Frații Marius și Marian Socaciu, cunoscuți pentru comiterea mai multor cazuri de înșelăciune au fost condamnați de instanța de fond la pedepse cu suspendare și la plata a 14.550 lei și cheltuieli de judecată. Tinerii îi păcăleau pe oameni că au o fabrică de mobilă însă, după ce încasau acontul pentru lucrările comandate, dispăreau și nu mai onorau comanda.

”(…) contopeşte potrivit tratamentului sancţionator al concursului de infracţiuni pedepsele aplicate prin prezenta sentinţă, aplicând pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse (11 luni), rezultând pedeapsa de 1 an şi 11 luni închisoare. (…) interzice inculpatului (Socaciu Marian, n.red.), cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea dreptului de a desfăşura activităţi de efectuare lucrări de construcţie, de producţie şi comercializare mobilier (…) suspendă executarea pedepsei de 1 an şi 11 luni închisoare sub supraveghere pe o durată de 3 ani”, arată soluția pe scurt a instanței.

Marius Socaciu a primit o pedeapsă mai mică. ”(…) contopeşte potrivit tratamentului sancţionator al concursului de infracţiuni pedepsele aplicate prin prezenta sentinţă, aplicând pedeapsa cea mai grea de 9 luni închisoare la care adaugă un spor de o treime din durata celeilalte (2 luni şi 10 zile), rezultând pedeapsa de 11 luni şi 10 zile închisoare. (…) suspendă executarea pedepsei de 11 luni şi 10 zile închisoare sub supraveghere pe o durată de 2 ani”, arată documentul Judecătoriei Cluj Napoca. De asemenea, cei doi frați au fost puși să plătească daune în valoare de 14.550 lei și cheltuieli de judecată.

Frații Socaciu au contestat decizia de condamnare, urmând ca pronunțarea Curții de Apel Cluj să aibă loc la începutul lunii viitoare.

De la fundații caritabile la țepe

SC Moni & Carla SRL, cu sediul în comuna Săvădisla este firma administrată de Marian Socaciu. ”Construim şi executăm la comandă: case şi cabane din lemn masiv, mobilier casă şi grădină, garduri, terase, foişoare, acoperişuri, podeţe, balansoare, mansarde, mobilier pentru bucătării/dormitoare/sufragerii”, aşa îşi descrie Marian activitatea.

După ce clienţii erau presaţi de Marian să îi dea banii cât mai repede, ”omul de afaceri” dispărea. ”Nu aş vrea să i se mai întâmple cuiva ce ni s-a întâmplat nouă”, spune una dintre fetele ţepuite.

Marian făcea parte şi dintr-o fundaţie caritabilă, un mijloc de care s-a folosit pentru a le câştiga încrederea oamenilor. Pe mulţi dintre clienţii pe care i-a ţepuit i-a întâlnit acolo. Unei persoane i-a zis chiar că depozitul nu mai funcţionează şi să ducă donaţiile la el acasă, deşi depozitul funcţiona.

După ce mai multe persoane din Florești au depus plângeri penale împotriva celor doi frați și a firmei prin care obțineau lucrările, țeparii și-au deschis altă societate prin care obțineau contracte.

Este vorba de SC Fine Living SRL, societate care promite să efectueze ”finisaje şi amenajări interioare, instalaţii de încălzire şi climatizare, lucrări de instalaţii electrice pentru case, blocuri, centre comerciale şi de producţie, instalaţii monofazice şi trifazice, mobilier la comandă din pal, amenajări interioare de la a la z” şi construirea de ”case, clădiri, blocuri de locuinţe la roşu sau la cheie”, potrivit descrierii de pe pagina de Facebook Fine Living Construct.

Ţeapă de 20.000 de lei

Într-una din ediţiile trecute, a fost relatat cazul Sânzianei Răchiţeanu care a rămas fără 20.000 de lei în urma colaborării cu Marian. Sânziana şi Marian s-au cunoscut prin intermediul unei fundaţii caritabile, unde amândoi făceau voluntariat, aşa şi-a câştigat încrederea în el, fapt pentru care Sânziana s-a decis să apeleze la serviciile lui. Însă încrederea în el a costat-o scump. După ce şi-a primit banii, Marian a dispărut şi nu şi-a mai onorat promisiunile. Sânziana l-a dat în judecată, iar instanţa i-a dat câştig de cauză Sânzianei.