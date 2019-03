Generalul Dumitru Iliescu, fost șef al SPP, a publicat pe facebook scrisoarea trimisă șefului Curții de Conturi în care solicită un control la SRI.

Scisoarea publicată integral:

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul General Dumitru Iliescu, …………..,va solicit sa dispuneti, conform prevederilor legale, un control la Serviciul Roman de Informatii, asupra modului in care au fost cheltuiti banii alocati acestei institutii prin bugetul aprobat de catre Parlamentul Romaniei!

Solicit acest lucru in calitate de contribuitor la bugetul Statului, avand in vedere faptul ca sunt serioase indicii ca cei din conducerea structurii de Informatii, in frunte cu ordonatorul principal de credite, domnul George Maior si prim-adjunctul acestuia Florian Coldea, au organizat si desfasurat, in perioada 2006-2016, multiple actiuni si activitati contrare prevederilor legale, actiuni care nu se incadrau in domeniul lor de competenta, dar care au fost finantate din bugetul institutiei. Au fost solicitate si puse in executare mii de mandate pe Siguranta Nationala, au fost monitorizate complex milioane de cetateni ai Romaniei, pentru care s-au cheltuit sume imense de bani, de ordinul zecilor si sutelor de milioane de euro, dar dosare finalizate pe domeniul de competenta, trimise la DIICOT, au fost doar cateva.

De fapt activitatea SRI, in toata perioada de referinta, a fost directionata, in mod ilegal, spre strangerea de probe care sa fie folosite in dosarele penale ale DNA, pe baza unor protocoale declarate ilegale de catre Curtea Constitutionala a Romaniei, in baza carora lucratorii institutiei au participat inclusiv la efectuarea actelor de procedura penala, la incalcarea flagranta a drepturilor si libertatilor cetatenesti, punand serios in pericol Siguranta Nationala a Romaniei.

Conducerea SRI a deturnat fondurile alocate si a folosit banii nostri pentru a se transforma in politie politica, pentru a scoate de pe scena oameni politici, oameni de afaceri romani, carora le-au distrus afacerile, ziaristi, magistrati, ofiteri, specialisti in diverse domenii de activitate, a caror singura vinovatie a fost doar aceea ca erau incomozi sistemului de forta si afectau interesele ilegitime ale partenerilor lor externi. Desi stiau ca persoanele monitorizate in acest mod nu afectau in niciun fel Siguranta Nationala, au continuat sa le urmareasca foarte multi ani, cheltuind pentru aceasta sume enorme de bani.

Ca suport al acestei solicitari stau rapoartele anuale ale SRI (prezentate la bilanturile institutiei si cele trimise Parlamentului Romaniei), concluziile prezentate in mod public de catre Presedintele Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI, in urma unor verificari efectuate la institutie, verificari generate de numeroasele sesizari primite de la diversi cetateni si Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei prin care protocoalele incheiate cu Parchetul General au fost declarate profund ilegale. Este firesc ca cei care au incalcat legea sa fie trasi la raspundere si sa returneze statului banii cheltuiti ilegal.

Ca urmare, va solicit ca, in concordanta cu obligatiile dumneavoastra legale, sa verificati care este cuantumul sumelor de bani cheltuite ilegal de catre cei din conducerea SRI, de catre ordonatorul principal, dar si de catre ordonatorii secundari si tertiari de credite, si sa sesizati organele competente ale Statului pentru tragerea la raspundere a celor vinovati si recuperarea pagubelor!

Va multumesc si va asigur de aleasa consideratie!

General Dumitru Iliescu 18.03.2019

DOMNULUI MIHAI BUSUIOC,

PRESEDINTELE CURTII DE CONTURI A ROMANIEI