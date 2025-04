În doar primele patru luni ale anului 2025, firma Leon Events SRL, cu sediul în comuna Poieni, județul Cluj, a reușit să încaseze peste 6,6 milioane de lei (aproximativ 1,33 milioane de euro) din contracte publice pentru livrarea de hrană în școlile și grădinițele din județ.

De la achiziții directe mascate prin fragmentare la licitații atribuite prin „norme proprii”, firma și-a consolidat poziția de furnizor favorit al sistemului, în ciuda valului de critici privind calitatea produselor livrate. Sume de ordinul sutelor de mii chiar milioane de lei au fost direcționate către Leon Events în cadrul programelor „Masă sănătoasă” și „Masă caldă pentru preșcolari”, sub semnătura unor instituții care evită sistematic concurența reală, iar în unele cazuri, chiar și legea. Toate acestea, în timp ce elevii primesc sandviciuri umede, gust amar și… tăcerea Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

Programul „masă caldă în școli”, lansat cu mari speranțe pentru elevii din medii vulnerabile, a fost transformat în județul Cluj într-o afacere profitabilă pentru firme apropiate sistemului, în care câștigătorii nu sunt elevii, ci antreprenorii conectați la conducerea Inspectoratului Școlar. În centrul scandalului se află firma Leon Events SRL, cunoscută publicului deja nu pentru calitatea serviciilor, ci pentru numeroasele plângeri privind hrană necomestibilă, produse alterate sau de-a dreptul periculoase, dar și pentru numărul uluitor de contracte câștigate prin licitații cu dedicație sau fără competiție reală.

PRECUM A TRANSFORMAT IISUS APA ÎN VIN, LEONIDAS A TRANSFORMAT MASA CALDĂ ÎN SANDVIȘ RECE

DE LA CARTOFI RECI LA PROFIT CÂLDUȚ. LEON EVENTS FACE LEGEA ÎN CLUJ

LEON EVENTS SRL e o firmă din Hodișu, județul Cluj, care s-a apucat de livrat mâncare și făcut bani după ani buni de chin cu minusuri în bilanț. Patronul, Lung Leon Florin, a ținut-o din ambiție și s-a trezit în 2023 cu peste 850.000 EURO rulaj și locul 1 în topul firmelor din sat. De la un singur angajat la 7 și de la cartofi reci la profit cald, pare că businessul a prins gustul succesului.

Marinela Marc, gardianul licitațiilor

Aici intervine numele Marinelei Marc, șefa ISJ Cluj din 2020, numită politic de către PNL, susținută de oameni influenți din administrație și sprijinită tacit chiar și de adversari, datorită abordării sale „cooperative”.

Desigur, în spatele contractelor acordate repetitiv firmei Leon Events SRL pentru livrarea meselor calde în școlile din județul Cluj se ascunde, în mod absolut previzibil, un amestec toxic de nepotism, relații personale și corupție mascată de proceduri aparent legale. Administratorul firmei, Lung Leon Florin, este finul doamnei Marinela Marc, actuala inspectoare școlară generală. O relație personală care, într-un stat cu instituții funcționale și criterii transparente, ar trebui să ridice imediat semne de alarmă și să declanșeze verificări riguroase.

Dar în România, astfel de „coincidențe” sunt mai degrabă regula decât excepția. Firma finului obține contracte pe bandă rulantă, în timp ce alte societăți, poate cu mai multă experiență, mai multă competență sau prețuri mai competitive, sunt eliminate sau nici nu apucă să depună oferte reale.

Această practică subminează profund încrederea publică în sistemul de educație și în administrarea fondurilor publice. Nu mai vorbim de prioritățile educaționale sau de siguranța alimentară a copiilor, ci de cumetrii și combinații care generează profit pentru „ai noștri”.

Faptul că Marinela Marc rămâne în funcție, în ciuda acestor legături evidente de interes, dovedește că instituțiile de control nu doar că sunt nefuncționale, ci probabil complice prin tăcere și pasivitate. Iar dacă aceste contracte sunt atribuite direct sau prin proceduri restrictive, fără o concurență reală, atunci vorbim despre un sistem organizat care direcționează bani publici către anturajul celor aflați la conducerea Inspectoratului Școlar.

Într-o țară cu adevărat democratică, asemenea relații ar fi urmate de demisii, anchete și interdicții clare privind accesul la fonduri publice pentru rude, fini și nași ai funcționarilor. În România, în schimb, totul e „legal”, pentru că așa e făcut sistemul: să permită sifonarea banului public cu acoperire birocratică și complicitate politică.

Nu e doar corupție. Este un sistem construit în jurul relațiilor personale, în care profesionalismul și meritul sunt marginalizate în favoarea rețelelor de influență. Și atâta vreme cât aceste rețele sunt tolerate sau chiar încurajate, elevii din Cluj vor mânca „mâncarea caldă” a unui sistem profund putred, în timp ce clientela de partid își umple buzunarele.

Deși în spațiul public apar tot mai multe dovezi privind neregulile licitațiilor câștigate de Leon Events, ISJ Cluj nu a luat nicio măsură. Ba mai mult, în unele cazuri, condițiile din caietele de sarcini par făcute cu dedicație, cerințe greu de îndeplinit pentru firmele mari, dar perfecte pentru firmele „locale, de încredere”.

DNA Cluj, poate vă interesează?.

Mai grav este că, în ciuda multiplelor semnale de alarmă, niciun control real nu a fost făcut de către Inspectoratul Școlar, Direcția de Sănătate Publică sau Prefectură. Toate instituțiile au reacționat slab, dacă nu chiar complice, lăsând zeci de mii de elevi să primească zilnic produse de calitate îndoielnică, din banii publici.

CONTRACTELE PE BANI PUBLICI CÂȘTIGATE DE LEON EVENTS ÎN 2025

Grădinița cu Program Prelungit „Degețica”. Contracte dese, fragmentate și constante

Grădinița „Degețica” din Cluj-Napoca pare să fie unul dintre clienții constanți ai firmei Leon Events. Încă din luna ianuarie și până la începutul lunii aprilie 2025, această instituție a semnat în mod repetat contracte cu firma din Poieni, prin procedura de achiziție directă. Valoarea contractelor este variabilă, dar mereu sub pragul legal de licitație, o strategie clasică de evitare a concurenței. Sumele variază de la aproximativ 7.000 de lei până la 38.000 de lei, iar frecvența achizițiilor, aproape bilunară, arată un model clar de fragmentare deliberată a cheltuielilor publice. Cumulat, doar această grădiniță a virat peste 260.000 lei firmei Leon Events în primele trei luni și jumătate ale anului.

Grădinița cu Program Prelungit „Lumea Copiilor”. Sume consistente în câteva luni

O altă instituție care a menținut o relație activă cu Leon Events este Grădinița „Lumea Copiilor”, tot din Cluj-Napoca. În 2025, până în aprilie, această grădiniță a semnat contracte de peste 150.000 lei cu firma din Poieni, tot prin achiziții directe, succesive și convenabil „încadrate” în limitele legale. Doar în lunile februarie și martie s-au realizat achiziții de peste 32.000 lei fiecare, iar în aprilie suma a crescut la peste 51.000 lei. De remarcat este și un episod din februarie, când o ofertă neacceptată inițial a fost reluată și atribuită ulterior, semn că relația comercială are mecanisme de adaptare la formalități, dar nu și la calitate.

Școala Gimnazială „Emil Isac”. Licitații „pe repede înainte”, 1,6 milioane lei în 24 de ore

În data de 21 martie 2025, Școala Gimnazială „Emil Isac” a atribuit două contracte extrem de valoroase firmei Leon Events, în cadrul programului național „Masă sănătoasă”. Este vorba despre două loturi separate, în valoare de 890.820 lei și 721.395 lei, care însumează aproape 1,6 milioane de lei alocați în aceeași zi. Contractele au fost acordate printr-o procedură clasificată drept „norme proprii (Anexa 2)”, care presupune o atribuire cu reguli stabilite la nivel intern, fără o competiție transparentă pe SEAP. Deși în acte totul pare în ordine, lipsa oricărei concurențe reale ridică suspiciuni serioase legate de accesul privilegiat al firmei Leon Events la fondurile publice.

Colegiul de Servicii în Turism „Napoca”. Rețeta câștigătoare se repetă

Două zile mai devreme, pe 19 martie 2025, Leon Events semnase deja două contracte similare cu Colegiul de Servicii în Turism „Napoca”, tot în cadrul programului „Masă sănătoasă”. Lotul 1 a fost atribuit pentru suma de 669.060 lei, iar Lotul 2 pentru 611.100 lei, adică un total de peste 1,28 milioane lei. Și în acest caz, contractele au fost atribuite în baza unei licitații standard. Cu toate că presa locală și părinții semnalează frecvent probleme legate de calitatea produselor livrate, același furnizor continuă să fie preferat, fără explicații clare sau audituri publice.

Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” din Panticeu

Pe 11 martie 2025, Comuna Panticeu a încheiat un contract de 534.424,60 lei cu Leon Events, pentru livrarea mesei calde la Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu”. Tipul achiziției este trecut ca „offline”, o formulă evazivă care evită SEAP și permite încheierea contractelor în afara oricărui cadru public sau competitiv. Faptul că o sumă de peste o jumătate de milion de lei este încredințată într-un mod netransparent unei firme cu multiple contracte similare ridică mari semne de întrebare privind intenția reală a autorității contractante de a selecta cel mai bun ofertant.

O lecție amară despre complicitate și tăcere

„Afacerea sandviciul” nu este doar despre o firmă care livrează mâncare proastă. Este despre un sistem corupt, în care instituțiile publice își acoperă reciproc lipsa de reacție. Este despre directori de școli care tac, inspectori care aprobă, părinți care strigă în gol și copii care aruncă la gunoi ceea ce ar fi trebuit să fie o masă hrănitoare.

Este, mai ales, despre cum relațiile și pilele ajung să decidă ce ajunge pe farfuria unui copil. Iar dacă tăcem și azi, mâine, în loc de sandvici, poate vor livra o promisiune: rece, goală și imposibil de digerat.

Gazeta de Cluj l-a contactat pe Leon iar ,,purtătoarea lui de cuvânt” ne-a oferit următoarele clarificări.

1. Ce măsuri concrete ați luat pentru a răspunde plângerilor privind calitatea produselor livrate în școlile și grădinițele din județul Cluj?

Până în prezent, nu am primit nicio reclamație din partea grădinițelor la care furnizăm servicii. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră referitoare la măsurile luate în urma unor presupuse plângeri, v-am solicitat explicit să ne puneți la dispoziție conținutul acelor reclamații, pentru a le putea analiza și pentru a vă oferi un răspuns documentat. Întrucât nu ne-ați furnizat aceste informații, ne aflăm în imposibilitatea de a formula un răspuns complet.

Mai exact, nu putem răspunde la acuzații al căror conținut nu ne este cunoscut, cu atât mai mult cu cât, până la această dată, nu am înregistrat nicio plângere oficială nici din partea unităților de învățământ, nici din partea părinților, și nici din partea altor autorități.

Singura sesizare cunoscută a fost transmisă direct presei, de către o persoană din cadrul Școlii Gimnaziale „Emil Isac”, fără a fi notificată în vreun fel firma noastră sau alte instituții abilitate.

În legătură cu articolul publicat de Gazeta de Cluj în 12 martie 2024, vă informez că am considerat că acesta are un caracter denigrator și vizează imaginea firmei mele. Drept urmare, am inițiat o acțiune în instanță împotriva publicației, aflată în prezent pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca – dosar nr. 8689/211/2024. Instanța a admis interogatoriul Gazetei de Cluj, care urmează să răspundă cu privire la modul în care și-a îndeplinit obligațiile profesionale, în special legat de verificarea veridicității afirmațiilor transmise de o terță persoană printr-un mesaj privat pe WhatsApp.

În ceea ce privește activitatea noastră, respectarea standardelor de calitate este o prioritate absolută. Produsele livrate respectă cu strictețe toate cerințele legale din cadrul Programului „O masă sănătoasă”. Suntem atenți la toate normele igienico-sanitare și nutriționale, și, ca părinți, înțelegem pe deplin cât de importantă este o alimentație sănătoasă și sigură pentru copii.

2. Credeți că este etic ca o firmă administrată de finul unei funcționare publice cu atribuții directe în procesul de achiziție să participe și să câștige constant contracte în subordinea acesteia?

Eu personal nu am nicio legătură de rudenie cu niciun funcționar public care să aibă atribuții directe în procesul de achiziție publică.

În ceea ce privește contractele obținute, firma Leon Events derulează activități în mai multe localități din județul Cluj, nu doar în municipiu. În toate cazurile, procedurile de achiziție s-au desfășurat prin platforma oficială SICAP, în condiții de concurență liberă și loială.

Am participat la licitații alături de alți operatori economici, iar nu de puține ori am și pierdut, cum s-a întâmplat în localități precum Mociu, Așchileu, Luna și altele. Aceasta demonstrează clar faptul că nu există vreo favorizare în procesul de atribuire.

3. Cum explicați faptul că firma Leon Events pare să dețină aproape o exclusivitate în primirea contractelor de mese în școli?

Această percepție nu reflectă realitatea. În județul Cluj, există 55 de unități de învățământ care beneficiază de Programul „O masă sănătoasă”. Din acestea, firma Leon Events asigură masa pentru doar 7 unități.

Prin urmare, peste 85% dintre unități sunt deservite de alte companii de catering, ceea ce demonstrează clar că nu poate fi vorba de o exclusivitate, deci în niciun caz nu putem concluziona că procentul rezultat ar denota „exclusivitate”.