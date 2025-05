Sistemul care conduce și controlează România de câteva decenii și-a folosit întreaga putere împotriva

candidatului prezidențial suveranist George Simion pentru a nu câștiga turul final al alegerilor

prezidențiale din 18 mai a.c. Sistemul a folosit toate pârghiile pe care le avea la dispoziție pentru

contracararea și înfrângerea acestuia: Președinția (îndeosebi președintele interimar Ilie Bolojan, care

este primul șef al statului român care a cerut public să fie votat un anumit candidat, recte Nicușor

Dan), Guvernul, organizatorul legic al alegerilor (îndeosebi premierul interimar Cătălin Predoiu, care

este și ministru de interne), Biroul Electoral Central (la conducerea căruia a fost implantat ,,aleatoriu”

un nepot al influentului și sulfurosului lider liberal Gheorghe Flutur), Autoritatea Electorală

Permanentă (în fruntea căreia a fost plasat interimar un amic al președintelui UDMR, Kelemen

Hunor), Curtea Constituțională (îndeosebi obedientul și bicisnicul președinte Marian Enache, slugoiul

ex-liderului PSD, Marcel Ciolacu), servicii secrete, ambasade, consulate, massmedia aservită (din

păcate aproape toată), influenceri plătiți.

Furtul electoral realizat prin STS la scrutinul prezidențial din 2009

În opinia mea, principala cheie a câștigării alegerilor prezidențiale de către candidatul progresist

Nicușor Dan trebuie căutată la Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), având în vedere

precedentul din al doilea tur al alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2009, referitor la care am

primit atunci informații că, în cadrul unei operațiuni codificate sub denumirea Taurul, în baza unui

soft special, STS a transferat sau, mai pe românește, a furat voturi exprimate pentru candidatul

prezidențial al PSD, Mircea Geoană, în contul contracandidatului PDL, Traian Băsescu, care a câștigat

scrutinul prezidențial în pofida sondajelor de opinie care-l dădeau perdant. Informațiile mi-au fost

furnizate după două zile de către un ofițer STS și un ofițer SRI, ambii din Satu Mare.

În baza acestor informații, după o serie de investigații proprii, în data de 22 martie 2010, în calitate

de senator de Satu Mare, am adresat directorului STS, generalul Marcel Opriș, care avea rang de

secretar de stat, o interpelare având următorul conținut:

Operațiunea Taurul

«În cotidianul Gazeta de Nord – Vest din Satu Mare a fost publicat, în data de 12 decembrie 2009, un

articol intitulat «Frauda electorală via STS a avut numele de cod “Taurul” », având următorul

conținut: „Conform unor angajați ai Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) Satu Mare reiese că

în data, începând cu ora 13.40, moment în care Mircea Geoană îl depășea cu mai mult de 5 procente

pe Traian Băsescu, a fost pus în aplicare un plan de rezervă (planul B), la ordinul generalului Marcel

Opriș, șeful STS (cu origini sătmărene), și sub coordonarea vicepreședintelui PDL Adriean Videanu.

Concret, STS Satu Mare a avut o derivație secretă din schema STS conectată la un server din sediul

central al PDL din Aleea Modrogan, având numele de cod „Taurul”. Toate județele au avut derivație

din rețeaua principală, mai puțin municipiul București.

Potrivit surselor din STS, în noaptea de 6 spre 7 decembrie, la ora 3,15, toate derivațiile au fost

dezafectate sub directa supraveghere a generalului Marcel Opriș, fiecare județ decuplându-se pe

rând după ce s-au închis și cheile pe datele finale. Despre acest fapt știu doar șefii județeni ai STS și

cadrele tehnice, respectiv doi subofițeri care au realizat conexiunile. Toate conexiunile au fost

operationale cu data de 6.12.2009, ora 1,30.

Afirmația că toate datele au fost transmise prin intermediul telefoanelor mobile și a telefonului

guvernamental (T.O.) este falsă, deoarece toate datele au fost transmise electronic simultan cu cele

oficiale. STS a avut inclusiv „spioni” de alarmă care semnalau acustic și vizual depășirea în procente a

unuia sau altuia dintre candidați.”

STS a făcut pe surdul. Parchetul General și Înalta Curte n-au făcut nimic.

Având în vedere că au trecut peste trei luni de la publicarea acestui articol și nu ați exprimat nicio

poziție oficială, vă solicit să exprimați un punct de vedere în sensul confirmării sau infirmării

aspectelor semnalate în articol. Totodată, vă solicit să-mi comunicați numele și prenumele angajaților

Serviciului de Telecomunicații Speciale din Satu Mare care au fost de serviciu în zilele de 6 și 7

decembrie 2009. Vă solicit să-mi comunicați și numărul total al angajaților Serviciului de

Telecomunicații Speciale din Satu Mare, cuantumul lunar al salariilor brute ale acestora, precum și

dacă unii dintre ei sunt și angajați ori colaboratori ai Secției Județene Satu Mare a Serviciului Român

de Informații, la sediul căreia sunt văzuți aproape zilnic.»

Interpelarea a fost postată pe site-ul Senatului și a fost publicată de Cotidianul și alte ziare. Nu am

primit niciodată răspuns la această interpelare. Ulterior, am depus denunț penal împotriva

generalului Marcel Opriș la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, care era condus,

în calitate de procuror general, de Laura Codruța Kovesi. După vreo trei ani, în dosarul deschis a fost

emisă soluție de clasare. Împotriva acestei soluții am formulat plângere la Înalta Curte de Casație și

Justiție, care mi-a respins-o și m-a obligat la plata cheltuielilor de judecată. Generalul Opriș n-a avut

însă curajul să se prezinte în instanță, pentru a-i putea adresa un interogatoriu.

Filiera franceză

În săptămâna care a urmat primului tur al alegerilor prezidențiale din toamnă, desfășurat în data de

24 noiembrie 2024, media a fost inundată și inflamată de pretinsele dar nedoveditele imixtiuni

cibernetice rusești în favoarea candidatului independent Călin Georgescu, clasat în mod surprinzător

pe primul loc, a fost difuzată o știre conform căreia ar fi fost anchetați șefi din STS care ar fi ajutat-o

pe candidata USR, Elena Valerica Lasconi, clasată la fel de surprinzător pe locul doi, prin transferarea

de voturi de la alți candidați. Potrivit Romania TV, ofițeri și operatori STS ar fi transferat în jur de

100.000 de voturi candidatei Elena Lasconi de la contracandidații săi Marcel Ciolacu, Călin Georgescu

și George Simion, iar voturile exprimate pentru Ludovic Orban, care s-a retras din cursa prezidențială

după tipărirea buletinelor de vot, au fost transferate tot lui Laconi. După ce directorul actual al STS a

declarat atât în contestata ședință a CSAT din 28 noiembrie 2024 cât și în comunicatul de presă emis

ulterior că nu au existat intruziuni informatice străine în procesul electoral din România, nu au mai

fost difuzate informații referitor la conexiunea STS-Lasconi. Cert este că madam Lasconi nu a

contestat hotărârea CCR din 6 decembrie 2024 prin care a fost anulat primul tur de scrutin.

Motivul pasivității lui Lasconi poate fi implicarea franceză în favoarea sa. Președintele francez

Emanuel Macron și-a exprimat deschis sprijinul pentru candidata progresistă. Cu două zile înainte de

scrutin, Macron a sunat-o personal pe Lasconi, urându-i succes și asigurând-o de sprijinul său.

Trebuie să avem în vedere că STS a fost constituit după model francez, cu aparatură și consultanță

franceză. Mulți angajați au făcut cursuri de specializare în Franța. Cel mai probabil, patronul România

TV a avut spioni de nădejde în interiorul STS. După ce a devenit premier, Victor Viorel Ponta a trecut

STS în subordinea sa, iar amicul său de la Ploiești fugit de opt ani la Belgrad a obținut contracte în

valoare de 130 milioane de lei (26 milioane de euro) pentru achiziționarea de echipamente și softuri

pentru acest serviciu. Majoritatea au fost achiziționate din Franța. Nu este exclus ca STS să fi jucat

atât în 24 noiembrie 2024 cât și în 18 mai 2025 sub tricolorul Franței, iar trâmbițata imixtiune

rusească să fi fost de fapt una franceză.

Conform unor observatori, duminică, tabletele STS au fost setate să se înroșească doar și nu afișau

numărul secției și localitatea în care au votat alegătorii. Iar, la un moment dat, STS a dezactivat

notificările de pe tablete, permițând astfel votarea multiplă. Este posibil ca STS să fi derulat o

operațiune similară cu operațiunea Taurul din decembrie 2009 în favoarea candidatului progresist

Nicușor Dan, susținut cu ardoare de același Macron din Hexagon. Principalul nostru partener

strategic, SUA, are capacitatea de a decripta operațiunile STS prin NSA. Nu avem nicio așteptare de la

procurorii români, dar privim cu oarecare speranță spre NSA și FBI.

Valer Marian