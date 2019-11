Fondatorul Russiatoday.ro în România, Dan Mușetoiu, s-a înscris în partidul lui Dacian Cioloș, PLUS.El a făcut această precizare pe facebook. Russia Today este organul de propagandă al Kremlinului în străinătate, scrie flux24.ro.

CE SPUNE DESPRE RUSSIATODAY.RO:

Dacă mă mai întreaba cineva de Russia Today, îi zic doar atât: când am înregistrat brandul la OSIM și am dat drumul la site, s-au întâmplat următoarele:

– Au fost sistate discuțiile oficiale (cu stegulețele pe masă) privind deschiderea unei stații RT la București (până la clarificarea chestiunilor legale). RT m-a dat în judecată pe chestia asta (a contestat înregistrarea brandului la OSIM) printr-o casă celebră de avocatură (chiar, cine credeți că a fost? Valeriu Stoica sau Dan Șova? Ghiciți voi care din ăștia doi a reprezentat RT!)

– Mi s-a umplut căsuța de mai de CV-uri de vedete media care voiau să facă parte din proiect (nu le fac publice, că plm, e aiurea)

– După lansarea site-ului russiatoday.ro și analiza traficului, Vocea Rusiei s-a închis! A trecut ceva vreme până s-a deschis Sputnik, dar la Chișinău, nu la București, unde erau deja fripți!

– Apoi am vândut site-ul și, după cum se vede cu ochiul liber, s-a închis! Nu insistați că nu vă zic cui l-am vândut.

Oricum, întreaga poveste m-a apropiat mult de mediile în care relația România-Rusia este analizată/construită zi de zi de ambele ”părți”. Nu vorbesc nici de politică, nici de servicii, nici de masonerie. Gândiți-vă la un think-tank. Nu e modestia una dintre principalele mele calități, însă cred că expertiza mea pe Rusia e mult mai bună decât a majorității analiștilor din spațiul public, care tot o dau de gard și nu sunt în stare să anticipeze corect nici măcar un pas al Moscovei. N-am date concrete, însă dacă și în servicii lucrurile stau la fel, am cam belit-o!

Adăugați la asta o experiență de +25 ani în presă, de la reporter de noapte la director de stație tv și o să intuiți cam ce am de gând să fac la PLUS (dacă-mi aprobă).

CE VREA SĂ FACĂ LA PLUS:

Ce-am de gând să fac la PLUS (dacă îmi aprobă ”adeziunea”)? Câteva chestii, din care:

a) Să încerc să-i conving ceva mai devreme de un adevăr care, deocamdată, este doar intuit (sugerat doar prin postări timide pe facebook), și anume că USL există și funcționează bine-merci. Da, USL, adică alianța PSD-PNL. Nu numai că există, dar iată că își păstrează și un 70% înfricoșător. Se pare că oamenii ăștia din PLUS (nu mai zic de USR) sunt prea tineri ca să-și aducă aminte strategia prin care FSN-ul ”emanat” în 1989 (prin fărămițările dictate de algoritmi electorali) și-a păstrat puterea câteva decenii. Cam asta a făcut din 2012 USL-ul și uite, a câștigat Cotroceniul!

b) Urăsc să-i dau dreptate lui Gușă (motivul, în poza atașată postării), însă România e cam înconjurată de vecini care răspund la apăsările de buton de la Moscova. Ca să nu cadă între vagoane, România trebuie să observe Rusia ceva mai atent și să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Ceea ce deocamdată nu se întâmplă. Cel puțin în spațiul public, nu văd vreun analist care să ”vadă” și să ”înțeleagă” (poate cu excepția lui Unteanu și, din când în când, mult mai rar, Dungaciu. Chifu e doar un alt fel de Mândruță mai zgomotos pe tema asta).