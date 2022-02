Foștii primari din Florești, Horea Șulea și Ioachim Vancea au pierdut definitiv procesul de recurs în casație care s-a judecat la ÎCCJ. Astfel, ei vor rămâne cu condamnarea de 3 ani de închisoare cu suspendare pentru corupție.

”Respinge, ca nefondate, recursurile în casaţie formulate de inculpaţii Zanc Florin Dumitru, Şulea Horia Petru şi Vancea Ioachim împotriva deciziei penale nr.612 din data de 23 aprilie 2021 pronunţată de Curtea de Apel Cluj – Secţia penală şi de minori, în dosarul nr.1785/211/2018. Obligă recurenţii inculpaţi la plata sumei de câte 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 23 februarie 2022.”, arată soluția ÎCCJ.

Vancea, Șulea şi Zanc au fost acuzați că au plătit in mod nelegal servicii de deszăpezire şi salubrizare ale comunei.

”Mi se impută că în iarna anului 2012 -2013, mai exact după 1 ianuarie 2013, am ordonat lucrări de deszăpezire asimilate, în opinia procurorului, cu abuzul în serviciu. Eram în situaţia în care la momentul respectiv preluasem de 6 luni conducerea Primăriei Floreşti şi am rămas fără contract de deszăpezire şi curăţenie stradală. Nu am putut să fac contract din cauza faptului că la 1 ianuarie 2013 nu aveam buget aprobat la nivel naţional, astfel că a trebuit să iau măsuri. Eu atunci am vrut să apelez la Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă pentru deblocarea de fonduri pentru deszăpezire în Floreşti. Departamentul de Achiziţii publice din Primărie m-a informat că având în vedere că vorbim despre un serviciu, există Ordonanţa 34 (Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii -nr) care permite efectuarea lucrărilor fără contract. Eu ca primar n-am stabilit legalitatea acestei soluţii, ci oportunitatea certă şi clară conform căreia aceste lucrări trebuiau făcute. Legalitatea au stabilit-o cei din aparatul de specialitate al primarului, care sunt funcţionari publici.

Am plătit doar intervenţiile, nu şi staţionările şi mentenanţa. Era vorba de vreo 78.000 de lei pentru deszăpezire în lunile ianuarie, februarie, martie şi aprilie, în 2013 a fost zăpadă şi în aprilie. Ca termen de comparaţie, în iarna 2018-2019 când am avut contract aşa cum zice legea, cu licitaţie şi tot ce trebuie, am plătit 3,7 milioane de lei pentru deszăpezire.”

Nicio clipă procurorii nu au constatat că lucrările n-au fost făcute, că recepţiile lucrărilor n-au fost făcute, că nu s-a făcut controlul financiar preventiv, că nu ar fi existat semnătura de legalitate a secretarului şi a biroului juridic. Au existat toate aceste acte. Doar că Ordonanţa 34 stabileşte că factura poate să ţină loc de comandă sau de contract. Eu contract n-am avut cum să fac deoarece n-am avut buget, iar fără alocare bugetară nu pot face contract pentru că asta implică şi achiziţia publică. Comanda nu a existat pentru că s-a intervenit când a fost necesară intervenţia, motiv pentru care suma este atât de mica. Din suma plătită pot garanta că 65-70% reprezintă valoarea materialelor folosite”, comenta Sulea decizia din 2019.