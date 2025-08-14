De ani buni, clujenii din zona Aurel Vlaicu nr. 36 și strada Crișului așteaptă ca vechile garaje din fața blocurilor să fie puse la pământ. Între timp, altele din oraș au dispărut sub cupa excavatoarelor, iar în locul lor au apărut locuri de parcare moderne. În Mărăști însă, liniștea e deplină.

„Sunt pline de mizerii și mașinile sunt parcate în fața lor. Nu s-a primit nicio înștiințare de demolare”, reclamă un locuitor, prin platforma My Cluj. Frustrarea vine din faptul că, în alte cartiere, autoritățile au aplicat planul de desființare a garajelor cu o viteză constantă.

Conform datelor oficiale, din 2018 până acum, peste 6.800 de garaje au fost demolate în Cluj-Napoca, iar viceprimarul Dan Tarcea a promis că „procesul va continua până la ultimul rămas”.

