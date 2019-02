Fostul ministru al Sănătății, Florian Bodog, a reacționat la declarațiile fostului ministru Ioan Rus, așa zisul lider al Grupului de la Cluj, care anunța ieri că „se va alege praful de PSD”.

Textul integral al postării lui Florian Bodog îl puteți citi mai jos:

„Am citit cu profund dezgust declarația de ieri a așa-zisului „lider” al grupului de tristă amintire „de la Cluj”.

Aș vrea să spun două lucruri legat de acest subiect: când ai fost ministru în mai multe guverne, iar românii își aduc aminte de tine strict pentru declarațiile jignitoare și nu pentru activitatea și realizările tale, mai bine taci și nu pomenești nimic de mediocritate și eșec. Cu siguranță, față de toți cei mediocri, acest „lider” strălucește de undeva de sus, de unde voturile nu se câștigă ci se cumpără sau se distribuie probabil, pe unitate…

Pe de altă parte, îmi aduc aminte de intervențiile acestui grup de interese pe lângă primul ministru Tudose pentru a nu face anumite schimbări la spitalele din Cluj Napoca. Iar când ministrul sănătății a îndrăznit să-l refuze pe marele „lider”, imediat a fost catalogat de acesta drept „cel mai slab ministru”. Stau și mă întreb, oare ce a determinat acum acest nou atac mârșav la adresa foștilor săi colegi de partid din PSD? O fi fost iarăși refuzat de cineva?

Este revoltător că astfel de oameni – care și-au construit carierele politice nu pe valori și repere morale, ci strict pe ”combinații” transpartinice și interese mercantile – mai au tupeu să vorbească despre alții și încearcă să racoleze trădători de partid pentru a răsturna un guvern perfect legitim și cu rezultate dovedite”, a scris fostul ministru al Sănătății.

Ioan Rus a declarat într-un interviu acordat pentru Podul.ro că nu este exclus ca PSD se prăbușește cu viteza luminii și că partidul condus de Liviu Dragnea se îndreaptă spre dezastru. Vă prezentăm declarația lui Ioan Rus:

„Anul electoral 2019 va fi unul foarte dificil, având în vedere mizele electorale, războaiele dintre palate, derapajele conducerii PSD și președinția rotativă a Uniunii Europene. Guvernul Dăncilă este extrem, extrem de slab. Tot ce pot spera este ca guvernanții PSD-ALDE să nu ia unele decizii ce pot comporta efecte perverse. Cu astfel de incompetenți la Palatul Victoria, efectele perverse pot duce la sabotarea economiei naționale, ceea ce ar reprezenta un dezastru de proporții. Riscul acesta există fiindcă în Guvern nu sunt specialiștii de care România are nevoie, ci propagandiștii PSD.Semnele din economie sunt negative și a devenit clar pentru oricine că s-au luat decizii riscante, controversate, fără studii de impact, fără analize aprofundate. Nu așa se guvernează o țară.

Derapajele conducerii PSD și erorile comise la guvernare vor avea un impact major asupra electoratului tradițional al social-democraților. Indiferent de sumele cu multe zerouri pe care Liviu Dragnea le oferă atunci când comandă sondaje coafate, adevărul nu mai poate fi ascuns: PSD se prăbușește cu viteza luminii în preferințele electorale. Având în vedere prestațiile PSD și ale lui Dragnea, eu sunt convins că partidul se îndreaptă spre dezastru: nu este deloc exclus ca PSD să se prăbușească, în scurt timp, sub 20%. Oricâte eforturi financiare va face Dragnea pentru a salva aparențele, îi va fi imposibil să ascundă faptul că PSD se pregătește să se transforme într-un partid de duzină.

Astăzi (joi – n. red.) a avut loc o întrunire a întregii echipe de conducere a Pro România, la Cluj. Am discutat cu toate cărțile pe masa despre priorități și strategii, având în vedere că ne aflăm într-un an cu mize electorale esențiale.Potrivit analizelor și măsurătorilor noastre, Victor Ponta are un bazin propriu de votanți, încă din perioada în care a fost premier și prezidențiabil al PSD. Și Pro România are un electorat propriu, dar mai mic. Analizele ne-au arătat că cele două bazine nu s-au sincronizat încă, dar vom lua măsuri în acest sens în perioada imediat următoare. Încă nu se face o legătură de 100% între Victor Ponta și Pro România.De asemenea, am discutat despre acțiunile pe care le vom întreprinde în acest an, despre programe, proiecte, candidaturi la Parlamentul European și, evident, despre organizațiile din teritoriu, cărora le vom aloca o atenție specială.

După ședință, eu și mai mulți reprezentanți ai Pro România am participat la o dezbatere referitoare la fondurile de coeziune, eveniment găzduit de Institutul de Istorie George Barițiu.La dezbatere a participat și Corina Crețu, care – e public deja – va candida la Parlamentul European din partea Pro România”, a declarat Ioan Rus pentru Podul.ro.