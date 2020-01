Dorin Chirtoacă a publicat pe pagina sa de facebook mai multe imagini și detalii despre crima zguduitoare de la Orhei, unde un tânăr de 14 ani l-a înjunghiat pe amicul său, de doar 12 ani, pentru o consolă XBOX.

Edis, autorul crimei de la Orhei, a anuntat intr-un LIVE pe Instagram ca-l va ucide pe Mihai, cu cateva ore inainte de crima.

Edis (cel incercuit in poza), la ai sai 14 ani, consuma alcool, fuma si avea o pasiunde din a fi violent si a ucide.

Anterior, el a ucis caini si pisici, prin curtile de bloc invecinate si a incercat sa gatuie o fata la tabara, cu un an mai devreme.

De cateva saptamani, cel putin, purta cutit cu el, in geanta.

In ziua crimei este posibil sa fi consumat alcool si droguri dupa care a aparut in acel Live facut de un prieten al sau.

In luna septembrie 2019, avand 13-14 ani, se lauda cu poze pe Instagram, impreuna cu prietenii, ca bea vodca, whisky, cognac si fuma etc. Nu a urmat nicio reactie din partea nimanui: parinti, politie, profesori etc.

Link 1: https://www.instagram.com/p/B4gzkmHA-hN/…

Link2: https://www.instagram.com/p/B26RG-wptby/?igshid=r1hqnwd87klh

Vedeti in poze, ce discutii se poarta in comentarii, pe contul de Instagram al lui Edis. Voi publica intreaga conversatie in postarea urmatoare.

Dodon spune ca trebuie sa facem profilaxie, el este rupt de realitate.

Trebuie declarata stare de urgenta de Parlament, pe problema infractionalitatii juvenile si a degradarii din societate, in special a tineretului si introduse masuri speciale in toate domeniile.

Chiar si dupa comiterea crimei, discutiile pe chat intre copii si tineri, sunt in afara oricaror limite. Este nevoie de interventie urgenta si masiva!

Joi, 23 ianuarie, la ora 10:00, mergem sa protestam impotriva regimului Dodon, care incercat sa ascunda realitatea grava, ne hraneste cu “profilaxii” si nu este in stare sa gestioneze fenomenul scapat de sun control.