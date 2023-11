Într-o conferință de presă desfășurată la sediul AUR din Cluj-Napoca pe 9 noiembrie, Alin Coleșa, deputat AUR, împreună cu conferențiarul Avram Fițiu și coordonatorul filialei AUR Cluj, Cristian Șipoș, au abordat mai multe subiecte de interes care au aprins societatea românească.

La începutul evenimentului, Alin Coleșa a criticat vehement proiectul PNL-PSD privind reducerea drastică a plăților cash, până la suma de 1.000 de lei de persoană. Deputatul AUR a subliniat că partidul său a fost un opozant ferm al acestei inițiative și a pledat pentru un guvern care să fie alături de români, nu împotriva lor. Cu toate acestea, guvernul condus de Marcel Ciolacu a revenit la forma inițială a plafonului privind plata în numerar.

„Guvernul PSD-PNL a dat înapoi. Am obținut o victorie de etapă în privința limitărilor legate de utilizarea banilor în numerar. Astfel, este un proiect de ordonanță de urgență în care se zice așa: „datorită reacțiilor la nivelul societății și că societatea românească nu este pregătită pentru limintarea numerarului, din cauza afectării micilor afacerilor se revine la vechile plafoane. Rețineți, Guvernul face pasul înapoi pe vechea poziție. Plafonul va fi de 5000 de lei zilnic, în loc de 1000 de lei. În legea actuală avem o specificare extrem de clară prin care se spune că plățile și încasările însă entitățile juridice și nonjuridice va efectua doar tranzacții electronice. Aceste plafoane sunt trecute la alt articol, la excepții. Aș vrea să fac o recapitulare: AUR a fost singurul partid care a depus amendamente la măsurile fiscale angajate de guvernul PSD-PNL prin care a cerut eliminarea acestor plafoane sau înzecirea sau însutirea lor, adică la ridicarea lor la sume foarte mari. Au fost respinse, bineînțeles. Am organizat proteste și în stradă, am inițiat demersuri pentru un referendum privind menționarea în constituție a dretpului de utilizare a plății în numerar. Sunt multe de zis”, a precizat Alin Coleșa.

Totodată, profesorul Avram Fițiu a adus în discuție Legea Porcului, evidențiind o scădere semnificativă a numărului de gospodării în ultimii 33 de ani, de la 4,3 milioane la doar 400 de mii. Criticând „performanța” guvernelor, Fițiu a acuzat faptul că importatorii au preluat controlul în ceea ce privește vânzarea de carne de porc și vită în țară. Acesta a subliniat că AUR se opune ferm acestui plan de distrugere a țăranului român.

„Toți miniștrii de Agricultură au avut un singur obiectiv: să scoată de pe piață orice produs care provine din gospodăria țăranului român. În 33 de ani au reușit să elimine aproape 4 milioane de gospodării. Când apare o astfel de lege trebuie să vedem cine sunt perdanții și câștigătorii. Aici avem pe țăranul român, care evident pierde, și importatorii, care câștigă. Să nu uităm că sunt și importatori de material genetic, care pun pe piață porci din extern. Ce rase cumpărăm? Cumpărăm marele alb care nu poate să trăiască în aer liber. Este o politică antinațională și antieuropeană. Ar fi trebui ca de 33 de ani să încurajăm creșterea raselor de porci românești. În alte țări europene, ferma familială stă la baza asigurării hranei. Nicăieri, complexul industrial nu asigură hrana pentru populație. Acest guvern continuă o politică antinațională. Pentru moment au făcut un pas în spate, pentru ca țăranii să-și ducă sărbătorile, dar de anul viitor lucrurile se vor schimba radical”, a precizat profesorul Avram Fițiu.

În încheiere, Cristian Șipoș a adăugat că Huedin are nevoie de un parc industrial nu doar în vorbe, ci și în fapte. AUR se angajează să susțină industria și turismul, pledând pentru crearea unui circuit turistic Vladeasa-Bologa-Ciucea.

„Chiar dacă Huedin e conectat la drumul național, acest oraș nu are un parc industrial. De 15 ani de zile, în an preelectoral se promite mereu că se va face atât de primar, cât și de Consiliul Județean. AUR susținem și rugăm autoritățile să nu mai amâne acest proiect necesar Huedinului. Se vehiculează investiția pe raza Vlădeasa. Nici acum nu există un document clar. Dacă totuși se va realiza această investiție AUR propune un circuit turistic care să facă legătura între partia Vlădeasa, cetatea Bologa de pe raza comunei Poieni și complexul Octavian Goga din Ciucea. Acest proiect va revigora zona și va aduce un plus cetățenilor. Vă mulțumesc mult”, a conchis Cristian Șipoș.