Fostul șef al SPP, generalul Dumitru Iliescu, a reacționat după declarațiile lui Viktor Orban potrivit cărora UE finanțează atacurile la Guvernul României.

Textul integral postat de Dumitru Iliescu pe Facebook:

”ROVANA PLUMB SI SUBJUGAREA ROMANIEI

BRUXELLES-INALTA POARTA

Viktor Oban, Premierul Ungariei, a facut, acum doua zile, la congresul FIDESZ, afirmatia naucitoare, dar plina de adevar, ca Bruxelles-ul finanteaza asa-zise organizatii neguvernamentale pentru a sabota Guvernul Romaniei. Spun naucitoare, nu pentru ca noi nu stiam acest lucru, il cunosteam de mult timp, am si scris despre el cand m-am referit la demonstratiile antiguvernamentale din 10 August 2018, ci pentru faptul ca este spus de liderul unui Stat, a carui voce este urmarita si ascultata de toate cancelariile europene si nu numai.

Premierul ungar, pe care, pana acum, nu l-am simpatizat, este un lider cu coloana vertebrala, cu demnitate, un veritabil patriot, care pune mai presus de orice interesele tarii sale, taxand de fiecare data deviatiile mai-marilor Europei, atunci cand acestea afecteaza interesele poporului sau, si pentru acest lucru merita toata pretuirea.

Ce este greu de digerat este nu situatia ca Viktor Orban are pozitii publice prin care apara Romania, si trebuie sa ii multumim pentru asta, ci faptul ca liderii nostri, desi cunosc la fel de bine ca Premierul tarii vecine aceasta realitate, nu au nicio reactie, nu schiteaza niciun gest, stau in pozitia ghiocelului cand vine vorba de INALTA POARTA-BRUXELLES-ul.

De aceea isi permit toti drogatii si alcoolicii de acolo, reprezentanti ai unor tari in care coruptia, consumul de droguri, prostitutia, etc. sunt cu mult mai mari decat la noi, sa ne dea lectii, sa ne mustruluiasca, sa ne pedepseasca ca pe niste elevi neajutorati, punandu-ne la colt de fiecare data cand incercam sa ne aparam interesele, intrand cu bocancii in casele noastre, dictandu-ne ce sa facem si ce nu.

Sigur, nu mai exista nicio alta tara in Europa, care sa fie injosita in acest mod de catre cei de la Bruxelles. Tratamentul care ni se aplica noua, este ilegal, incalca Tratatul de Aderare, daca tintele ar fi Germania, Franta, Olanda, Austria, s.a.m.d., dar pentru noi este perfect legal, dubla masura fiind omniprezenta in tot ceea ce numim sistemul de relatii cu Bruxelles-ul. De ce este asa? Pentru ca ne-au transformat, cu voia conducatorilor nostri, in supusii lor, in robii lor, si considera Romania ca o tara vasala, care are doar indatoriri, nu si drepturi. Ii intereseaza doar bogatiile noastre, piata in care sa-si comercializeze produsele lor, rebuturile lor, si forta de munca foarte ieftina. Exploatarea de catre ei a romanilor este totala. Daca nu credeti aceste afirmatii, uitati-va la facturile pe care le platiti pe fiecare luna, de fiecare data pretul serviciilor crescand, cu mult peste nivelul practicat in tarile din Vest, si veti constata ca banii dvs. se duc numai la companiile lor, unde de fapt se duc si economiile voastre si dobanzile pe care le dati bancilor care sunt ale lor si nu ale noastre.

Cum ne pot explica, noua romanilor, care avem rezerve enorme de gaze naturale, ca trebuie sa platim pentru consumul lor cu mult mai mult decat platesc nemtii, francezii, polonezii, austriecii, olandezii, spaniolii, italienii, grecii, turcii, etc.

Romania este o tara bogata, cu un relief cum putine tari au, dar este blocata in valorificarea acestor resurse, este blocata in dezvoltarea ei. Nu va intrebati de ce nu avem o autostrada care sa lege Vestul de Estul Romniei, sau Sudul de Nord, chiar si salba de statiuni montane de pe Valea Prahovei si din alte zone, desi s-au cheltuit miliarde de dolari pentru aceste drumuri? Raspunsul este simplu si dureros! Pentru ca asta este conditia esentiala a dezvoltarii puternice a Romaniei, iar stapanii nostri de la Bruxelles si din alte capitale europene nu doresc acest lucru. De aceea cand apare un guvern care vrea sa ia masuri benefice pentru noi romanii, este etichetat imediat ca fiind corupt, si se porneste tavalugul pentru demolarea lui, alocandu-se sume emorme de bani din bugetul european, buget la care contribuim si noi, pentru reusita actiunii. Mai mult, politicienii care incearca sa li se opuna, sunt trimisi la ghilotina, asa cum s-a intamplat si cu fostul lider al PSD.

Va intrebati, firesc, ce au toate astea cu doamna Rovana Plumb!

Si eu va raspund ca au o legatura, si inca una foarte stransa. De curand am fost anuntati ca propunerea Romaniei pentru Comisia Europeana a fost respinsa de Comisia JURI a Parlamentului European. In speta, doamna Rovana Plumb a fost acuzata de unele neconcordante in ceea ce priveste declaratia de avere, fara a exista o decizie legala a organelor abilitate ca domnia-sa a incalcat prevederile legale, ca a incalcat normele europene, cu eludarea flagranta a propriului regulament. Comisia JURI, este un organism politic si adopta decizii politice, nu juridice. Daca adaugam si faptul ca au fost candidati din partea altor state care, deja, erau cercetati penal de catre organele juridice abilitate din tarile lor, iar Comisia JURI, s-a facut ca nu vede si nu aude, dandu-le aviz favorabil, e lesne de inteles ca de fapt nu declaratia de avere a fost problema, ci faptul ca a fost desemnata de Guvernul PSD, pe care ei incearca de atata timp sa il dea jos. Este vorba, in ultima instanta, despre Romania, care este privita si tratata ca o tara subjugata, vasala si care trebuie sa se supuna neconditionat deciziilor Inaltei Porti de la Bruxelles. Dureros insa este si faptul ca o fac cu concursul celui mai important om in stat, Presedintele Romaniei, care in loc sa ne apere interesele, sa apere Guvernul in raport cu structurile straine, le-a pus tara la dispozitie, ii ajuta sa ne subjuge, facand tot ce este posibil sa blocheze acest guvern, sa ramanem in pozitia de vasalitate, la cheremul strainilor.

Ce inseamna asta domnule Iohannis, daca nu INALTA TRADARE, a acestei tari, a noastra a tuturor…???”.