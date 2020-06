În anul 2015, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Târgu Mureş au dispus trimiterea în judecată a trei inculpați: Rozemarie Gudrun Isis Olănescu, secretar de stat din Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului la data faptelor, acuzată de trafic de influență și oamenii de afaceri Remus Benţa şi Viorel Pătrana, acuzaţi de complicitate la trafic de influenţă, spălare de bani şi fals în înscrisuri. După ce inculpații au fost achitați, procurorii au făcut apel, iar dosarul se judecă acum la Cluj.

Faptele ar fi fost săvârşite în 2011, când Olănescu lucra la Ministerul Dezvoltării. Mai exact, în 23 august 2011, ca urmare a derulării unei proceduri de achiziţie publice, a fost încheiat un contractual între Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de beneficiar, şi o societate comercială din Italia, în calitate de antreprenor, ce avea ca obiect executarea lucrării „Parc auto pentru sporturi cu motor” Cerghid, jud. Mureş. Valoarea proiectului a fost de 58.132.283,17 lei. În acest context, Remus Benţa a abordat-o pe inculpata Rozemarie Olănescu, căreia i-a promis mai multe sume de bani în schimbul traficării influenţei pe lângă reprezentanţii firmei italiene, în scopul determinării acestora să subcontracteze, către societatea primului, lucrările respective. “Ca urmare a demersurilor efectuate de inculpata Olănescu Rozemarie Gudrun Isis, reprezentanţii firmei italiene au acceptat ca firma inculpatului Benţa Remus să efectueze lucrările sus-menţionate. Pentru «ajutorul» acordat omului de afaceri, inculpata Olănescu Rozemarie Gudrun Isis a pretins de la acesta suma de 25.500 euro”, se arată în rechizitoriu.

În 20 ianuarie 2020, inculpații au fost achitați de către Tribunalul Mureș:

”Achită pe inculpații: Olănescu Rozemarie Gudrun Isis de sub acuza săvârşirii infracţiunii de trafic de influență, Bența Remus de sub acuza săvârşirii infracţiunilor de: cumpărare de influență și complicitate la spălare de bani în formă continuată (2 acte materiale) și pe Viorel Pătrana de sub acuza săvârșirii infracțiunilor de complicitate la trafic de influență, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (2 acte materiale) și spălare de bani în formă continuată (2 acte materiale)”, arată judecătorii.

Procurorii au făcut apel împotriva acestei soluții, iar după ce dosarul a ajuns la Curtea de Apel Târgu Mureș, judecătorii care urmau să judece cauza s-au abținut, fiind incompatibili, astfel că s-a dispus trimiterea cauzei pentru repartizarea aleatorie.

”Admite declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător Mihaela Vasiescu şi domnul judecător Szots Barna. Constată că domnii judecători Mihaela Vasiescu şi Sztos Barna sunt incompatibili să soluţioneze apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Tg.Mureş şi inculpaţii O. R. G.I. şi P. V., împotriva sentinţei penale nr. 5/20 ianuarie 2020 pronunţată de Tribunalul Mureş în dosarul 3096/102/2015. Dispune trimiterea cauzei pentru re-repartizarea aleatorie a acesteia. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 11 martie 2020”, se arată în soluție pe scurt.

Ulterior, în 29 aprilie 2020, dosarul a fost strămutat de la Curtea de Apel Târgu Mureș la Curtea de Apel Cluj. Următorul termen de judecată a fost stabilit în 30 iunie 2020.

Olănescu, parteneră de afaceri cu Bica

După ce Alina Bica și Elena Udrea au fost reținute în Costa Rica, presa central-americană titra că fosta şefă a DIICOT, ajunsă în Costa Rica în 2017, a devenit om de afaceri, deschizându-şi, la San Jose, o companie. Aceleaşi surse dezvăluiau că Alina Bica, anterior, a înfiinţat o casă de avocatură în Spania, la Madrid. Partenera de afaceri în această firmă este Rozemarie-Gudrun-Isis Olănescu. Actele pentru firma de avocatură a lui Bica şi Olănescu au fost redactate la notariatul Ioanei Băsescu.

Este vorba despre AMRIS International Lawyers SLP, cu sediul în Spania, la Madrid, pe strada Calle Lagasa nr. 95, societate înfiinţată în primăvara anului 2017, de către fosta şefă a DIICOT, Alina Mihaela Bica, împreună cu Rozemarie-Gudrun-Isis Olănescu. Documentele referitoare la constituirea societăţii au fost redactate la Biroul Notarial al Ioanei Băsescu, fiica fostului preşedinte, şi depuse la autorităţile spaniole de profil de către avocata Olivia Beatrice Mihalache. Operaţiunea a avut loc la scurt timp după ce Alina Bica vizitase, iniţial, Costa Rica, dar decisese să revină pentru o perioadă în România. AMRIS International Lawyers SLP are ca obiect de activitate prestarea serviciilor juridice şi este administrată de Alina Bica, scria Jurnalul National în octombrie 2018.

Olănescu, consilier PDL, transferat la USL

Primele referinţe cu privire la Rozemarie-Gudrun-Isis Olănescu, născută în oraşul Băile Olăneşti, apar în anul 2008, când aceasta deţinea funcţia de consilier personal al unui demnitar în cadrul Primăriei Generale a Capitalei. Demnitarul se numeşte Răzvan Murgeanu, fost viceprimar general, devenit, din 2009, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. În 2010, după ce acest minister a fost preluat de la Vasile Blaga de Elena Udrea, Rozemarie-Gudrun-Isis Olănescu se mută şi ea la Ministerul Dezvoltării, devenind consilierul personal al secretarului de stat Răzvan Murgeanu. Ocupă această funcţie până la plecarea Guvernului PDL, în 2012, când, surpriză, este preluată de noua guvernare USL, în primul Cabinet condus de Victor Ponta.

La 27 iulie 2012, partenera de afaceri a Alinei Bica este numită consilier personal la cabinetul ministrului Sănătăţii Vasile Cepoi. Iar la data de 24 august, premierul Victor Viorel Ponta emite, la propunerea ministrului Sănătăţii, Decizia nr. 475, prin care o numeşte pe Rozemarie-Gudrun-Isis Olănescu în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pentru un mandat de patru ani. Olănescu stă în această funcţie până în data de 27 iunie 2013, când a fost revocată, tot prin decizie a lui Victor Ponta.

Milioane de dolari în conturi străine

Din analiza declaraţiilor de avere depuse de Rozemarie Olănescu, în calităţile publice deţinute, rezultă amănunte extem de interesante. Astfel, în 2008, când lucra la Primăria Capitalei, aceasta menţiona că deţine bijuterii din aur, platină şi briliante în valoare de 600.000 de euro, dar că are într-un depozit bancar extern, pe care nu-l nominalizează, economisită suma de 2,4 milioane de dolari. În declaraţia de avere menţionează un logodnic, care realiza venituri anuale de 670.000 de dolari.

În declaraţia de avere din 2 februarie 2002, partenera de afaceri a Alinei Bica arată că în depozitul extern mai avea doar 2 milioane de dolari, iar logodnicul câştigase un venit anual de doar 320.000 de dolari. În documentul din 27 iulie 2012, în depozit mai rămăseseră doar 400.000 de dolari, iar câştigurile realizate de logodnic erau de 70.000 de dolari. La 6 decembrie 2012, în cont figurau 450.000 de dolari. În toată această perioadă, nu au fost realizate achiziţii sau investiţii pe care să le fi trecut în declaraţiile de avere.