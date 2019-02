Scenă tragicomică petrecută duminica trecută pe o stradă din comuna clujeană Floreşti: un fost puşcăriaş a lovit două autoturisme, după care a făcut scandal în faţa martorilor şi l-a lovit pe unul dintre proprietari. Apoi, pentru a-şi încununa „opera”, şi-a arătat organele genitale şi, la sosirea poliţiei a refuzat să-şi recunoască fapta afirmând că autorul tamponărilor a fost iubita lui, care-l însoţea. Acum acesta este acuzat pentru comiterea infracţunilor de lovire sau alte violenţe, conducerea unui autovehicol sub influenţa băuturilor alcoolice şi refuz de recoltare de probe biologice.

Mihai e un tânăr în vârstă de 29 de ani care, duminică 3 februarie, a fost protagonistul unui eveniment, cu totul ieşit din comun, pe strada Horii din Floreşti. Povesteşte acesta, pe coridoarele I.M.L.Cluj, instituţia medicală unde s-a prezentat a doua zi după incident, pentru a-şi scoate certificat medico-legal. Povesteşte acesta, indignat: „Ieri, pe la ora 16.00 un domn a acroşat automobilul meu, un „Tuareg”, dar şi „Loganul” unui alt participant la trafic, făcându-ni-le praf. Autorul – proaspăt ieşit din puşcărie, pentru aceeaşi infracţiune, după spusele soţiei – era beat, conducea fără permis şi nu avea nici asigurare. Apoi, după incident a obligat-o pe soţia sa, aflată lângă el, să treacă la volan şi să susţină că ea a comis accidentul, deşi la accident au fost circa douăzeci de martori, de la blocuri, ieşiţi în balcoane când au auzit izbiturile… Am coborât şi eu din maşină ca să văd ce s-a întâmplat, mai ales că între timp cei doi soţi îşi schimbaseră deja locurile între ei pentru a-l ascunde pe autor. Curând, a coborât şi individul din maşină, având împreună un schimb de replici. Era beat-turtă şi susţinea sus şi tare că nu el e autorul tamponărilor, în ciuda evidenţelor. Şi, la un moment dat, în momentul când am scos telefonul ca să-l filmez a sărit la mine şi mi-a ars un pumn în cap prinzându-mă totodată de gât, după care m-a ameninţat că mă împuşcă – pe mine şi pe toţi cei prezenţi. Mi-a spus apoi că nu are frică de nimeni fiindcă tocmai a ieşit din puşcărie, arătând de asemenea că-i pregătit până şi să-mi aprindă maşina, în cazul în care-l reclam la poliţie. Tototdată şi-a scos organele genitale, arătându-le la toată lume – ca să ne demonstreze cât de puţin îi pasă de noi”, declară Mihai. Acesta, neintimidat de ameninţările agresorului a sunat imediat, la numărul de urgenţă 112 şi, la scurt timp, oamenii legii au sosit la faţa locului. Poliţiştii au încercat să-l convingă pe bărbat să accepte să ofere probe biologice – vorbindu-i frumos şi rugându-l, efectiv să se supună rigorilor legii, însă, văzând că n-au cu cine vorbi, l-au încătuşat rapid şi l-au dus la secţie. Adaugă în continuare Mihai: „M-am deplasat şi eu la poliţie, am făcut plângere penală împotriva individului şi sperăm ca de-acum statul să facă ordine în acest caz. Mie, personajul respectiv mi-a făcut o pagubă de cel puţin 10.000 de euro, autoturismul fiind adus chiar săptămâna trecută din Germania şi chiar dacă era second-hand se afla într-o stare excelentă”. Nu durează mult şi Mihai este poftit în sala de aşteptare a I.M.L., de unde se întoarce după scurt timp, cu un certificat medical, care-i atestă agresiunea suferită.

Punctul de vedere al I.P.J.Cluj

„În acest caz s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, conducerea unui autovehicol sub influenţa băuturilor alcoolice şi refuz de recoltare de probe biologice”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Traian Morar, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.