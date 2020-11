Un fost șef din cadrul SRI a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru că a accidentat mortal o tânără în timp ce conducea sub influența băuturilor alcoolice.

Judecatorii militari au pronuntat in 4 noiembrie 2020 decizia definitiva pentru Silviu Deatcu, fostul șef al SRI Prahova: 4 ani de inchisoare cu executare pentru ucidere din culpa si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. La fond, in 25 noiembrie 2019, Tribunalul Militar Bucuresti il condamnase pe colonelul SRI Silviu Deatcu la 2 ani si 10 luni inchisoare cu suspendare.

Cheful lui Deatcu

Reamintim ca sentinta Tribunalului Bucuresti, prezentata in exclusivitate de Lumea Justitiei, dezvaluie ca fostul sef al SRI Prahova a organizat o petrecere cu cadrele unitatii pentru a sarbatori sfarsitul de an, cheful avand loc la o cabana apartinand Romsilva, din localitatea Balta Doamnei, judetul Prahova. Desi bause, dupa terminarea petrecerii colonelul SRI s-a urcat la volanul autoturismului plecand spre casa, insa in dreptul localitatii Tancabesti a accidentat–o mortal pe Valcean Draghia Aurelia, care traversa strada pe trecerea de pietoni, arată luju.ro.



Politistii sositi la fata locului l-au testat pe Deatcu cu etilotestul, rezultatul fiind de 0,43 mg/l alcool pur in aerul respirat. De asemenea, din buletinul de analiza toxicologica al INML a rezultat o alcoolemie de 0,95gr%0, la ora 19.00 si o alcooloemie de 0,80 gr%0 la ora 20.00 (click aici pentru a citi).





Iata minuta Curtii Militare de Apel Bucuresti in dosarul 79/753/2019:





“In temeiul art. 421 pct.2 lit. a din Codul de procedura penala admite apelurile declarate de Parchetul Militar de pe langa Tribunalului Militar Bucuresti, inculpatul col. DEATCU SILVIU DUMITRU, partea civila OBREJA GEORGETA si partea responsabila civilmente S.C. Omniasig – Vienna Insurance Group S.A. impotriva sentintei penale nr. 150/25.11.2019 a Tribunalului Militar Bucuresti. Desfiinteaza, in parte, sentinta penala atacata si in fond, rejudecand:



Descontopeste pedeapsa rezultanta de 2 ani si 10 luni inchisoare si 3 ani interzicerea exercitarii dreptului prev. de art.66 alin.1 lit. i) C.pen. aplicate inculpatului col. DEATCU SILVIU DUMITRU in pedepsele ei componente, pe care le repune in individualitatea lor.



Majoreaza pedeapsa principala aplicata inculpatului col. DEATCU SILVIU DUMITRU pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, prev. de art. 192 alin. 1 si 2 Cod penal, de la 2 ani si 6 luni inchisoare la 3 ani si 8 luni inchisoare. Conform art. 38 alin.1 – 39 alin.1 lit. b din Codul penal contopeste aceasta pedeapsa cu pedeapsa de 1 an inchisoare aplicata inculpatului pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, prev. de art. 336 alin. 1 Cod penal, stabilind pedeapsa mai grea, de 3 ani si 8 luni inchisoare, la care adauga sporul de 4 luni inchisoare, inculpatul col. DEATCU SILVIU DUMITRU urmand sa execute pedeapsa rezultanta de 4 ani inchisoare.



In baza art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal raportat art. 66 alin. 1 lit. i Cod penal aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a conduce pe drumurile publice vehicule pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere, pe o perioada de 3 ani. In temeiul art.45 alin.5 Cod penal aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii dreptului prevazut de art.66 alin.1 lit. i Cod penal. Inlatura dispozitiile privind suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, prev. de art. 91 si urmat. din Codul penal.



Reduce cuantumul despagubirilor morale acordate partilor civile Valcean Bogdan Constantin, Valcean Sanziana Catalina si Draghia Paun, de la 100.000 euro la 70.000 euro (in echivalent in lei la data platii) pentru Valcean Bogdan Constantin, de la 250.000 euro la 180.000 euro (in echivalent in lei la data platii) pentru Valcean Sanziana Catalina, respectiv de la 75.000 euro la 40.000 euro (in echivalent in lei la data platii) pentru Draghia Paun, sume ce vor fi actualizate cu indicele de inflatie la data platii efective, la care se adauga dobanda legala calculata de la data pronuntarii prezentei decizii si pana la data platii efective.



In baza art. 19 si art. 25 alin.1 din Codul de procedura penala obliga pe partea responsabila civilmente S.C. Omniasig – Vienna Insurance Group S.A. la plata catre partea civila OBREJA GEORGETA a sumei de 5.000 euro, in echivalent in lei la data platii, reprezentand daune morale. Respinge, ca nefondata, actiunea civila exercitata de partea civila RADOI ECATERINA. In temeiul art. 404 alin. 4 lit. c din Codul de procedura penala ridica sechestrul asigurator instituit prin ordonanta nr. 95/P/2017 din data de 21.02.2019 a Parchetului Militar de pe langa Tribunalului Militar Bucuresti. Mentine celelalte dispozitii ale sentintei care nu sunt contrare prezentei decizii.



II. In temeiul art. 421 pct.1 lit. b din Codul de procedura penala respinge, ca nefondate, apelurile declarate de partile civile Draghia Paun si Radoi Ecaterina impotriva aceleiasi sentinte. Conform art. 275 alin. 2 din Codul de procedura penala obliga pe apelantele parti civile Draghia Paun si Radoi Ecaterina la plata sumei de cate 200 lei, reprezentand cheltuieli judiciare avansate de stat. In baza art. 275 alin. 6 din Codul de procedura penala onorariul partial al avocatului din oficiu, in cuantum de 300 lei, ramane in sarcina statului. Definitiva”.