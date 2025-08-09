Judecătoria Cluj-Napoca l-a achitat pe fostul primar al comunei Florești, Horia Șulea, în dosarul în care era judecat pentru abuz în serviciu, alături de Marius Manu, fost angajat al primăriei. Instanța a decis că ambii inculpați nu sunt vinovați de faptele imputate de procurori, hotărârea nefiind definitivă și putând fi atacată cu apel.

”Achită pe inculpatul Șulea Horia Petru sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu (…). Achită pe inculpatul Manu Marius pentru săvârșirea aceleiași infracțiuni”, se arată în decizia instanței.

Dosarul viza asfaltarea unui drum de 610 metri în zona Valea Gârbăului, care, la momentul lucrărilor, figura în acte ca aparținând Unității Militare UM 0244. Procurorii au susținut că intervenția ar fi adus prejudicii statului, însă Șulea a invocat faptul că terenul fusese retrocedat foștilor proprietari, iar unitatea militară era dezafectată, criticând lipsa probelor privind un prejudiciu real.