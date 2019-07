IPJ Cluj au avansat cu cercetarile si au reusit sa obtina de la mama lui Luca – Sorina Maria Alb o confesiune despre bataia pe care i-a aplicat-o micutului. Potrivit surselor Ziar de Cluj, femeia de 36 de ani si-a batut ieri amandoi gemenii: pe David si Luca. Din nefericire, din cauza loviturilor, Luca a decedat. David, fratele geaman, impreuna fratiorul mai mare (9 anisori) au ajuns dis-de-dimineata la Centru DGASPC si se afla in grija expertilor in consiliere. Pe trupul lui David se observa vanatai, mai ales pe spate, picioare si partea dorsala. Cei doi copii ajunsi la centru sunt in stare de soc: nu zambesc, nu plang, nu vorbesc, stau incremeniti.

Despre gemenii au aparut informatii cum ca au fost abandonati la centru de mama lor cand erau mai mici si ulterior au fost plasati la un asistent maternal. In urma cu cinci ani, mama lor a cerut ca micutii sa ii fie redati in grija. In urma unor etape parcurse, cei de la DGASPC si-au dat acordul si David cu Luca s-au intors in grija mamei naturale.

Familia a avut probleme financiare dintotdeauna si s-ar afla si in evidentele celor de la asistenta sociala, din cadrul Primariei Cluj-Napoca, insititutie care le-ar fi facilitat o locuinta temporara.

Mama ucigasa a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. Aparent, concubinul acesteia, cel care a si sunat la 112 sa anunta moartea lui Luca, nu ar fi participat la agresiunile impotriva minorilor, motiv pentru care anchetatorii nu au luat nicio masura impotriva sa.

Fratii lui Luca vor fi supusi unor testari psiholgice si examene medicale pentru a stabili daca au fost abuzati si sexual.