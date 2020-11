Firma Avitech Co, despre o serie de informații arată că s-ar fi aflat în sfera de influență a deputatului fugar Sebastian Ghiță, a câștigat în instanță un contract pentru instalarea de echipamente în parkingul Primăriei Cluj Napoca de pe str Moților.

” Respinge ca nefondată completarea contestației formulată de petenta KADRA TECH SRL în contradictoriu cu SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA. Admite cererea de intervenţie voluntară accesorie formulată de SC Avitech Co SRL. Obligă petenta să plătească intervenientei Avitech Co SRL suma de 11100,35 lei, cheltuieli de judecată. Decizia este definitivă şi executorie. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei azi, 04.11.2020.”, arată soluția pe scurt a instanței.

La sfârșitul lunii septembrie, Gazeta de Cluj a prezentat motivele pentru care licitația a fost contestată.

La începutul acestui an, Primăria Cluj Napoca a atribuit contractul „Echipamente pentru retehnologizarea Sălii de sticlă a Primăriei Municipiului Cluj Napoca” firmei Avitech Co SRL. Dacă estimarea valorii contractului a fost de 618.488 lei, fără TVA, societatea a câștigat licitația cu oferta de 604.771,97 lei, fără TVA.

Potrivit legii Achizițiilor publice, pragul pentru ca o autoritate publică să organizeze o licitație prin intermediul procedurii simplificate este de 600.129 lei, iar în cazul de față valoarea a depășit acest plafon.

În momentul de față, Avitech este administrată de DOGARU TRAIAN VALENTIN și ROESCU ANTON GABRIEL, doi foști angajați ai acestei firme care au devenit acționari în cote egale. Însă, societatea a fost fondată de Silvio Vitenstein, persoana care s-a ocupat de softul pentru depistarea eventualelor nereguli de la referendumul din 2012 pentru demiterea președintelui de atunci, Traian Băsescu.

Firma a fost și în vizorul DNA, procurorii vizând legăturile pe care societatea le are cu Sebastian Ghiță. În cadrul dosarului a fost cercetat contractul atribuit în 2013 către asocierea Omnilogic-Avitech Co, cu o valoare de 119.840.458 de lei fără TVA din care o parte în valoare totală de 20.922.112 plus TVA putea fi subcontractată. Asocierea Omnilogic- Avitech Co. a declarat autorităţii contractante doar compania Romtelecom ca subcontractor pentru instalarea de echipamente de infrastructură, numele 2K Telecom nefiind menţionat în niciunul dintre documentele publice aferente achiziţiei.

Avitech era deţinută de trei firme offshore din Cipru, din Nicosia, AVITECH OVERSEAS Co LTD, EAGLELINK CORPORATION LIMITED şi ZONIX INVESTMENTS LIMITED.

Fondatorul firmei este Silvio Vitenstein, care era patronul SC XOR IT Systems, firmă care în 2012 îşi adjudecă licitaţia organizată de Autoritatea Electorală Permanentă pentru softul care trebuia să detecteze posibilele nereguli de la referendumul pentru demiterea preşedintelui. Iar iţele XOR IT Systems duc spre Sebastian Ghiţă. Asta întrucât în 2004 Vitenstein a cesionat integral părţile din XOR către un offshore Ryamco Limited, el rămânând administrator. După o cascadă de cesionări de acțiuni între off-shore-uri firma a ajuns să fie controlată de Bogdan Padiu, fondator al afacerii Teamnet International SRL, companie controlată de Sebastian Ghiţă.

Într-o interpelare din martie 2015, deputatul Mircea Cazan a dezvăluit că în spatele lui Vitenstein se află același Sebastian Ghiță, al cărui frate deține 2 K Telekom, firma anchetată alături de Avitech.