FUNCŢII ÎNDEPLINITE:

• Comandant de navă fluvială de demagnetizare, 1968-1974;

• Ofiţer în serviciul tehnic al Brigăzii 24 fluviale, 1974-1976;

Inginer şef al Secţiei de Reparaţii Nave din Brigada de vedete Mangalia, 1979-1980;

• Şeful Secţiei de Instruire Practică şi Microproducţie din Institutul de Marină, 1980-1983;

• Ofiţer în Direcţia Tehnică a Comandamentului Marinei Militare, 1983-1985;

• Ofiţer analist în Direcţia Informaţii Militare din Marele Stat Major, 1985-1990;

• Araşat militar aero şi naval în Japonia, 1990-1992;

• Şef al Secţiei Ataşaţi Militari din Direcţia Informaţii Militare, 1996-1998;

• Locţiitor al şefului Direcţiei de Informaţii Militare, 1998-2003;

• Consilier al şefului Direcţiei de Informaţii Militare, 2003-2005;

• Senior consultant la firma „INTELLCOMPETITIV”, 2005-2007.

• Trecut în rezervă în anul 2001.

POSTAREA AMIRALULUI MARIAN IOAN:

Gem televiziunile, jurnalele, toate șușanelele, toți cronicarii, jurnaliștii, chiar și lumea de pe stradă a-nceput să geamă pe chestia cu dezbaterea care nu va avea loc, cu participarea candidaților la președinție. Se aduc cele mai fanteziste argumente, cele mai lipsite de substanță, unele cu intenția vădită de a manipula opinia publică.

Cu mâna pe inimă mărturisesc că nu înțeleg orbirea asta. Căci, orb trebuie să fii să nu vezi de ce nu vrea idolul românesc nici-o dezbatere și stropește cu lozinci de jur împrejur.

De ce participă la dezbateri cei care participă? Ca să spună lumii ce gânduri, ce intenții, ce planuri au ei, cu intenția declarată de a-i convinge pe oameni să-i voteze.

Păi ce să spună idolul românesc, când el are un singur gând, acela de A SPARGE ROMÂNIA? El a mărturisit acest obiectiv încă de când a fost ales prima dată. Atunci, împins de la spate de unii care aveau nevoie de un paravan mare, s-a dus la dezbateri la două televiziuni, la care, din regie, i se șoptea în căști ce să zică, după cum au mărturisit chiar cei care-i șopteau. La acele dezbateri a participat și contracandidatul lui, care, la rândul lui, l-a invitat la alte două televiziuni. S-a dus idolul românesc? Nu s-a dus! De ce? Fiindcă alea două televiziuni erau din România, e adevărat, dar NU ERAU DIN ROMÂNIA LUI. Că, el nu poate trăi decât în România lui, condusă de un guvern al lui. Iar pentru a avea și România lui și guvernul lui, … “A FOST NEVOIE SĂ MOARĂ OAMENI”. Atunci. Acuma, nu mai mor, ci sunt trimiși în misiune peste hotare să voteze acolo pentru el, desigur pe liste suplimentare. Cu puțină încordare și cu sprijinul necondiționat al celor care-l idolatrizează, adică românii, acuma va reuși pe deplin. Are guvernul lui, are armata lui, alelalte structuri erau ale lui, că și el fusese colaborator destoinic al lor, încă dinainte de …, nu-i mai rămâne decât să scoată oamenii în stradă să linșeze alți oameni. Apoi … trai nineacă! Case câte vrea, copii vânduți, minciuni pe bandă rulantă. Plus medalii. Desigur, străine.

Zău dacă-i înțeleg pe toți cei care s-au angrenat în dicuția asta tembelă, pe marginea ne-participării la dezbateri. Pe ăia angajați în slujba idolului românesc, îi înțeleg, chiar dacă nu-i înghit, dar ceilalți!? Până unde mergem cu orbirea?!? Inventăm argumente INEXISTENTE și OCOLIM ADEVĂRUL VIZIBIL!?!

Aoleu, uitasem! Noi suntem români/ Noi suntem români …

P.S. după două zile – Ai dracu mincinoși ăștia care au zis că refuză să participe la vreo dezbatere! Aud că idolul românesc va participa, totuși, la o dezbatere, pe care chiar el însuși o va și organiza. O dezbatere … cu el însuși. Te pomenești că se ia la întrebări în legătură cu impozitul pe banii din meditații, în legătură cu casele obținute prin escrocherii, în legătură cu participarea la traficul de copii! Că, doar nu s-o autoîntreba cum a fost cu blocarea activității guvernamentale, sau de ce n-a vrut să semneze decretul de destituire a ăleia care primise lista cu ce să facă la ministerul justiției din România, ca să le iasă jocurile firmelor străine, sau cum de România a suferit numai înfrângeri în planul relațiilor externe, care sunt chiar apanajul lui. Că, vorba aia, el și-a făcut datoria și a vorbit numai în limbi străineze. Sau, de aia or fi crezut celelalte state că el nu reprezintă România și n-au dat doi bani pe el?!?