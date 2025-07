DNA a finalizat dosarul generalilor SRI Florian Coldea (foto 1 stanga) si Dumitru Dumbrava (foto 1 dreapta), capii Sistemului represiv care a executat politicieni, magistrati, oameni de afaceri si mii de oameni nevinovati prin intermediul Binomului DNA-SRI si a retelei de procurori si judecatori.

Parchetul anticoruptie a anuntat joi, 3 iulie 2025, trimiterea in judecata a fostului sef operativ si prim-adjunct al SRI Florian Coldea, a fostului director al Directiei juridice a SRI Dumitru Dumbrava si a avocatului Doru Traila (foto 3). Acuzatiile sunt de: constituire a unui grup infractional organizat, cate doua infractiuni de trafic de influenta, exercitarea fara drept a unei profesii sau activitati in forma continuata (autorat sau complicitate) si spalarea banilor.

De asemenea, in acelasi dosar DNA l-a trimis in judecata si pe afaceristul Dan Tocaci, pentru constituirea unui grup infractional organizat si complicitate la trafic de influenta.

DNA acuza ca, in perioada 2018–2020, Florian Coldea, Dumitru Dumbrava si Doru Traila ar fi profitat de sistemul relational si influenta pe care il aveau si ar fi constituit un grup infractional organizat, profilat pe savarsirea unor infractiuni de coruptie, exercitarea fara drept a unor activitati de consultanta juridica specifice profesiei de avocat si spalarea banilor.

DNA precizeaza ca schemele infractionale dupa care ar fi actionat cei trei ar fi presupus:

– identificarea unor persoane fizice sau juridice ce intampinau probleme in diverse domenii, carora li se promitea rezolvarea, prin influenta pe care inculpatii pretindeau ca o aveau in domeniile respective sau a unor persoane care doreau sa isi asigure protectia unor persoane influente;

– infiintarea de catre Coldea si Dumbrava a unor societati de consultanta, prin intermediul carora, raportat la notorietatea de care se bucurau asociatii/administratorii, pe de o parte, sa atraga posibili clienti, iar, pe de alta parte, sa creeze o aparenta de legalitate a activitatii desfasurate;

– cooptarea unor case de avocatura sau a unor avocati care sa incheie contracte de asistenta juridica cu persoanele interesate sa cumpere influenta;

– incheierea de contracte de consultanta pentru disimularea foloaselor necuvenite pretinse de inculpati prin exercitarea influentei sau prin ascunderea activitatii nelegale de consultanta juridica;

– cooptarea unor societati de investigatii, prin intermediul carora sa fie monitorizate partile adverse din litigiile in cadrul carora se acorda consultanta juridica, apropiatii acestora, experti, avocati sau chiar magistrati, pentru ca, in baza colaborarii si a consensului neechivoc de a-si alatura eforturile pentru a se constitui intr-o grupare, de a se supune unei discipline si a actiona potrivit unui plan bine conturat, sa obtina profituri prin mijloace ilicite.

Rechizitoriul in dosarul generalilor SRI Florian Coldea si Dumitru Dumbrava a fost intocmit de procuroarea Mihaiela Iorga-Moraru (foto 4), sefa Sectiei I din DNA, si confirmat de seful DNA Marius Voineag (foto 5).

Dosarul lui Coldea, Dumbrava si Traila a pornit de la denuntul depus de omul de afaceri Catalin Hiodeg, aparat de avocata Violeta Oancea.

Prezentam comunicatul DNA privind trimiterea in judecata a generalilor SRI Florian Coldea si Dumitru Dumbrava, a avocatului Doru Traila si a afaceristului Dan Tocaci:

“Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a trei inculpati, respectiv doi fosti militari, in prezent asociati in cadrul unor societati si a unui avocat din cadrul Baroului Bucuresti, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, cate doua infractiuni de trafic de influenta, exercitarea fara drept a unei profesii sau activitati in forma continuata (autorat sau complicitate) si spalarea banilor.

De asemenea, mai fost trimisa in judecata o persoana fara calitate speciala, pentru savarsirea infractiunii de constituirea unui grup infractional organizat si complicitate la trafic de influenta.

In rechizitoriul procurorilor se arata ca, in cauza, exista probe din care rezulta urmatoarea stare de fapt:

in perioada 2018 – 2020, cei trei inculpati, profitand de sistemul relational si influenta pe care ar fi dobandit-o, ca urmare a exercitarii functiilor anterior pensionarii, respectiv de influenta de care se bucura cel de-al treilea inculpat, prin prisma profesiei de avocat, ar fi constituit un grup infractional organizat, profilat pe savarsirea unor infractiuni de coruptie, exercitarea fara drept a unor activitati de consultanta juridica specifice profesiei de avocat si spalarea banilor. Activitatile infractionale ar fi fost desfasurate pana in anul 2024, potrivit unei scheme infractionale care presupunea, in principal, urmatoarele:

– identificarea unor persoane fizice sau juridice ce intampinau probleme in diverse domenii, carora li se promitea rezolvarea, prin influenta pe care inculpatii pretindeau ca o aveau in domeniile respective sau a unor persoane care doreau sa isi asigure protectia unor persoane influente,

– infiintarea de catre inculpatii, fosti militari, a unor societati de consultanta, prin intermediul carora, raportat la notorietatea de care se bucurau asociatii/administratorii, pe de o parte, sa atraga posibili clienti, iar, pe de alta parte, sa creeze o aparenta de legalitate a activitatii desfasurate,

– cooptarea unor case de avocatura sau a unor avocati care sa incheie contracte de asistenta juridica cu persoanele interesate sa cumpere influenta,

– incheierea de contracte de consultanta pentru disimularea foloaselor necuvenite pretinse de inculpati prin exercitarea influentei sau prin ascunderea activitatii nelegale de consultanta juridica,

– cooptarea unor societati de investigatii, prin intermediul carora sa fie monitorizate partile adverse din litigiile in cadrul carora se acorda consultanta juridica, apropiatii acestora, experti, avocati sau chiar magistrati, pentru ca, in baza colaborarii si a consensului neechivoc de a-si alatura eforturile pentru a se constitui intr-o grupare, de a se supune unei discipline si a actiona potrivit unui plan bine conturat, sa obtina profituri prin mijloace ilicite.

In perioada 2020 – 2024, cei trei inculpati ar fi participat la savarsirea unor infractiuni de coruptie, exercitarea fara drept a unor activitati de consultanta juridica specifice activitatii de avocat si spalarea banilor, activitatea grupului fiind punctual sprijinita si de cel de-al patrulea inculpat, om de afaceri.

In perioada martie 2023 – aprilie 2024, trei dintre inculpati (cei doi oameni de afaceri si avocatul din cadrul Baroului Bucuresti) ar fi pretins de la un om de afaceri (martor in cauza) suma de 700.000 euro, in schimbul careia ar fi lasat sa se creada ca ar avea influenta asupra unor magistrati judecatori din cadrul unor instante de judecata si ca i-ar putea determina pe acestia sa pronunte hotarari favorabile martorului, intr-un dosar penal in care acesta era judecat. Dupa mai multe negocieri, suma care ar fi fost pretinsa de inculpati a fost diminuata la 600.000 euro.

Pretinderea ar fi fost urmata de acceptarea promisiunii sumei de 600.000 de euro, prin semnarea a doua contracte de asistenta juridica (unul cu martorul si altul cu societatea detinuta de acesta) si de incasarea efectiva a sumelor de 438.000 de lei si 20.000 de euro, disimulata sub forma unui onorariu de avocat.

In cursul anului 2023, aceiasi trei inculpati ar fi pretins de la un ales local (martor in cauza) suma de 600.000 de euro, creandu-i convingerea ca ei actioneaza ca o echipa care are conexiuni cu fosti magistrati si ca au posibilitatea sa ii determine pe magistratii sa pronunte o hotarare favorabila martorului intr-un dosar penal in care acesta era judecat. Pretinderea ar fi fost urmata de incasarea sumelor de 773.000 de lei si respectiv 397.864 lei, de care ar fi beneficiat toti inculpatii.

Cei doi inculpati, fosti militari, si-ar fi constituit societati de consultanta, prin intermediul carora ar fi incheiat contracte de consultanta generala, pe de o parte, cu societatea de avocatura a celui de-al treilea inculpat, iar pe de alta parte, intre societatile de consultanta respective. Ar fi fost incheiate acte aditionale la contractele de asistenta juridica prin care ar fi fost modificate clauzele privind obiectul contractelor si pretul acestora, in scopul includerii serviciilor de consultanta juridica nelegala prestata de inculpatul care nu avea calitate de avocat sau pentru a da o aparenta de legalitate sumelor pretinse de inculpati pentru exercitarea pretinsei influente. Obiectul contractelor de consultanta ar fi fost unul nedeterminat sau determinat precar, pentru a permite transferul unor sume de bani, fara a exista posibilitatea verificarii provenientei si a scopului economic al sumelor transferate prin conturi. Au fost incheiate contracte cu societati de investigatii, prin intermediul carora sa poata fi colectate informatii apte a fi utilizate in scopul crearii unei stari de presiune asupra persoanelor decidente, pentru promovarea intereselor clientilor.



In perioada 2019 – 2020, unul dintre inculpati, in baza intelegerii cu inculpatul avand profesia de avocat, iar ulterior, pana in anul 2024, in realizarea scopului pentru care a constituit grupul infractional organizat, desi nu avea calitatea de avocat, cu incalcarea dispozitiilor legale ce reglementeaza profesia de avocat, cu sprijinul celorlalti inculpati, in baza unor contracte de consultanta generala si a unor acte aditionale la contractele de asistenta juridica incheiate de societatea de avocatura apartinand unuia dintre inculpati, a unor contracte de consultanta in afaceri si management cu un obiect fictiv, ar fi prestat servicii de consultanta juridica in domeniul penal si in domeniul civil, atat in mod direct, cat si prin intermediul societatii de avocatura mentionate, pentru clientii a noua (9) societati comerciale. In acest scop, inculpatul ar fi emis si ar fi comunicat clientilor opinii juridice, ar fi stabilit strategii de aparare pe care le-a discutat cu beneficiarii serviciilor de consultanta juridica si ceilalti doi inculpati, i-ar fi asistat pe clienti la negocieri, ar fi stabilit demersurile judiciare ce urmau a fi efectuate (formularea unor cai de atac, a unor cereri de revocare a masurii preventive a controlului judiciar sau de incuviintare a parasirii teritoriului Romaniei).

Pentru a se disimula natura si provenienta sumelor de bani provenite din infractiunile de trafic de influenta si din exercitarea fara drept a unor activitati de consultanta juridica si pentru a le transforma in venituri licite, s-ar fi procedat la emiterea de facturi pentru prestatii nedeterminate si efectuarea de plati pentru operatiuni comerciale fictive declarate intre societatile controlate de catre cei trei inculpati.

In rechizitoriu s-a propus ca sumele de bani obtinute din savarsirea infractiunilor, de catre inculpatii asociati in cadrul societatilor comerciale, respectiv 1.608.864,80 lei, prin trafic de influenta, 7.763.259,22 lei, prin exercitarea fara drept a unei profesii (suma de care au beneficiat ambii inculpati) si o alta suma de 590.472,08 lei obtinuta tot prin exercitarea fara drept a unei profesii, sa fie supuse confiscarii speciale, sens in care s-au dispus masuri asiguratorii asupra bunurilor si conturilor bancare apartinand inculpatilor.

Rechizitoriul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Bucuresti, cu propunerea de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.

Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.

Mentionam ca prezentul comunicat a fost intocmit in conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relatia sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019”.

luju.ro