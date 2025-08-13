Cluj-Napoca face istorie: este primul oraș din România care implementează oficial interdicția totală a fumatului în spațiile publice deschise precum stațiile mijloacelor de transport în comun, toate parcurile și terenurile sau bazele sportive administrate de municipalitate. Decizia, aprobată de Consiliul Local în luna mai, a intrat în vigoare miercuri, 13 august 2025, după perioada de grație acordată pentru semnalizarea și informarea populației.

Interdicția vizează nu doar țigările clasice, ci și utilizarea țigărilor electronice, a produselor din tutun încălzit și a oricărui dispozitiv similar. Primăria, prin Poliția Locală, va aplica amenzi între 100 și 500 de lei pentru persoanele surprinse fumând în zonele vizate.

Singurele excepții sunt zonele special amenajate la marile evenimente publice în aer liber, precum festivalurile sau târgurile, unde organizatorii sunt obligați să delimiteze și să semnalizeze spații distincte pentru fumători, astfel încât ceilalți participanți să nu fie expuși la fumul de țigară.

„Această inițiativă nu e doar o regulă administrativă, ci un pas important pentru sănătatea fiecăruia dintre noi și pentru protecția mediului”, a declarat primarul Emil Boc, subliniind și faptul că măsura este un model de bună practică la nivel național. Administrația locală speră ca acest prim pas la nivel urban să stimuleze o reglementare similară la nivel național.

Hotărârea a fost adoptată cu o majoritate largă în Consiliul Local, iar clujenii au fost consultați printr-o perioadă de dezbatere publică. Locurile unde fumatul este permis vor fi clar semnalizate, astfel încât locuitorii orașului, inclusiv copiii și sportivii, să se bucure de un mediu cât mai curat și mai sănătos.