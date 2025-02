MUNICIPUL TURDA, cu sediul Municipiul Turda – P-ta 1 Decembrie 1918,

nr. 28, Turda, jud. Cluj, pentru proiectul ” FINANTAREA SECTORULUI UAT

TURDA IN CADRUL PT 2021-2027″, propus a fi amplasat in judetul Cluj,

municipiul Turda si comuna Mihai Viteazu, anunta publicul interesat asupra

deciziei etapei de incadrare de catre APM Cluj, fara evaluarea impactului asupra

mediului si fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii

de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mentionat, propus a fi

amplasat in municipiul Turda si comuna Mihai Viteazu, judetul Cluj

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi

consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr.

99, Cluj-Napoca, tel:0264-410 722, fax:0264 41 716, e-mail:office@apmcj.anpm.ro,

în zilele de luni-joi între orele 09 00 -14 00 precum si la adresa de intetrnet

http://apmcj.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de

incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a

autoritatii competente pentru protectia mediului

Primar,

Cristian-Octavian MATEI