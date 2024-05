Gheorghe Falcă, fostul primar din Arad, a intrat în acționariatul clubului CFR Cluj, alături de Nelu Varga, actualul patron. Cei doi au oferit informația după victoria cu Farul, 5-1, în ultima etapă din play-off.

Nelu Varga a anunțat inițial că l-a cooptat pe Falcă alături de el la CFR, apoi politicianul a intrat în direct și a confirmat informația. Acesta a fost primar între 2004 și 2016, iar din 2019 e europarlamentar. În aceste momente, membrul PNL se află în plină campanie electorală.

Gheorghe Falcă, acționar la CFR Cluj

„Eu am fost în spatele echipei UTA când a pornit din Liga 4. Am fost alături de CFR Cluj la toate marile victorii, am fost lângă echipele din Ardeal care s-au bătut cu cele din Regat. Ardelenii se unesc. Am fost alături de Neluțu și când a avut probleme de sănătate.

Neluțu Varga mi-a făcut propunerea, sunt lângă el indiferent de acte. Sunt în actele clubului. Am fost alături de CFR Cluj în Gruia și vreau să mai merg la meciuri în Europa. Mă bucur de această ofertă. Nu poți refuza o ofertă de la echipa asta frumoasă.

Îmi place Otele, vă dați seama ce sentiment mă încearcă atunci când îl văd pe Otele că marchează, știind că a venit de la UTA. Mi-a plăcut Bîrligea, care sper să fie la echipa națională. Sper că selecționerul se uită la liderii români de la CFR Cluj.

Eu voi mai fi și lângă UTA Arad, primăria sprijină clubul”, a declarat Gheorghe Falcă, la Prima Sport 1.

Gheorghe Falcă, noul acționar de la CFR Cluj/ foto: Facebook @Gheorghe Falcă

CFR Cluj merge în Conference League

CFR Cluj va merge direct în turul 2 din preliminariile Conference League, grație locului doi din Superliga. FCSB va participa în turul 1 preliminar din Champions League după ce a câștigat titlul, iar Corvinul, câștigătoarea Cupei, va participa în turul 1 din preliminariile Europa League.

A patra echipă care va juca în cupele europene se decide în urma unui baraj. Universitatea Craiova va înfrunta câștigătoarea din meciul Oțelul – U Cluj, pentru preliminariile Conference League. Câștigătoarea merge în primul tur din Conference.

