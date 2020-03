Gazeta de Cluj a prezentat în numerele anterioare cum societatea Trencadis din Baia Mare a fost angajată în campania pentru alegerile prezidențiale pentru a îl ajuta pe Klaus Iohannis să câștige alegerile.

Compania este administrată de Radu Negulescu, care deține și pachetul majoritar de acțiuni prin intermediul firmei ALEXANDER N. CAPITAL MANAGEMENT SRL, la care este unic administrator și acționar. Alături de Negulescu mai sunt coacționari două persoane: BURCI CARLO ROBERT (cetățean italian) și MOLDOVAN MIHAELA MARIA.

Pentru anul trecut, firma a declarat o cifră de afaceri de 26,7 ,milioane de lei, un profit de 1,9 milioane de lei și aproape 50 de angajați.

Acum, pe lângă Burci în acționariatul firmei a fost cooptat și omul de afaceri controversat Frank Timis, care se află în spatele afacerilor de exploatare auriferă din Munții Apuseni.



”Subsemnatii, ALEXANDER N. CAPITAL MANAGEMENT – S.R.L., societate romaneasca cu sediul in Baia Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 9, ap. 4, jud. Maramures, (…), prin reprezentant legal NEGULESCU RADU, de cetatenie romana, [***nastere***], in Sibiu, [***domiciliu***], FIRST INVESTMENTS HOLDING LTD, societate infiintata in data de 17 iulie 2017 in insulele Cayman, avand numar de inregistrare CH-325025, cu sediul in Grand Cayman, Strada North Church nr. 90, Casa Strathvale, etaj 2, Casuta postala nr. 1103, KY1-1102, reprezentata prin domnul Frank Timis, de cetatenie romana si australiana, vorbitor de limba romana, [***nastere***], BURCI CARLO ROBERT, cetatean italian, vorbitor de limba romana, nascut in Los Angeles, S.U.A., la data de 28 ianuarie 1990, (…), MOLDOVAN MIHAELA MARIA, cetatean roman, nascuta in data de 08.11.1987, Baia Mare, jud. Maramures, (…), in calitate de asociati ai S.C. TRENCADIS CORP – S.R.L. („Societatea”), cu sediul in Baia Mare, Str. Margeanului nr. 3D, jud. Maramures, trecand peste formalitatile de convocare, conform procesului-verbal al adunarii, cu unanimitate de voturi au hotarat:

Articolul 1 Se majoreaza capitalul social al Societatii prin emiterea a 17 parti sociale a cate 10 lei fiecare, in valoarea totala de 170 lei. In urma majorarii, capitalul social creste de la 2410 lei la 2580 lei.

Articolul 2 Partile sociale emise conform art. 1 vor fi detinute de asociatul – Societatea FIRST INVESTMENTS HOLDING LTD.

Articolul 3 In urma acestor operatiuni, capitalul social al Societatii, in valoare de 2580 lei, va fi compus din 258 de parti sociale a cate 10 lei fiecare si detinut de asociati dupa cum urmeaza:

– ALEXANDER N. CAPITAL MANAGEMENT – S.R.L.: 165 parti sociale a cate 10 lei fiecare, in valoare totala de 1650 lei, reprezentand 63,95% din capitalul social al Societatii;

– FIRST INVESTMENTS HOLDING LTD: 58 parti sociale a cate 10 lei fiecare, in valoare totala de 580 lei, reprezentand 22,48% din capitalul social al Societatii;

– BURCI CARLO ROBERT: 25 parti sociale a cate 10 lei fiecare, in valoare totala de 250 lei, reprezentand 9,69% din capitalul social al Societatii;

– MOLDOVAN MIHAELA: 10 parti sociale a cate 10 lei fiecare, in valoare totala de 100 lei, reprezentand 3,88% din capitalul social al Societatii”, arată una dintre hotărârile luate în cadrul acestei firme și publicate în Monitorul Oficial.

Conectat la firmele din Servicii

În urmă cu doi ani, firma Trencadis Corp, la care Carlo Burci este acționar alături de băimăreanul Radu Negulescu, a participat la licitația pentru obținerea unui contract cadru pentru întreținerea bazei de date din programul de plăți a subvențiilor destinate fermierilor. Oferta a fost depusă în asociere cu Telekom Romania Communications, Best Internet Security și Soft Business Union. Telekom este deținută de statul român în asociere cu grupul german cu aceeași denumire, Best Internet Security este legată de Cristian Cucu , fost secretar de stat în Guvernul Ciolos, iar Soft Business Union este o societate prin care ANOFM a ”sifonat” câteva zeci de milioane de lei din fondurile europene.



Relațiile lui Burci

De curând PSD-ul a alimentat conturile uneia dintre firmele controlate de Cristi Burci pentru servicii de consultanță. Banii au fost virați prin intermediul firmei de casă a social-democraților, Kirchhoff Consult SRL care a virat bani în conturile SC Graffiti Red, controlată de Cristian Burci.

Anul trecut, a fost publicată o fotografie în care apăreau Cristi Burci și fostul deputat Sebastian Ghiță.

De asemenea, Burci are legături strânse cu Anca Alexandrescu, ”eminenta cenușie” care stabilește strategiile de comunicare ale premierului Dăncila. În 2015, Anca Alexandrescu a fost angajată în cadrul trustului Adevărul, patronat de Burci, dupa ce Guvernul Ponta a fost înlocuit de tehnocrații lui Dacian Cioloș. Alexandrescu este consultant politic și a lucrat pentru Adrian Năstase, Sorin Oprescu, Victor Ponta, Liviu Dragnea, etc. Este fiica jurnalistului Horia Alexandrescu și a fost căsătorită cu Dan Andronic.



Românul de aur



Unul dintre puţinii români implicaţi în afacerile cu aur din România este Vasile Frank Timiş, unul dintre fondatorii Gabriel Resources. Companiile lui African Minerals, African Petroleum Corp şi International Petroleum se ocupă de extracţia de ţiţei şi gaze naturale în estul Kazahstanului. Timiş s-a născut în România şi a început să lucreze în industria minieră din Australia de Vest, la vârsta de 16 ani. Rezident la Londra, are un trecut controversat pentru că una dintre companiile lui, Regal Petroleum, listată la Bursa din Londra, a fost amendată de autorităţile britanice cu aproape un milion de dolari, în 2009, pentru emiterea unor declaraţii de inducere în eroare cu privire la rezervele sale de petrol. Timiş deţine două avioane Bombardier Challenger 604, se arată în Forbes.