O poveste ca-n filmele cu comici vestiţi ai ecranului s-a petrecut sâmbătă, 2 martie, într-un bloc din comuna clujeană Floreşti! După o dispută de luni de zile, Ionel, un bărbat în vârstă de 55 de ani a fost bătut de vechiul său vecin, „Gică-contra” – Janos, mai tânăr decât el cu doi ani. Până aici, nimic nou, însă motivul invocat de Janos este de-a dreptul incredibil: stiva de cărămizi pe care Ionel şi-a aranjat-o în apropierea blocului este considerată de către Janos drept descurajatoare pentru eventualii cumpărători ai apartamentului său, pe care l-a scos la vânzare de ceva vreme. Iar pentru că Ionel, ins aşezat şi cu capul pe umeri a refuzat să mute stiva, şi-a încasat-o de la Janos!

Ionel Bufnea aşteaptă, îmbufnat, pe coridoarele I.M.L.Cluj, să fie consultat de către legişti. Are o urmă de lovitură în zona feţei, de la un singur pumn încasat din partea vecinului său, Janos, cel cu care acesta se contrează de luni de zile pentru dintr-un motiv absurd: pe soţia lui Janos o deranjează stiva de 300 de cărămizi pe care Ionel şi-a rânduit-o, frumos, la o distanţă de douăzeci de metri de blocul în care amândoi locuiesc. Explică Ionel, exasperat: „De luni de zile îmi tot spune că din cauza stivei respingătoare de cărămizi el nu-şi poate vinde apartamentul din bloc, scos la vânzare, şi mă scoate pe mine vinovat de acest lucru. A chemat şipoliţia localăacolo, dar a fost înştiinţat de autorităţi că totul e în regulă, nu-i nicio problemă cu cărămizile mele. Dar el nu s-a lăsat, aşa că sâmbătă seară s-a înfiinţat din nou în faţa mea şi mi-a cerut, cu ton ultimativ, să-mi car odată de acolo cărămizile. Eu i-am spus că n-am cum s-o fac, deoarece nu dispun de un loc unde să le depozitez. Atunci a răbufnit şi mi-a ars un pumn în faţă. Se pregătea să mă toace mărunt, fiindcă e mai înalt cu un cap decât mine şi mai vânjos, dar am reuşit să scap prin fugă. Între timp vecinii au chemat poliţia, care a sosit la faţa locului, iar noi am dat, amândoi, declaraţii”. Arată că,în continuare, a fost transportat la U.P.U.Cluj-Napoca, după care a fost transferat la Neurochirurgie pentru explorări amănunţite în zona capului. Bărbatul este poftit în cabinetul de consultaţii, de unde se întoarce după câteva minute cu un certificat în care medicii i-au recomandat între trei şi patru zile de îngrijiri. Explică Ionel, împăturindu-şi cu grijă certificatul: „Voi face plângere pe numele vecinului Janos fiindcă nu-i normal ce mi-a făcut. Eu consider că aceasta e fixaţia unui om sucit, pe care n-am de gând să-l iau în seamă, personaj care vrea să controleze şi să stăpânească pe toată lumea din bloc! L-am tot întrebat ce-au cărămizile mele cu vânzarea casei lui, dar el insistă că-i alungă cumpărătorii – şi a ajuns să nu mai doarmă noaptea din cauza lor, desigur, obsesie alimentată şi de soţie, care-l tot bate la cap cu chestia asta. Problema lui e cu capul, nu cu cărămizile mele – şi o să fac în aşa fel încât să conştientizeze acest lucru”! Apoi, îşi ia rămas bun şi părăseşte, cu paşi mari, instituţia medicală clujeană…