A investit in Romania peste 4 milioane de euro printr-un grup de firme american. A descoperit imediat ca banii i-au fost volatilizati chiar de partenerii de afaceri cu care s-a asociat. A facut plangere penala la DIICOT si, in loc sa i se faca dreptate, s-a trezit inculpat de procuroarea DNA Claudia Rosu, impreuna cu procurorul DIICOT Remus Jurj, care instrumenta plangerea impotriva celor care l-au lasat fara bani.

Din investitor jefuit in Romania, a fost transformat intr-un corupt, intr-un dosar DNA in care s-a implicat personal Laura Kovesi, care i-a cerut fostului sef operativ al SRI generalul Florian Coldea sa o ajute in ancheta ca sa ii “decapeze” pe Sergiu Lucinschi, fiul fostului presedinte al Republicii Moldova Petru Lucinschi si pe avocatul Radu Pricop, ginerele fostului presedinte al Romaniei Traian Basescu, scrie Lumea Justiției.

Luju.ro prezintă un interviu soc, realizat la Moscova, cu Sergiu Lucinschi, condamnat definitiv la 3 ani de inchisoare de Inalta Curte, pe inregistrari mai mult decat dubioase, dar care nu va fi extradat intrucat are si cetatenie rusa, iar Rusia potrivit propriei Constitutii nu-si extradeaza cetatenii. Cititi in continuare interviul acordat de Sergiu Lucinschi despre mafia care a operat prin binomul SRI-DNA, pentru a fabrica dosare false de santaj “printilor” Sergiu Lucinschi si Radu Pricop, dosar care in 2015 a facut mare valva.

Dle Sergiu Lucinschi, sunteti cetatean rus, moldovean si roman. Sunteti fiul fostului presedinte al Republicii Moldova Petru Lucinschi. Ati decis sa investiti in Romania, in urma cu mai multi ani 4 milioane euro intr-o firma de constructii, care se prezenta foarte profitabila. Si ati ajuns ca dupa ce ati sesizat organele de urmarire penala faptul ca ati fost adus in nicun an la faliment de reprezentantul dvs din Romania, sa fiti inculpat pentru coruptie si condamnat definitiv. Cum ati descrie pe scurt modul in care ati intrat in afaceri cu numitul Alexandru Horpos si cum ati ajuns sa ramaneti fara nimic din banii investiti?

Este adevarat ceea ce ati afirmat si realizez ca ati descris intr-o singura fraza intreaga mea experienta de investitor in Romania alaturi de un partener local. As dori sa va fac lumina cu cetateniile pe care le detin. Eu m-am nascut in Republica Moldova, care pe atunci facea parte din URSS. La varsta de 13 ani alaturi de familia mea ne-am mutat la Moscova, capitala URSS, respective a Rusiei. Dupa destramarea Uniunii Sovietice in anul 1991 am primit doua cetatenii, adica una a Republicii Moldova (cetatenie moldoveneasca) si cealalta a Federatiei Ruse (cetatenie rusa). Dupa ce Romania a adoptat legea pentru redobandirea cetateniei romane, am aplicat si pentru aceasta cetatenie deoarece tatal meu s-a nascut in orasul Roman. Deci toate cetateniile mentionate le-am strict in conformitate cu legea si datorita descendentei mele. Modul de a intra in afaceri in Romania cu partenerul local Alexandru Horpos nu a presupus nimic deosebit care sa poata conduce la vreo suspiciune, tocmai ca afacerea in sine a fost prezentata in mod profesional, foarte bine documentata si foarte asumata de catre initiator, respectiv de Alexandru Horpos. In acest sens mi-au fost prezentate Rapoarte de diligenta finaciara si evaluare atat pentru Genesis International, societatea in care urma sa investesc cat si pentru Straco Grup SRL, societatea cu care urma sa ma asociez, reprezentata de Alexandru Horpos ca si asociat local. Ca sa va dau un exemplu, cifra de afaceri a firmei Genesis la nivelul anului 2007 era de peste 17 milioane euro, iar cifra de afaceri Straco la nivelul aceluiasi an era de peste 20 milioane euro, conform Rapoartelor prezentate de Horpos. Numai ca ulterior preluarii Genesis si asocierii cu Straco, respectiv Horpos, cifra de afaceri Straco a ajuns la peste 33 milioane euro, iar Genesis a intrat in insolventa, ambele societii fiind sub managementul direct al lui Horpos. Mai mult toate utilajele, activele, contractele Genesis au fost preluate de Straco sau societati afiliate indirect cu Straco. Practic am platit/investit peste 4 milioane euro pentru o Societate in care m-am asociat cu Straco (partener local) reprezentat de Horpos si care in schimbul managementului i-a atribuit acestuia 20% din capitalul social si pozitia de Presedinte al Consiliului de Administratie. Si toate aceste “free of charge”. In ce a constat managementul lui Horpos? In spolierea Genesis de toate bunurile, dotarile, contractele etc. Am realizat ulterior si mult prea tarziu ca unicul scop al lui Horpos a fost de a gasi un investitor de buna credinta, care sa ii puna la dispozitie tot ceea ce detinea Genesis fara ca el sa investesca 1 penny.

Aveti convingerea ca ati calcat peste o firma acoperita a serviciilor de informatii romanesti si ca din cauza aceasta ati fost transformat dintr-un investitor notabil, intr-o persoana si cu banii luati si inculpata si condamnata? Cum ati ajuns sa fiti trimis in judecata de procuroarea DNA Claudia Rosu alaturi de un alt “print”, avocatul Radu Pricop, ginerele fostului presedinte al Romaniei Traian Basescu? Credeti ca a fost o vanatoare de trofee?

Faptul ca am “calcat” peste o firma acoperita este mai mult decat demonstrat, iar evidenta acestui fapt reiese chiar din probele din cuprinsul dosarului penal instrumentat de procuroarea DNA Claudia Rosu, dosar in care am fost condamnat. Insasi integralitatea probelor dosarului penal demonstreaza, fara echivoc, faptul ca serviciile impreuna cu DNA au conlucrat in favoarea si beneficiul lui Alexandru Horpos si societatii Straco Grup SRL care, impreuna, faceau obiectul unor dosare penale instrumentate de DIICOT cu privire la prejudicii enorme aduse statului roman din contracte pe bani publici de modernizare de drumuri si constructie de autostrazi. Pentru a simplifica cumva detaliile si fara a nuanta realitatea, DNA a intervenit la solicitarea SRI impotriva DIICOT pentru protejarea lui Horpos si a societatii acoperite Straco Grup SRL. Restul au fost victime colaterale atat eu cat si domnul avocat Radu Pricop.

In ce a constat implicarea SRI in dosarul dvs si cat de mult v-a schimbat viata aceasta afacere judiciara?

SRI? A fost implicat total si in mod direct si nu doar mi-a schimbat viata. Corect spus este mi-a distrus viata, atat mie cat si familiei mele insa nu voi renunta niciodata, chiar daca este ultimul si singurul pe care il voi mai realiza in aceasta viata, pana nu voi dovedi CRIMA savarsita de DNA in ceea ce ma priveste. Va expun doar un amanunt si care este probat chiar din documentele/probele dosarului penal, reprezentantii SRI conduceau/insoteau angajati ai Genesis care erau “dispusi” la indemnul lui Alexandru Horpos sa declare impotriva mea sau impotriva oricui ar fi avut o legatura cu mine la DNA respectiv, procurorului DNA Claudia Rosu. Ca sa intelegeti dimensiunea implicarii serviciilor va redau din stenogramele inregistrarilor ambientale realizate de Alexandru Horpos la una dintre intalnirile avute cu reprezentantii Genesis pentru a ii determina pe acestia sa devina martori ai acuzarii:

-„Sa te vada copiii cu catuse de maini si pus in arest pentru ca n-ai facut nimic, absolut nimic.”

– „Haideti sa ne unim cu totiisi sa incercam sa contracaram treaba asta, pentru ca este foarte serioasa, stiti ca nu v-am chemat niciodata sa va spun povesti nemuritoare, dar acum este o treaba serioasa.”

-„…haideti sa ne aparam, haideti sa spunem, pentru ca sunt aceste doua organisme.”

-„…cea mai buna varianta este sa alipim cu totii, sa spunem toti: uite dom’ne asta se intampla si mai departe sa vedem ce… ”.

Unul dintre interlocutori a avut rezerve fata sa solutia propusa de numitul Horpos Alexandru, numitul Romanciuc Ruslan afirmand: „Momentan eu nici nu stiu cum, eu personal sau Iuri, cum sa facem parte la plangerea ta la DNA” … „Nu, ma refer cum santajul n-a existat contra mea.”

In atare situatie, numitul Alexandru Horpos a resimtit nevoia de a da noi asigurari interlocutorilor sai pentru a-si atinge scopul propus, afirmand:

-„Va fac eu o conexiune”.

-„Pai n-a existat (n.n. – santajul)dar voi spuneti, in special tu, ca tu ai fost acolo, spui: uite, dom’ne, uite s-a intamplat asta , asa, asa, toate lucrurile astea cu PRICOP, cum a venit si cum a facut… cum s-a format acest dosar.”

-„Deci voi veniti acum pe un drum batatorit de mine. Eu a trebuit sa conving, sa fac niste chestii acuma. Lucrurile sunt… Voi nu faceti decat sa mai pavati, sa mai puneti ceva acolo, la drumul acela care este cat de cat batatorit.”

Faptul ca unii din interlocutorii numitului Alexandru Horpos nu cunosteau ce anume ar trebui sa contina denuntul sau declaratia impotriva subsemnatului este demonstrat si de replica numitului Romanciuc Ruslan: „Bun, tu de principi tre’ sa-mi spui macar ce trebuie sa povestim ca informatie.” (replica apartine numitului Romanciuc Ruslan desi in cuprinsul procesului verbal de redare ea este atribuita unui alt interlocutor, respectiv Bordian Iurie). Replica data de numitul Alexandru Horpos acestei solicitari venite din partea unuia dintre interlocutori este edificatoare in privinta existentei unor actiuni tipice infractiunii de instigare la marturie mincinoasa: „Ce ti se povesteste tie.” Reusind sa-si convinga interlocutorii a actiona in scopul urmarit, Alexandru Horpos si-a desavarsit actiunea de manipulare si determinare a acestora de a face denunturi si de a da declaratii mincinoase impotriva subsemnatului conferindu-le o siguranta sporita prin afirmatia: „Este o chestie foarte safe. Ne iau oamenii de la SRI, ne duc ei”.

Deci, domnule Savaliuc, angajatii unui serviciu specializat in domeniul informatiilor privitoare la siguranta nationala a Romaniei, parte componenta a sistemului national de aparare, presteaza si o activitate de conducere si insotire a unor martori denuntatori la sediul DNA, si toate acestea la dispozitia lui Alexandru Horpos.

In rechizitoriu si in sentinta de condamnare, care a copiat ce s-a scris in rechizitoriu, se face caz de faptul ca dvs l-ati fi determinat pe afaceristul Alexandru Horpos sa recunoasca o datorie catre dvs de peste 3 milioane de euro, printr-un act de recunoastere de datorii, incheiat la un notar public, dar ca nu ar fi existat aceasta datorie. Si totusi dvs ati facut investitii financiare reale, prin transferuri bancare. Puteti sa ne detaliati despre ce sume a fost vorba, cand si prin ce banci si in numele cui s-au facut platile?

Sumele platite au fost de 3.950.000 euro – mai precis 1 milion euro in data de 16.11.2008, iar 2,95 milioane euro in data de 25.11.20108 – si au fost transferate in contul Straco Grup firma controlata de Alexandru Horpos, cont deschis la UniCredit Bank. Plus peste 500.000 euro suma avansata de mine pentru sustinerea activitatii si scoaterea Genesis din procedura de reorganizare (insolventa) in care a fost adusa de Straco Grup partener si Alexandru Horpos presedintele consiliului de administratie, aceste lucruri fiind clare si evidente, rezultand din chiar documentele/probele dosarelor penale, din documentele contabile si documentele bancare. Numai ca procurorii DNA nu au vrut sa vada aceste fapte, au fost mult prea concentrati si motivati cum sa il salveze pe Horpos si societatea Straco.

De ce credeti ca procurorii DNA au ocolit faptul ca ati facut investitii reale si au mers pe povestea ca recunoasterea de datorii s-a facut pe sume care nu se datorau si mai ales, asa cum a pretins afaceristul Horpos, ca acesta a semnat contractul sub constrangere, pentru ca a vazut la notar in birou o poza cu presedintele Rusiei Vladimir Putin, fata de care a fost cuprins de o uriasa frica astfel incat a semnat? Ce e cu episodul asta cu poza lui Putin de la notarul public si cat adevar exista in aceasta acuzatie?

Stitit faptul ca sunt revoltat ca procurorii s-au transformat intr-un soi de grupare de interlopi fie recupereaza bani, lucruri… fie sterge datorii, obligatii… important este cum te pozitionezi in relatia cu ei. Aveam convingerea ca procurorii, in mod general, sunt alaturi de persoanele vatamate chiar in interesele personale si nu alaturi de cei care savarsesc fapte penale. Insa, revolta cea mai mare este ca judecatorii sunt atat de lipsiti de moralitate, constiinta si indiferenta fata de drepturile si libertatile cetatenilor. As fi putut trece mult mai usor peste grosolaniile si ilegalitatile savarsite de procurorii DNA daca judecatorii implicati ar fi dat dovada de independenta in relatia cu procurorii instrumentatori, respect fata de lege si corectitudine in aplicarea legii. Referitor la situatia referitoare la poza lui Putin este o mare prostie. Este inca o dovada a nivelului “inalt” al celor care au instrumentat dosarul acesta, adica SRI, procurorii Claudia Rosu, Dana Belciug si restul celor implicati impreuna cu Horpos. Este destul de greu pentru un om care are o minima educatie si bun simt sa crezi ca motivul pentru care Alexandru Horpos a recunoscut datoria la Notar este frica de moarte cand a vazut printre alte poze si pe cea a lui Putin pe dulapul notarului. Recunoasterea de datorie si modalitatea de recunoastere, chestiuni absolut legale si prevazute de codul Civil roman, actul pe care urma sa il semnam, toata aceasta filozofie a fost la propunerea lui Horpos, stabilita, discutata si negociata de Horpos, avocatul sau si juristul meu. La notar ne-am prezentat doar dupa ce partile au agreat toate detaliile si forma finala a actului de recunoastere de datorie pentru semnare. Cand a simtit constrangerea, dupa ce a semnat actul de recunoastere? Sa va spun de ce, totul este atat de revoltator? Tot dosarul penal instrumentat de DNA alaturi de SRI la solicitarea lui Horpos impotriva mea a parcurs un scenariu “oribil” gandit de oameni cel putin perversi si lipsiti de educatie (am invatat ca prostia vine la pachet cu rautatea), insa nimeni nu a avut deschiderea in a analiza evenimentele asa cum acestea s-au derulat. Plangerea/ denuntul lui Horpos impotriva mea pentru toate aceste mizerii inventate a avut loc in data de 23.01.2015, probabil ca toti cei implicati au avut un “glob de cristal” care le a aratat la acea data (23.01.2015) cum am sa il santajez si constrang pe Horpos sa imi restituie suma de 4 milioane euro printr-un contract de recunoastere de datorie ce urma sa se incheie la data de 17.03.2015 (dupa doua luni). Am sa va spun eu adevarul, DNA si SRI s-au coalizat pentru a il proteja pe Horpos si societatea acoperita Straco al carei actionar era Horpos, de dosarele penale aflate in lucru la DIICOT impotriva acestuia, procurorul instrumentator fiind procurorul Remus Jurj. Ca urmare a faptului ca plangerea penala inaintata de mine in anul 2013 la DIICOT a fost repartizata initial la procurorul Cristescu si a ramas in nelucrare timp de 2 ani pana la momentul pensionarii acestuia din urma, dupa care acest dosar a fost repartizat aceluiasi procuror Jurj. Pentru a tempera zelul procurorului Jurj impotriva protejatului Horpos (care primise arest preventiv, urmat de arest la domiciliu) si societatea acoperita Straco, DNA si SRI au brodat un scenariu absolut mizerabil de a il indeparta pe procurorul Jurj din dosarele penale in care se ancheta evaziune fiscala de multe milioanesavarsite de Horpos si Straco. Astfel, s-a nascut dosarul penal impotriva mea. Dosar penal in care am fost acuzat de niste presupuse fapte care urmau sa se intample in viitor (actul de recunoastere de datorie – santaj) si de fapte penale care le-am savarsit cu si fata de o persoana pe care nu o cunosteam sau mai bine spus nu stiam ca exista (trafic de influenta – fata de procurorul Jurj), toate aceste lucruri fiind clare si evidente din insasi materialul probator existent in dosar. Dar cui ii pasa?!

S-a mai sustinut de asemenea ca dvs ati fi facut trafic de influenta pentru a va recupera banii, in sensul ca veti interveni sa va retrageti plangerea penala pentru gestiune frauduloasa si pentru a usura situatia afaceristului Horpos (vizat in mai multe dosare penale) la procurorul DIICOT Remus Jurj. L-ati cunoscut vreodata pe acest procuror?

Nu am cunoscut niciun procuror din Romania, cu atat mai putin pe procurorul DIICOT Remus Jurj, nici personal, nici prin interpusi si nici numele nu imi spunea absolut nimic. Am aflat de acest nume Remus Jurj, procurorul DIICOT, cand am fost pus sub acuzare de DNA ca mi-as fi traficat influenta fata de acesta. Cum as putea sa imi trafichez influenta fata de cineva de a carei existenta nu am cunostinta si despre care nu stiam ca ar fi procurorul instrumentator al plangerii penale formulata si inaintata de mine catre DIICOT, plangere penala ce a format obiectul Dosarului 180/P/2013 si in care nu s-a intreprins nicio actiune, act procedural, absolut nimic pana la momentul retinerii mele de catre DNA in dosarul deschis in urma denuntului formulat de Alexandru Horpos, impotriva mea si impotriva acestui domn procuror Jurj.Intelegeti dimensiunea stupiditatii?! Mai mult, daca cineva dintre cei care au avut in analiza dosarul DNA, ar fi citit cu atentie, chiar probele produse de Alexandru Horpos si acolitii sai (sub directa supraveghere si recomandare a procuroarei Claudia Rosu), respectiv inregistrarile ambientale realizate de acesta, la un moment dat, respectiv la data de 28.01.2015, ironic si amuzat, se afirma “nu stie la ce procuror este dosarul acum…” (Dosarul 180/P/2013, DIICOT). Ce as mai putea spune?! Ati avut vreodata dorinta de a va striga nedreptatea ce vi s-a facut? Eu, da, dar este acea senzatie profunda de neputinta, de a vorbi cu o persoana care nu te poate auzi, sau vorbesti singur in desert dar vorbesc ca “Moise in pustiu, Dumnezeu ma va asculta…”

Considerati ca dosarul dvs a fost unul politic intrucat sunteti fiul fostului presedinte al Republicii Moldova? Si daca da, de ce?

Dosarul in care am fost condamnat este mai mult decat evident unul politic, dar nu politic datorita tatalui meu fostul presedinte al Republicii Moldova, a carei reputatie este dincolo de orice repros, ci un dosar politic datorita faptului ca DNA s-a transformat intr-un commando politic care si-a pierdut de mult drumul de urmat in a lupta impotriva coruptiei. Ce putea atrage mai mult atentia decat incatusarea in orice mod a unui fiu de presedinte, pe care il asociezi cu ginerele unui alt fost presedinte? Pentru nimeni nu a contat daca este vinovat sau nu, a fost deja stigmatizat. Este doar o chestiune de PR al acestui serviciu diabolic numit Directia Nationala Anticoruptie de a se transforma intr-un Monstru si de a raspandi teama si a da satisfactie maselor avide de varsare de sange.

Inteleg ca potrivit Constitutitiei Rusiei, cetatenii rusi nu se extradeaza, iar dvs locuiti in prezent la Moscova si nu puteti fi atins de sentinta data in Romania. Ce cred autoritatile din Rusia despre felul in care in Romania ati fost lasat fara banii investiti, iar apoi condamnat pentru a fi aruncat in inchisoare? Considera Rusia ca fiind justa condamnarea dvs in Romania?

Da, aveti dreptate, conform Constitutiei Federatiei Ruse, articolul 61 spune clar ca cetateanul Rusiei nu poate fi extradat sau predat oricarui alt stat strain. In ceeea ce priveste parerea autoritatilor din Rusia, nu cunosc ce parere au autoritatile in cazul meu, dar in schimb am avut niste consultari cu niste case de avocatura internationale importante. Lasand la o parte ce parere au toti despre justitia in Romania, parerea despre dosarul meu este unanima si anume aceea de comanda politica si nu exista nici un motiv legal ca eu sa fiu condamnat. Mai mult de atat, un asemenea dosar nici nu ar fi existat intr-o tara unde justitia este cu adevarat independenta. Metodele si manierele sunt vechi, este atat de dezamagitor si dezgustator ca s-a involuat atat de mult. Este evident ca cei care au instrumentat acest dosar si pot afirma cu toata convingerea si asumarea acest fapt sunt un grup infractional organizat si va asigur ca in afara tarii aceasta mizerie va fi dezvaluita imediat. Mai mult, am convingerea ca statul Roman va fi condamnat si va plati despagubiri enorme, dar din pacate acestea vor fi suportate de nevinovati, adica de cetatenii Romaniei care muncesc din greu si platesc taxe, cetateni care considera ca taxele lor vor fi bine gestionate de cei pe care ii aleg si de catre cei care ii apara!

Inainte de a vi se deschide dosar penal de catre vestita procuroare DNA Claudia Rosu, ati facut o plangere penala impotriva afaceristului Alexandru Horpos pentru gestiune frauduloasa, legat de faptul ca ati fost lasat fara nimic in urma considerabilei dvs investitii? Ce s-a intamplat cu plangerea dvs? De ce nu a fost solutionata inca, desi dvs ati fost deja condamnat definitiv?

Stiti, simt atata frustrare de cum am fost tratat de institutiile din Romania. Intr-adevar, la data de 1 aprilie 2013 (ar fi trebuit sa tin seama de superstitii) am formulat in calitate de reprezentant in numele Genesis International plangere penala impotriva lui Alexandru Horpos si intregului consiliu de administratie pentru comiterea infractiunilor de constituire grup infractional organizat, gestiune frauduloasa si evaziune fiscala. Pentru a formula aceasta plangere penala s–a pornit de la ce a retinut judecatorul sindic in sentinta civila nr. 9113 din 19.09.2012 a Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a Comerciala, si anume ca societatea Genesis a ajuns in starea de insolventa ca urmare a angajarii unui volum ridicat de Resurse, apeland la credite bancare pe termen scurt si mediu, precum si credite de la asociati, a avut dificultati in contractarea de lucrari specifice obiectului sau de activitate, a fost nevoita sa accepte executarea de lucrari fara avans si cu termene mari de plata, iar managementul conducerii societatii a fost neperformant, datorat relei-credinte a consiliului de administratie, prin actiuni impotriva societatii, care au dus la cumularea de pierderi contabile de aproximativ 20.000.000 lei in perioada 2009-2011, perioada in care societatea a fost administrata de Horpos Alexandru, Bordian Iurie, Romanciuc Ruslan si condusa de Boldea Cristian in functia de director general si Vasilescu Vasilica in funcita de director economic. Plangerea penala formulata de subsemnatul in calitate de reprezentant al Genesis si depusa de avocatul ales la data de 1 aprilie 2013 a format obiectul Dosarului 180/D/P/2013 initial aflat in instrumentarea dnei procuror Adriana Cristescu, care a tinut dosarul in nelucrare timp de doi ani cand, ca urmare a pensionarii acesteia, dosarul a fost repartizat catre alt Procuror, respectiv catre dl procuror Remus Jurj. In acest dosar penal nu s-a indelinit niciun act procedural pana la momentul in care am fost acuzat de “trafic de influenta” fata de procurorul Jurj, acela fiind si momentul cand am aflat numele procurorului instrumentator al dosarului 180/D/P/2013, nu am fost chemat niciodata de catre niciun procuror, nu am dat nicio declaratie, absolut nimic.

Aveti in vedere promovarea unor cai extraordinare de atac ori a unor plangeri impotriva Statului Roman pentru nedreptatea care vi s-a facut in Romania? Ce intentionati? Ce mesaj transmiteti publicului care nu a stiut despre dvs decat versiunea servita de DNA?

Asa cum v-am spus anterior aceasta nedreptate am transformat-o in scopul meu de viata si nu voi renunta niciodata pana nu voi demonstra ca Statul Roman prin anumite institutii a distrus vietile multor oameni, inclusiv a mea si a familiei mele. Ce transmit publicului, sa se trezeasca! Sa vada realitatea asa cum este si nu asa cum ti-o prezinta altii, sa nu mai accepte sa fie manipulati, umiliti si constransi si mai ales sa nu accepte compromisuri care le poate ruina viata.

