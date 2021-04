Într-o serie de postări pe pagina de facebook, Valeriu Nicolae, fost membru PLUS, a făcut o serie de declarații prin care a afirmat că Zsolt Lorincz a luat bani din bancă și a împrumutat partidului pentru funcția de parlamentar.

„Domnul Lorincz este deputat USR. A împrumutat USR-ul cu 23.500 EUR. Are datorii în bănci de 22.000 EUR. Nimic, nimic altceva, deși după CV omul a fost un arhitect de mare succes în Spania. În anul precedent intrării în Parlament a câștigat 26.600 de EUR, cu mult, mult sub ceea ce câștigă în Parlamentul României. Să fim mai clari, omul a intrat în Parlament cu o echitate negativă, “investind” 23.500 pentru locul de Parlamentar. Sunt câțiva parlamentari PLUS care par să fi făcut același lucru, au plătit sume foarte mari de peste 20.000 de EUR către PLUS și minune, au devenit parlamentari” scrie Valeriu Nicolae pe pagina sa de facebook.

„Domnul Senator PLUS de la Suceava a terminat glorios Dreptul la Bioterra, are unul dintre cele mai nenorocite masterate în securitate tot la Bioterra și o carieră care duhnește a servicii. Domnul Toda a trăit cu aer și energie solară în anul precedent intrării în Parlament (venituri zero), dar a împrumutat PLUS-ul cu 50.000 RON. Sunt mulți deputați USRPLUS cu CV-uri impresionante la o primă citire și declarații de avere șocante, comparativ. Postez, pe pagina AUR, CV-urile deputaților și senatorilor lor de trei zile. Nu am primit înjurături deloc, nu block. Sunt tare curios ce se va întâmpla pe paginile USRPLUS. Am trimis mesajul și pentru pagina lor, cine știe poate îl publică și avem și o discuție despre CV-uri care nu sunt încă postate, declarații de avere ciudate și orice altceva care să ajute USRPLUS să nu devină un alt partid de tipul celor vechi” mai spune Nicolae.