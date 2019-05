Marius Maroşan este primul şi singurul român înscris la alegerile locale din Irlanda, care vor avea loc la sfârşitul lunii mai, împreună cu alegerile pentru PE. El candidează ca independent pentru un post de consilier local în Dublin, poziţie din care speră să sprijine comunitatea românească.

Marius Maroşan are 36 de ani, este din Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş, şi a fost consultant financiar în Cluj-Napoca pentru o companie de asigurări până în 2008, când a ajuns în Irlanda, în concediu. A plecat pentru două săptămâni şi a rămas în Dublin, oraş care a devenit casa lui şi în care şi-a întemeiat o familie, având trei copii.

„Am ajuns în Irlanda la insistenţele unui prieten. Chiar în seara zilei în care am ajuns, un alt prieten m-a întrebat dacă aş vrea să fac un ban cât stau în Irlanda, propunându-mi să lucrez 4 ore seara în pub-ul la care lucra el. M-am gândit că 4 ore nu e mult şi aş avea şi toată ziua la dispoziţie pentru a vizita împrejurimile, aşa că am acceptat. Am mers a doua zi la interviu şi seara deja începeam lucrul. Am fost angajat pe post de chelner şi am observat că, într-o săptămână, realizasem un venit aproape egal cu salariul pe o lună din România, lucrând aici cu jumătate de normă. Deci nu a fost un factor anume ce m-a determinat să plec din ţară, ci, mai degrabă, un factor ce m-a determinat să nu mă mai întorc din concediu”, a povestit Marius Maroşan corespondentului MEDIAFAX.

Acesta s-a integrat bine în Irlanda, unde a întâlnit oameni sociabili şi prietenoşi, mai ales că vorbea bine limba engleză, în condiţiile în care, în România, a participat la olimpiadele de profil. Datorită implicării sale în activităţi comunitare, în anul 2016 i-a fost acordat, de către primarul Dublinului şi Consiliul Local, titlul de „Good Citizen”, distincţie pe care au primit-o nouă persoane, dintre care el a fost singurul care nu era irlandez.

