi din cheltuielile publice.

Familia Parwanei s-a mutat în Badghis în urmă cu patru ani, după ce tatăl și-a pierdut locul de muncă, potrivit CNN. Cu sprijin din partea organizațiilor internaționale, Abdul Malik reușea să asigure strictul necesar familiei, însă, în ultimele două luni, situația s-a agravat, iar bărbatul, din disperare, a decis să-și vândă fiica minoră pentru căsătorie.

„Nu am un loc de muncă, nu am bani, nu am mâncare. A trebuit să-mi vând fiica. Nu am altă soluție”, a declarat Abdul.

Parwana visa să meargă la școală și să devină învățătoare, însă visul ei s-a destrămat. „Tatăl meu m-a vândut pentru că nu avem pâine, orez și făină. M-a vândut unui bătrân”, spune fetița.

Un bărbat de 55 de ani i-a oferit tatălui Parwanei suma de 2.000 de dolari. Afganul le dă asigurări părinților minorei că va avea grijă de ea.

Talibanii au preluat puterea în Afganistan în august, după ce Statele Unite şi-au retras trupele, la aproape 20 de ani după ce islamiştii au fost înlăturaţi de forţele conduse de SUA în urma atacurilor din 11 septembrie 2001 asupra Statelor Unite.



