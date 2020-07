Dumitru Iliescu, fost șef al SPP și fost consilier prezidențial pe securitate națională a declarat pentru flux24.ro ca a fost urmărit penal timp de șase ani de zile, fără să i se comunice acest aspect. Ulterior, în 3 iulie, DNA a clasat cauza.

”Astazi… am aflat ca am fost urmarit penal 6 ani de zile, fara sa mi se comunice acest aspect. Mi s-au incalcat toate drepturile procesuale, nu am fost informat ca am un asemenea dosar, nu am fost citat sa dau declaratie in dosarul penal respectiv, ca urmare, nu mi -am ales un avocat sa ma apere si sa participe la audierea martorilor, nu am fost anuntat despre aceste audieri! Dupa 6 ani, pe 03.07.2020, am primit un plic de la DNA, plic in care mi se trimitea Ordonanta de casare a cauzei, referitoare la patru capete de acuzare.

Toate cele 4 acuzatii cuprinse in dosarul penal, reprezentand infractiuni grave, sanctionate cu multi ani de puscarie, au fost solutionate identic, fapta nu exista, nu sunt probe, nu sunt prevazute de legea penala! Atunci, de ce am fost urmarit penal…6 ani?Pentru ca, doar asa, aveam statutul de PENAL” si puteau sa ma monitorizeze complex… in toata aceasta perioada, ceea ce au si facut…In dosar…apar nume de persoane pe care nu le-am cunoscut, niciodata, nu m-am intalnit cu ele, nu am dialogat niciodata cu acestea…Exemplul tipic de construire a unui dosar penal de catre binomul SRI-DNA…Voi depune o plangere penala la SIIJ”, a declarat Dumitru Iliescu în exclusivitate pentru FLUX 24.