Aproximativ 500 de foști parlamentari au dat în judecată secretariatele generale ale Senatului și Camerei Deputaților, după ce a intrat în vigoare legea prin care pensiile speciale ale parlamentarilor au fost desființate. Printre aceștia se numără și zece foști senatori și deputați clujeni care își vor banii înapoi și este posibil să-i și primească, după ce Tribunalul Cluj a admis cererea lor de a sesiza Curtea Constituţională.

Zece foști parlamentari de Cluj au acționat în instanță Camera Deputaţilor, Senatul şi secretariatele generale ale celor două Camere, după intrarea în vigoare a Legii nr. 7 din 24 februarie 2021, pentru modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, care a desființat pensiile speciale ale parlamentarilor: „De la data intrării în vigoare a prezentei legi încetează plata indemnizațiilor pentru limită de vârstă acordate în baza prevederilor art. 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

La acel moment, foștii parlamentari au cerut sprijinul Avocatului Poporului pentru a sesiza Curtea Constituțională, motivând că legea ar fi fost „discriminatorie” și că senatorii și deputații, cei care creeaza legile, ar trebui să fie tratați la fel ca magistrații, cei care aplică legea, însă Avocatul Poporului nu a dat curs acestei solicitări.

Foștii senatori și deputați nu s-au lăsat și au dat în judecată Camera Deputaţilor, Senatul şi secretariatele generale ale celor două Camere, prin intermediul Casei de Avocatură Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners, una dintre cele mai renumite de pe piața de profil. Potrivit portalului instanţelor de judecată, printre foștii parlamentari de Cluj care au apelat la justiție pentru a-și recăpăta indemnizațiile pentru limita de vârstă se numără: Costică Ciurtin – fost senator și deputat din partea PUNR, Gheorghe Funar – fost senator PRM, Ioan Gavra – fost deputat PUNR, Vasile Matei – fost deputat PUNR, Cornel Itu – fost deputat PSD, Konya Hamar Sandor – fost deputat UDMR, Ioan Miclea – fost deputat PRM, Iuliu Păcurariu – fost deputat și senator PD, Pilich Ladislau Ștefan – fost deputat UDMR și Ionel Roman, deputat din partea PNȚCD în perioada 1996-2000.

Tribunalul Cluj a admis cererea celor zece foști deputați și senatori clujeni și a sesizat Curtea Constituțională în ceea ce privește acordarea indemnizației pentru limita de vârstă desființată la sfârșitul lunii februarie de forul legislativ. În soluția pe scurt, publicată pe portalul instanțelor de judecată, se arată:

„În baza art. 29 alin.1, alin. 4 din Legea nr. 47/1992, admite cererea de sesizare a Curţii Constituţionale şi, pe cale de consecinţă, Sesizează Curtea Constituţională în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor din Legea nr. 7/2021 pentru modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor publicată în Monitorul Oficial al României nr. 186 din 24 februarie 2021 prin raportare la dispoziţiile art. 1 alin. 3 şi 4, art. 15, art. 16, art. 64 raportat la art. 65 alin. 2 lit. j, art.76 alin. 1 şi 3, art. 79, art. 148 din Constituţia României, Legea nr. 24/2000 privind tehnica legislativă, invocată de reclamanţi, în cauza având ca obiect contestaţie alte drepturi de asigurări sociale. Cu drept de recurs odată cu fondul. 2. Suspendă soluţionarea cauzei, în temeiul art. 413 alin. 1 pct. 1 C.pr.civ., până la soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate. Cu drept de recurs pe toată durata suspendării, recurs care se depune la Tribunalul Cluj.” a dispus Tribunalul Cluj.

Funar crede că legea care le-a sistat pensiile speciale parlamentarilor este neconstituțională

Fostul primar al municipiului Cluj-Napoca, Gheorghe Funar, a afirmat că a primit o indemnizație în valoare de 3000 de lei care i-a fost sistată în urma intrării în vigoare a legii ce a dizolvat pensiile speciale ale parlamentarilor, lege despre care Funar spune că este neconstituțională.

„Este vorba de un demers în care circa 500 de foști parlamentari au acționat în instanță Senatul și Camera Deputaților prin intermediul unei case de avocatură din București, care a atacat în instanță la tribunalele județene o lege votată în Parlament pe care noi o considerăm neconstituțională și care se referă la indemnizațiile pentru limita de vârstă ale foștilor parlamentari. Din informațiile pe care le am, mai multe tribunale județene au decis că soluționarea acestei cauze este de competența Curții Constituționale și au sesizat Curtea Constituțională. Așteptăm să vedem când se pronunță. Eu am avut o indemnizație lunară, care mi-a fost sistată, în valoare de 3000 de lei.” a declarat Gheorghe Funar, fostul primar al municipiului Cluj-Napoca.

Parlamentul a dat, Parlamentul a luat

Fostul deputat PSD, Cornel Itu, a afirmat că după 12 ani în Parlament încasează o pensie de 680 de lei pe lună, la care se adaugă 4200 de lei din activitățile desfășurate în mediul privat. Acesta crede că dacă nu ar fi muncit 12 ani pentru stat ar fi încasat acum cel puțin 7000 de lei în fiecare lună. De asemenea, acesta consideră că Parlamentul a adoptat această lege ca o formă de marketing. Cornel Itu a fost parlamentar trei mandate, așadar ar fi trebuit să încaseze o indemnizație în valoare de aproximativ 10.000 de lei pe lună.

„A fost o acțiune comună a mai multor angajați prin intermediul Casei de Avocatură Zamfirescu. Eu am fost parlamentar trei mandate, dar vă spun sincer, eu am vârsta de pensionare, m-am pensionat și mi se pare că am pierdut în 12 ani mult la pensie. Am cerut recalcularea pentru cei 12 ani în care eu am fost în Parlament și mi au revenit 680 de lei pe lună. Când am ieșit cu o pensie de 4200 de lei mi s-au mai adăugat 680 de lei, cred că dacă stăteam în mediul privat, de unde am plecat eu, acum aveam o pensie de 7000 – 8000 de lei. Parlamentul a dat, Parlamentul a luat, însă cred că a fost doar o chestiune de fațadă și de comerț ca să ia imaginea coaliției. O treabă făcută la grabă și fără judecată. Cel mai corect ar fi fost, așa cum am propus noi, impozitarea peste o anumită sumă a acestei indemnizații. Trebuia impozitată! Eu am prins trei mandate, în două mandate am avut o indemnizație de 4200 de lei pe lună, iar în ultimul mandat pot spune că am avut parte de o indemnizație mulțumitoare. Nu cred că se va rezolva situația în conjunctura actuală, Curtea Constituțională ar trebui să fie neutră, să nu fie de la niciun partid.” a declarat Cornel Itu.

Statul plătea 12.000 de euro pe an pentru indemnizațiile celor 827 de parlamentari

Înainte ca Parlamentul să decidă eliminarea pensiilor speciale în luna februarie, peste 800 de foști senatori și deputați beneficiau de indemnizație pentru limită de vârstă, iar statul plătea anual aproximativ 12 milioane de euro. Pensiile speciale ale deputaților erau cuprinse între 2.131 de lei și 12.168 de lei brut, iar cele ale senatorilor între 2.131 lei și 14.930 lei brut. În Statutul deputaților și senatorilor era prevăzut ca parlamentarii care îndeplinesc condițiile în ceea ce privește vârsta de pensionare au dreptul la o indemnizație pentru limita de vârstă, la încetarea mandatului, în cazul în care nu sunt realeși pentru un nou mandat. Acordarea cuantumului indemnizației se realiza în limita a 3 mandate și se calcula ca produs al numărului lunilor de mandat cu 0,55% din indemnizația brută lunară aflată în plată. Impactul bugetar al celor 827 de foști parlamentari care beneficiază de indemnizațiile speciale se ridica la aproximativ un milion de euro pe lună.