Un locuitor din Cluj-Napoca aduce în atenția autorităților situația garajelor aflate pe Strada Crinului, în cartierul Mărăști, mai exact pe aleea din apropierea supermarketului Lidl. Potrivit sesizării, garajele se află într-o stare avansată de degradare și reprezintă o problemă de mediu și siguranță publică.

„Care este situația garajelor aflate pe Strada Crinului, cartier Mărăști (tronson alee de lângă Lidl)? Vor fi demolate în viitorul apropiat? Precizez că sunt pline de gunoaie atât în față, cât și în interior, iar adesea în ele dorm persoane fără adăpost. Vă rog să îmi răspundeți exclusiv pentru situația acestor garaje și stadiul lor în vederea demolării, fără răspunsuri generale privind demolările etapizate în oraș. Mulțumesc anticipat!”, semnalează un cetățean prin aplicaţia My Cluj.

Locuitorii din zonă spun că spațiile respective au devenit focare de mizerie și nesiguranță, iar lipsa unei intervenții clare din partea autorităților întreține această stare de fapt. În contextul în care în mai multe cartiere din Cluj-Napoca s-au derulat sau urmează să înceapă campanii de demolare a garajelor pentru a face loc unor amenajări moderne (parcări, spații verzi, locuri de joacă), cetățenii solicită o poziție clară privind planurile pentru acest tronson de pe Strada Crinului.

Citeşte şi: