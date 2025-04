Un incident îngrijorător a fost semnalat luni seara, în Parcul Zorilor, prin aplicația My Cluj. Un părinte aflat în parc împreună cu cei doi copii ai săi a observat doi tineri care ar fi consumat substanțe suspecte într-unul dintre foișoarele din mijlocul parcului.

Potrivit sesizării, cei doi s-ar fi așezat, ar fi scos pungi, ar fi pregătit „liniute” și le-ar fi inhalat. După aceea, aceștia ar fi plecat, tulburând liniștea din parc și adresându-se în mod agresiv altor persoane.

Clujeanul solicită Poliției Locale să patruleze mai des în zonă și propune instalarea unor camere de supraveghere pentru siguranța celor care frecventează parcul.

„S-au asezat in foisoarele maro din mijlocul parcului, au scos niste pungi, au facut liniute si au tras pe nas. Apoi s-au ridicat si au plecat. In drumul lor s-au legat de oameni”, se arată în sesizarea trimisă pe My Cluj

