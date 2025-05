Astăzi, 23 mai, la Primăria Panticeu are loc o ședință crucială privind licitația pășunilor Composesoratului local – un subiect fierbinte, care a atras atenția opiniei publice și a presei locale prin încrengăturile sale politice, administrative și economice. Potrivit unor surse sub protecția anonimatului, în spatele tuturor controverselor și deciziilor păguboase pentru comunitate s-ar afla nimeni altul decât fostul comisar de la Crimă Organizată, Toma Rus – un nume binecunoscut în lumea scandalurilor locale și, nu în ultimul rând, socrul cunoscutei cântărețe de muzică populară Vlăduța Lupău.

Tatăl lui Toma Rus a fost, timp de ani de zile, conducătorul Composesoratului Panticeu, iar după retragerea sa, frâiele au fost preluate de o doamnă despre care membrii susțin că este controlată 100% de fostul comisar. Dovezile prezentate de membri la ultimele ședințe arată că pășunile au fost concesionate în mod repetat unei firme cu bizoni, firmă adusă în zonă chiar de Rus, în satul său natal, Recea Cristur. Colaborarea s-a dovedit a fi una profund păguboasă – firma nu a întreținut terenurile, nu le-a exploatat corespunzător, dar a beneficiat sau nu în continuare de subvenții APIA.

„Pășunea e plină de scaieți, într-o stare jalnică. Ca să o readucem la stadiu exploatabil, ar trebui să băgăm zeci de mii de euro – bani pe care nu avem cum să-i recuperăm de la firma lui Rus”, spun membrii disperați ai composesoratului.

Și totuși, astăzi, în ciuda prejudiciilor evidente, Toma Rus ar încerca din nou să pună mâna pe pășune, sub pretextul că ar avea o „mare investiție” de făcut. Potrivit surselor, licitația ar fi organizată în așa fel încât fostul comisar să o obțină la o sumă modică, poate chiar gratuit.

În plus, familia Rus are afaceri întinse în comuna Panticeu – de la lacuri de pescuit, la influență în fondul de vânătoare. Recent, primarul comunei, Alexandru Rus (rudă a fostului comisar), a fost implicat într-un scandal referitor la lipsa unor cerbi din fondul de vânătoare local. Controalele au fost percepute ca o manevră pentru a îndepărta AJVPS din administrare și a prelua controlul prin primărie – lucru care, conform surselor, deja s-a întâmplat.

Totul culminează cu frica localnicilor. Oamenii ne-au contactat în mod anonim, spunând că se tem pentru integritatea lor fizică și că amenințările sunt constante. Unul dintre mesaje spune clar:

„Bună ziua! Îmi cer scuze ca va scriu la ora asta. As vrea sa va invit miine la ora 12 la Primăria Panticeu unde va avea loc licitația pt pădurea și pășunea din Composesoratului. Ne am înscris și noi cu bună credință. Luni 19 mai a fost licitația dar în urma neînțelegerilor și a amenintarilor s a aminat pt miine. Dacă veți putea veni o să vedeți de unde vin amenințările și de cine poarta frica uni oameni din comuna. As vrea sa fie totul sub anonimat tot din frica de aceasta persoana. Eu va mulțumesc oricum chiar și pt acest deranj. Respect și stima pt tot ceea ce faceți.„