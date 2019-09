La finele lunii iunie 2019, dupa ce controversatul edil si politician Gheorghe Falca, noul ideolog al PNL dupa fuziunea galben-portocalie, a devenit europarlamentar, primar interimar al municipiului Arad a fost uns viceprimarul Calin Bibart, pe care unii il vad drept o stea politica in plina ascensiune. La predarea stafetei, Falca a organizat o paranghelie pantraguelica cu 4.000 de invitati. Potrivit presei locale, cu aceasta ocazie s-a dat pe goarna ca la alegerile locale din 2020 candidatul PNL pentru functia de primar al Aradului va fi presedintele organizatiei municipale a partidului, Ovidiu Balcea, actualmente vicepresedinte al Consiliului Judetean, iar Calin Bibart va candida pentru Parlament si va primi o functie importanta in viitorul Guvern. Apropiati ai lui Bibart spun ca acesta s-ar fi laudat ca va fi desemnat ministru al Mediului, Apelor si Padurilor sau poate ministru de interne intr-un viitor guvern PNL.

Ce nu face nasul Coldea pentru varul si finul Bibart

Putini stiu ca acest Calin Bibart se afla in relatii foarte apropiate cu generalul Florian Coldea, fostul sef operativ al SRI, care este originar din comuna Tarnova judetul Arad. Coldea este in relatii de rudenie cu Bibart si i-a fost nas de casatorie acestuia cu vreo doua decenii in urma. Originar din comuna Sintea Mare, unde pastoreste o asociatie prolifica de vanatoare, Bibart este, ca si Coldea, nepot al celebrului general Dan Gheorghe, fost ofiter de securitate, care a detinut functii importante in mai multe servicii secrete ( loctiitor al sefului USLA, sef al UM 0215, sef al Directiei pentru Apararea Constitutiei din SRI, director adjunct al SIPA ). Ascensiunea profesionala si politica a lui Bibart, de profesie inginer silvic, a inceput dupa ce nasul sau Coldea a devenit primul adjunct al directorului SRI in 2005. In scurt timp varul si finul Bibart a fost promovat sef al Ocolului Silvic Lipova, cel mai intins si bogat ocol silvic din judetul Arad, functie din care a putut asigura sponsorizari substantiale pentru partidul de guvernamant PDL.

În 2009, dupa ce PDL a ramas singur la bucatele guvernarii, cu concursul nasului Coldea, Bibart a fost numit prefect al județului Arad, iar soția acestuia, Cristina Bibart, a fost numită director general al Zonei Libere Curtici. Aceasta este singura zonă liberă de la frontiera de vest și a doua zonă liberă din România ca rulaj, după cea de la Constanța. Principalul criteriu de promovare a soților Bibart au fost relatiile de rudenie si de afinitate cu omnipotentul si temutul sef operativ al SRI. Călin Bibart a fost prefect până în 2012, la căderea guvernului portocaliu condus de Mihai Razvan Ungureanu, iar Cristina Bibart a rămas netulburata director general al Zonei Libere Curtici până astazi.

Conform unor surse locale, în această zonă liberă s-au derulat, îndeosebi în perioada 2009-2012, mari afaceri de contrabandă. Binomul SRI-DNA nu a realizat nicio descindere în această zonă și nu a întocmit niciun dosar privind afacerile derulate aici. Ar fi interesant de aflat ce operațiuni speciale a derulat SRI prin firmele sale acoperite în această zonă. În perioada respectivă, generalul Coldea și-a promovat un om de încredere în funcția de șef al SRI Arad, pe colonelul Dan Calalb, despre care tatăl sau mi-a mărturisit că, la un moment dat, i-a dus un pachet cu un miliard de lei vechi fiului său la București. La scurt timp după căderea guvernului MRU si preluarea guvernarii de catre USL, mai exact la începutul lunii iulie 2012, DIICOT a realizat cea mai mare captură de țigări de contrabandă din România (trei milioane de pachete) în Zona Liberă Curtici, dar nu se știe dacă și cum a fost finalizat acest dosar.

De la prefect la primar de Arad, via director general Romsilva

Generalul Coldea a fost preocupat de soarta finilor săi Călin și Cristina Bibart și în guvernările ulterioare. Așa cum am arătat, Cristina Bibart a fost menținută în fruntea Zonei Libere Curtici și în timpul guvernelor Ponta și Cioloș, precum și sub guvernările PSD – Dragnea. În 2015, în timpul guvernării Ponta, cu sprijinul acestuia si a senatorului Ilie Sarbu, Călin Bibart a fost numit director al Departamentului de vânătoare din Romsilva, unde era director general Adam Crăciunescu, prieten apropiat, partener de vanatoare si coleg de partid cu socrul șefului guvernului. La inceputul anului 2016, sub guvernarea Cioloș, asupra careia Coldea a avut o mare influenta, Bibart a fost promovat director general interimar al Romsilva, cu rang de secretar de stat, in locul binefacatorului sau Craciunescu. Ceea ce ne arată că SRI era deosebit de interesat și de vânatul și de pădurile României.

În vara anului 2016, Călin Bibart a candidat pentru Consiliul Local Arad pe lista PNL, iar dupa alegerile locale a fost ales viceprimar al municipiului Arad, devenind mâna dreaptă a primarului Gheorghe Falcă. In ultimii doi ani, Primaria Aradului a fost condusa mai mult, de facto, de catre viceprimarul Bibart, pe fondul unor probleme de sanatate de natura prafoasa ale fostului edil sef, care a ales sa candideze din aceasta cauza la Parlamentul European. Falca si Coldea se afla in relatii apropiate din perioada in care au fost studenti la Institutul Politehnic din Timisoara, unde fostul sef operativ al SRI a ramas repetent in primul an, dar a fost salvat de unchiul Dan Gheorghe, care l-a ajutat sa intre la Academia Nationala de Informatii, unde s-a remarcat prin repetarea ultimului an. Asa cum am mai scris, in calitate de primar al Aradului, lider important al PDL si fin al presedintelui Traian Basescu, politicianul Falca a avut un cuvant de spus la promovarea de catre nasul sau in iulie 2005 a maiorului Coldea in importanta functie de prim-adjunct al directorului SRI, pe care a detinut-o pana in februarie 2017, cand a fost trecut intempestiv in rezerva si la pensie ca general cu patru stele.

In ultimul an, aflati inca probabil sub aburii whiskey-ului afumat LaGavuline si a spriturilor de Opus One ingurgitate in vilele conspirative aflate la cheremul lor, fostii sefi ai SRI, George Maior si Florian Coldea, au declarat ritos si solemn ca ei nu au creat un stat paralel, ci un stat puternic si vertical bazat pe meritocratie si probitate. Promovarea pe relatii de veresie si de nasie a starului politic in devenire Calin Bibart denota pe deplin viziunea generalului Coldea asupra statului puternic si vertical de inspiratie ceausista si cu restauratie basista, adica cu neamurile, amicii si clientii proprii. Si nu este singurul exemplu al malversatiunilor politice si economico-financiare ale acestui general cu complexe provinciale de trista amintire, dar vom reveni asupra altora cu alta ocazie. Promovarea varului si finului Calin Bibart denota, pe de alta parte, ca lucifericul general Coldea este conexat si la PNL, pe filiera Falca, nu numai la asazisele partide de inteligence, USR SI PLUS, in privinta carora se vehiculeaza de mai mult timp ca ar fi taticul lor fondator si protector. Asteptam sa vedem ce minister ii va incredinta potentialul premier liberal Ludovic Orban, fiul fostului capitan de securitate Imre Orban ( loctiitorul sefului Securitatii raionului Stalin/Brasov in anii 1954-1955 ), varului si finului generalului Coldea, totodata nepot al fostului ofiter de securitate Dan Gheorghe.

Valer Marian