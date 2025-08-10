Jurnaliștii de la Financial Times scriu despre situația din România și arată că țara noastră riscă să intre în colaps, în ciuda măsurilor luate de Guvern. Cu un deficit estimat la 9,3% din PIB în 2024, cel mai mare din UE și mult peste plafonul de 3% impus de regulile fiscale europene, autoritățile de la București sunt presate să reducă cheltuielile și să crească veniturile la buget, pe fondul unei situații politice extrem de volatile, scrie Financial Times, potrivit stiripesurse.ro.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat pentru publicația britanică că o primă rundă de măsuri a intrat în vigoare la 1 august, incluzând majorarea cotei maxime de TVA de la 19% la 21%, creșterea accizelor și înghețarea oricărei creșteri a salariilor și pensiilor din sectorul public până în 2026. Alte două pachete de reforme fiscale și bugetare sunt programate până la sfârșitul anului, printre acestea regăsindu-se revizuirea pensiilor speciale – inclusiv eliminarea pensionării anticipate a judecătorilor – și schimbarea guvernanței companiilor de stat, ambele condiții impuse pentru accesarea fondurilor europene de redresare post-pandemie.

„Bineînțeles că nu este ușor”, a spus Nazare, adăugând că guvernul de coaliție s-a angajat să adopte toate măsurile necesare. „Suntem cu toții pe deplin conștienți de starea actuală a bugetului”. Cu 9,3% din PIB, deficitul public al României a fost cel mai ridicat din UE în 2024, cu mult peste pragul de 3% prevăzut în regulile fiscale ale blocului. Guvernul anterior a fost reticent în a adopta măsuri de strângere a curelei în perioada premergătoare alegerilor de anul trecut.

Austeritatea rămâne însă profund nepopulară. România a trecut printr-un val dur de tăieri și majorări de taxe în timpul crizei datoriilor suverane, măsuri care în 2012 au dus la căderea guvernului. În această vară, sute de oameni au protestat la București și în alte orașe, iar liderul AUR, George Simion, a cerut alegeri anticipate și a îndemnat la refuzul plății noilor taxe. Asta în timp ce, coaliția de la guvernare este fragilă și a scăzut sub 20% în sondaje.

Între timp, Bucureștiul a recunoscut că riscă să piardă aproape un sfert din cele 28,5 miliarde de euro alocate din PNRR, folosind până acum mai puțin de 10 miliarde.

Nazare admite că reformele majore vor fi implementate complet abia peste trei ani, dar insistă că păstrarea fondurilor europene „nu ține de ideologie, ci este o opțiune strategică pentru dezvoltarea României”.