Fostul şef al SPP, generalul Dumitru Iliescu, scrie într-o postare pe Facebook, despre bocetele Laurei Codruța Kovesi după audierea de la Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție.

”Aseara am vazut si eu, ca si multi dintre dumneavoastra, declaratia doamnei Kovesi despre audierea ei la Sectia de Investigare a infractiunilor din Justitie, si am ramas profund impresionat de bocetele, de strigatul disperat al “ZANEI PADURII” specializata in anticoruptie! Cum sa nu te impresioneze tratamentul aplicat acesteia, sa i se comunice faptul ca este inculpata intr-un nou dosar, fara sa se procedeze asa cum a facut-o ea cu foarte multe persoane, inclusiv cu fosta sefa DIICOT, Alina Bica, pe care a ridicat-o direct de pe strada cu mascatii intr-o maniera pur mafiota, fara citatie trimisa la domiciliu! Si are dreptate, persoanele importante sunt incatusate mai intai, plimbate prin fata camerelor de filmat ale televiziunilor, si abia dupa aceea sunt aduse la audieri. Procurorul de caz nu a invatat nimic din vasta experienta a doamnei Kovesi, nu stie ca trebuie sa faca presiuni asupra martorilor, ca trebuie sa inventeze cateva probe, si sa dicteze el insusi, martorilor, ce sa declare despre doamna deloc necorupta. Vedeti voi ce atitudine, se poate numi procuror persoana care o ancheteaza si care are proasta inspiratie sa respecte drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, drepturi prevazute in Constitutie. Ce, nu stie ca ele sunt un lux, asa cum a grait o fosta sefa a doamnei Kovesi, principiu pe care Luluta l-a respectat cu strictete in tot ceea ce a facut la DNA. Cred ca singura solutie este sa desfiintam Sectia care ancheteaza magistratii care incalca grav cutumele din Romania. Sa ancheteze ei procurorii care au bagat in spatele gratiilor sute de oameni a caror singura vinovatie era faptul ca nu au savarsit nicio fapta ilegala, creand astfel dificultati procurorilor, punandu-i pe ei in situatia de a inventa probe ca sa-i poata acuza si obtine condamnarea? E posibil asa ceva? E posibil sa o cerceteze pentru apartenenta la un grup infractional organizat, la reprimare nedreapta, sa o acuze pentru multe fapte ilegale fara sa ii fi instalat in prealabil camere video in baie, in dormitor, in dressing, in bucatarie, in autoturism si in alte locuri pe care imi este jena sa le mentionez, fara transcripturi masluite de catre cei de la SRI? Cum sa numesti asemenea procurori in SIIJ fara sa fi trecut prin vie pe la Sebastian Ghita, sa manance struguri, sa ii bea vinul, si sa le cante Nelu Ploiesteanu “La Chilia-n port”- varianta DNA? Nu, asa ceva nu se poate accepta, cum nu pot fi acceptate nici aberatiile privind respectarea prezumtiei de nevinovatie, administrarea de probe impotriva, dar si in sprijinul persoanei anchetate. Auziti voi, sa se respecte Constitutia! Ce Constitutie, ce legi date de Parlament, valabila este doar legea procurorilor, conform principiului: toti cetatenii sunt infractori si toti sunt vinovati, iar procurorii doar selecteaza dintre ei pe cei mai impotranti, pe cei care prezinta interes si ii baga la mititica. Cum indrazniti sa intrebati de ce sunt vinovati cei care nu au savarsit nicio fapta penala? Pai asta este cea mai mare vina ca si-au permis sa respecte Constitutia si legile tarii si trebuie sa plateasca pentru asta, sa infunde puscariile. Acum vedeti de ce este inutila aceasta Sectie, de ce trebuie sa o plangem cu lacrimi de crocodil pe doamna Kovesi? Unde mai gasim noi una ca ea?

Domnia-voastra ce spune, Herr Iohannis, merita asa ceva zeita noastra, scuzati, a americanilor si a nemtilor? Am uitat ca nu mai este de mult a noastra, ca ne-a tradat fara nicio retinere, doar ce au decorat-o ei pentru servicii deosebite aduse tarilor lor, iar noi indraznim sa o anchetam pentru niste lucruri marunte ca cele pentru apartenenta la un grup infractional organizat, pe care l-a si condus, pentru represiune nedreapta, abuz in serviciu, luare de mita, si multe altele. Scuzati-ma, Herr Iohannis, ca va rog sa-mi raspundeti! Iar am uitat (de vina cred ca este varsta) ca domnia-voastra ati mancat clei si vi s-a lipit limba de cerul gurii si abia reusiti sa articulati singurele cuvinte: PSD-ul si Guvernul Dancila sunt de vina. Nu mai trebuie sa o spuneti! Faceti doar un semn cu mana in plan vertical, cu doua degete in sus si intelegem imediat formula pe care ne-o livrati de fiecare data cand, intre doua excursii, va hotarati, din cand in cand, sa va adresati opiniei publice”, scrie generalul Iliescu.