In aceasta dimineata, Mircea Rus, fostul al comandant al IPJ Cluj, a fost chemat la DNA Cluj unde, potrivit surselor, procurorii l-au anuntat ca este suspect de abuz in serviciu in forma continuata pentru anumite delegari de functii pe care Rus le-ar fi facut in urma vacantarii posturilor unor sefi de politii orasenesti, scrie strictecret.ro.

In urma prezentarii acuzatiilor, procorul de caz l-a anuntat pe ditamai fostul sef al Politiei clujene ca este retinut. Aceleasi surse ne indica faptul ca vor fi retinuti comandantul Politiei Dej, comandantul Politiei Gherla, sefa de Personal a IPJ Cluj, precum si Daniel Sorin Graur, adjunctul IPJ Cluj.

Lucrurile sunt cu atat mai ciudate cu cat, in urma cu doua saptamani, Mircea Rus fusese suspendat din fucntia de comandant al IPJ Cluj, fara niciun temei, mai degraba ca victima a unor jocuri de putere dintre Lucian Bode, ministrul de Interne, si Emil Boc, primarul Clujului si lider important al PNL, care il sustinea pe Rus.

Acuzatiile care ar fi dus la suspendarea lui Rus din functia de comandant se bazau in mod bizar pe o propunere a DIPI – Directia de Informatii si Protectie Interna a MAI – serviciul secret al ministerului, in care se faceau alegatii fara suport, pentru care Rus fusese deja cercetat, cercetarile ajungand la concluzia ca nu se face vinovat de nimic in acele privinte.

In documentul intern al DIPI, semnat de Mihai Cristian Marculescu, astazi adjunct in conducerea serviciului secret al MAI, si considerat omul chestorului Bogdan Despescu, se precizeaza ca aceste acuzatii care, repetam, au fost deja cercetate si s-au dovedit false sunt indestulatoare ca Rus sa nu mai primeasca un alt aviz de certificare la ORNISS. Asta e ciudat, de vreme ce in 2019 acelasi DIPI oferise aviz pozitiv pentru Rus in vederea autorizarii sale la ORNISS!

Bogdan Despescu este unul dintre cei mai ferventi adversari ai fostului sef al IPJ Cluj, Mircea Rus, pe care, in repetate randuri in trecutul recent, a incercat sa il “curenteze” de teama ca Boc ar putea intr-o zi sa il impuna politic pe Rus intr-o functie importanta in cadrul IGPR. Din postura actuala de secretar de stat in MAI, responsabil cu comanda efectiva a tuturor structurilor de ordine si siguranta publica, Despescu l-a inselat pe Lucian Bode cu privire la situatia lui Rus, mergand pe o cale batatorita oricum, de care Despescu stia, si anume ca Bode este la cutite cu Boc.

Si mai interesant este faptul ca SRI nu a avut niciun fel de pozitie contrara la numirea lui Rus in trecut ca sef al IPJ Cluj si nici la revenirea sa la comanda institutiei. De ce revenirea? Poate ati uitat, dar oricum nu stiati tot adevarul: in 2020, tot Despescu a reusit sa il detaseze in chip de razbunare pe Mircea Rus la comanda IPJ Ialomita, considerat un inspectorat cu probleme si gestul fiind vazut ca o pedeapsa. Rus a inghitit broscoiul si a stat 6 luni la IPJ Ialomita unde a avut rezultate foarte bune, total diferite de precedentii comandanti, dupa care a revenit la IPJ Cluj, la comanda, spre supararea lui Despescu.

Sursele mele sustin ca Lucian Bode stia ca Rus are oarecum sustinerea SRI pentru comanda, dar tot a marsat pentru suspendarea lui Rus, ca un gest de fronda al lui Bode fata de SRI, cu care se pare ca e in meciuri mari.

Ce frapeaza la aceasta actiune a DNA este “celeritatea” cu care din nimic in doar doua saptamani s-a construit un dosar de abuz in serviciu in forma continuata pentru niste rahaturi administrative fara importanta. Pe asemenea considerente, daca e sa ascultam de DNA, practic orice sef de IPJ din Romania care se foloseste de prerogativele legale sa detaseze sau sa imputerniceasca subalterni, poate fi arestat oricand. Inclusiv domnul Bogdan Despescu care are aceleasi prerogative, caci semneaza zilnic detasari (sigur, el vrea sa ii ia locul lui Bode, dar asta e alta poveste).

Mai frapeaza si masura exagerata a retinerii lui Rus. Nu pentru ca o fi un politist cu sapte perechi de oua sau ofiter de rang inalt, ci cpentru ca acuzatiile sunt stupide si in total raspar cu masura agersiva a retinerii, de vreme ce nu sunt fapte de coruptie sau un flagrant.

Un ultim amanunt despre aceasta mizerie de retinere care probabil ii va distruge definitiv cariera unui politist ce a avut un trase impecabil si care este victima unor jocuri politico-militienesti. Sa nu uitam nicio secunda ca Lucian Bode, ministrul de Interne, si Crin Bologa, seful DNA, sunt prieteni la catarama, caci impreuna, inainte de a veni la putere PNL, mancau ciorba de burta saptamanal la Zalau facand ani de zile planuri despre cum o sa fie ei mari intr-o zi si o sa ii cocoseasca pe toti.

Altfel arestezi pe cineva cand esti prieten foarte bun cu seful DNA.

