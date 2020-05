Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, a adus o serie de acuzații legate de faptul că este ”judecat la Curtea de Apel Bucuresti de un complet “servit”, “aranjat”, “pus cu mana” de noua Securitate.”

În postarea de pe pagina sa de facebook, Dragomir precizează că a intrat în posesia unor probe care arată ”fara putinta de tagada” că la termenul de maine nu va fi judecat de o instanta legal constituita ci ”judecat chiar de Securitate”.

”Cititi cu ochii larg deschisi: Acuz!

In ultimele luni, am intrat in posesia unor probe care arata fara putinta de tagada ca sunt judecat la Curtea de Apel Bucuresti de un complet “servit”, “aranjat”, “pus cu mana” de noua Securitate.

Practic, la termenul de maine eu stiu ca nu sunt judecat de o instanta legal constituita ci sunt judecat chiar de Securitate.

In luna martie 2018, prin incalcarea flagranta a legii si a tuturor normelor, judecatorul Richiteanu Nastase Ovidiu a fost “pus cu mana” in completul din dosarul meu aflat pe rolul Curtii de apel Bucuresti.

A fost apoi recompensat si a ajuns chiar sef al Sectiei I penale a Curtii, functie in care este delegat de CSM si in prezent.

Un general activ din cadrul actualei conduceri a SRI ii tine lantul acestui judecator si in schimbul condamnarii mele i-a promis ca va fi promovat chiar judecator al Inaltei Curti.

Despre modul ilegal si abuziv prin care acest judecator a fost “pus cu mana” in completul meu si despre toate probele am sesizat si CSM si Inspectia Judiciara si Ministerul Justitiei si Colegiul de conducere al Curtii. Toti tac.

Astazi, in Romania, un om nevinovat poate foarte usor sa fie condamnat atunci cand toti tac, cand intorc privirea in alta parte, cand le este frica si mai ales cand incearca sa ascunda mizeria sub pres.

Mie nu imi este frica si sunt hotarat sa merg pana la capat!

Va intrebati poate de ce au apelat la toate aceste mijloace josnice, marsave, ilegale si abuzive care au lasat urme:

Pentru ca eu nu am tacut!

Acest mesaj este pentru toti judecatorii onesti din Romania pentru care eu am un respect deosebit: judecati pe probe si pe lege! Rupeti lanturile! Aveti o datorie sfanta, de a face dreptate, nu va murdariti constiinta si cariera pentru niste neica nimeni care poarta vremelnic uniformele abuzului! Eu stiam ca la Inalta Curte se promoveaza pe baza de stiinta, caracter, carte, munca, probitate profesionala. Nu credeam ca se ajunge daca iti tine lantul un mahar din SRI cu promisiuni de prea-marire.

Acest mesaj este pentru toti fostii mei colegi: nu mai respectati ordinele ilegale si neconstitutionale ale sefilor ierarhici care vor sa bage oameni nevinovati la puscarie. Vorbim aici de sefi implicati in activitati ilegale, in firme, combinatii si acte reprobabile. Credeam ca epoca lui Coldea, cel care a murdarit imaginea serviciului si a ofiterului de informatii patriot prin mizeriile si ilegalitatile comise impotriva romanilor a trecut.

Nu uitati lectia ultimilor ani, toate ies la iveala, mai devreme sau mai tarziu.

A stiut actuala conducere a SRI ca ofiteri de rang inalt si lucratori ai unitatii de acoperiti s-au implicat in mod ilegal in dosarul meu? A stiut ca au fost documentati cu probe? Intrebari la care sper ca vom avea cu totii un raspuns.

Acest mesaj este pentru toti romanii curajosi: iesiti public, vorbiti, strigati, sa nu aveti frica, timpul abuzatorilor va lua sfarsit!

Cititi cu ochii larg deschisi!

Curaj!

#dreptatepanalacapat”, a scris Daniel Dragomir.