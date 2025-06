Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România a obținut astăzi, în mod oficial, statutul de federație patronală reprezentativă la nivel național, marcând astfel un moment istoric pentru sectorul ospitalității din România. Această recunoaștere a fost acordată prin sentința definitiva a Curtii de Apel București, în conformitate cu dispozițiile Legii dialogului social nr. 367/2022 și confirmă faptul că FPIOR îndeplinește toate criteriile legale pentru a reprezenta interesele angajatorilor din sectorul “Turism, Hoteluri, Restaurante”, atât în relația cu autoritățile statului, cât și în cadrul negocierilor colective naționale.

FPIOR a pornit la Cluj-Napoca, la iniţiativa lui Călin Cozma, fost candidat la primăria municipiului din partea AUR, actual consiler local. Totodată, Cozma este preşedintele executiv al Federaţiei

“Am pornit la drum 7 oameni, cu o viziune clară: să îmbunătățim fundamental sectorul ospitalității din România. Pe parcurs, ni s-au alăturat oameni minunați, cu inițiativă, care nu doar au dus mai departe misiunea noastră, dar au făcut unele lucruri chiar mai bine, mai curajos, mai aplicat. Într-un timp record, am obținut recunoașterea oficială care arată nu doar că facem muncă reală, ci că de ani de zile suntem prezenți activ în fiecare județ. Organizăm ședințe, ascultăm, ne implicăm, suntem acolo când e nevoie.

Astăzi, FPIOR este cea mai nouă, tânără și extinsă geografic federație patronală din România. O rețea vie, autentică, de antreprenori și profesioniști din ospitalitate, care formează împreună o forță reală în dialogul social și în viitorul acestui sector vital. Mulțumesc tuturor celor care au crezut în noi și au pus umărul la construcția acestei federații. E doar începutul. Continuăm cu și mai multă energie!” (Valentin Șoneriu, președinte FPIOR)

Statutul de reprezentativitate conferă FPIOR un rol oficial și decisiv în:

Negocierea și semnarea contractelor colective de muncă la nivel de sector, cu impact direct asupra drepturilor și obligațiilor angajatorilor și angajaților din domeniu. Participarea activă la dialogul social tripartit, alături de Guvern și sindicate. Consultarea pe politici publice, strategii economice și inițiative legislative care vizează industria ospitalității. Reprezentarea intereselor patronale în organisme naționale și internaționale, consolidând vocea unitară a antreprenorilor români din turism și alimentație publică.

“Obținerea reprezentativității este un pas uriaș pentru FPIOR și pentru întreaga comunitate HoReCa. De acum, putem vorbi cu o singură voce în fața autorităților și putem influența direct deciziile care ne afectează activitatea. Am muncit enorm împreună cu colegii mei în ultimul an pentru acest obiectiv și am reușit să înființăm și să atragem 16 noi patronate din toată țara într-un timp record. De acum înainte consider eu că începem să lucrăm cu adevarat și să construim viitorul pe care ospitalitatea românească îl merită.” (Csaba Ludescher, director de dezvoltare FPIOR)

„Când am pornit această federație, am văzut în ea un potențial imens — dar recunosc că nu mă așteptam ca lucrurile să evolueze atât de rapid. FPIOR este, astăzi, vocea antreprenorilor cinstiți din ospitalitate — cei foarte mulți, mici și mari, care, din păcate, nu sunt întotdeauna auziți. Mă bucur nespus că am reușit să formăm un colectiv atât de unit și de puternic într-un timp atât de scurt și sunt mândru să fac parte din această federație.” (Călin Cozma, președinte executiv FPIOR)

O industrie care are nevoie de acțiune concretă, nu doar de promisiuni

Într-un moment în care industria ospitalității se confruntă cu provocări majore — lipsa forței de muncă, instabilitate legislativă, fiscalitate imprevizibila și lipsa investițiilor strategice — această recunoaștere oferă FPIOR instrumentele necesare pentru a acționa concret și eficient în dezvoltarea si apărarea domeniului.

“Recunoasterea reprezentativitatii FPIOR înseamnă recunoasterea muncii noastre de 4 ani, înseamnă recunoasterea nevoilor acestei industrii la nivel local, în toată țara, înseamnă că împreună suntem puternici și ascultați! Mai mult ca niciodată, HoReCa are nevoie de susținere reală, de viziune și de un parteneriat solid între stat, mediul de afaceri și societate. Ne luăm angajamentul ferm de a lupta pentru dezvoltarea sustenabilă a ospitalității românești, cu toate resursele și toată priceperea de care dispunem. Această industrie nu mai are timp de așteptat. Este timpul să fim uniți, coerenți și activi în fața deciziilor care ne modelează viitorul.” (Corina Macri, vicepreședinte FPIOR)

Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România este cea mai mare organizație națională din domeniu, care reunește peste 1000 de companii naționale si reprezintă 24 de județe ale țării plus municipiul București, 29 de Patronate si peste 26.000 de angajați.

Federația are ca misiune reprezentarea membrilor în relația cu autoritățile centrale, protejarea și promovarea intereselor actorilor din industrie la nivel național și internațional. FPIOR sprijină structurile asociative locale și încurajează colaborarea între membrii și partenerii federației pentru dezvoltarea unui sector al ospitalității puternic, rezilient și inovator, capabil să facă față provocărilor.