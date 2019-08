Fostul șef SPP, generalul Dumitru Iliescu a postat pe Facebook un text în care afirmă că ”DNA și ȘI SRI, „CUȚITELE LUNGI” ALE PARTENERILOR NOȘTRI MAI MULT SAU MAI PUTIN STRATEGICI, DE LA VEST ȘI MAI LA VEST”. De asemenea, generalul spune că Dana Gîrbovan se află în vizorul lor.

Vă redăm integral mesajul postat de generalul Dumitru Iliescu:

”DNA și ȘI SRI, „CUȚITELE LUNGI” ALE PARTENERILOR NOȘTRI MAI MULT SAU MAI PUTIN STRATEGICI, DE LA VEST ȘI MAI LA VEST.

DANA GARBOVAN, IN VIZORUL LOR

Cand se vorbeste despre „CUTITELE LUNGI” marea majoritate a oamenilor se duc cu gandul doar la fatidicele zile de la finalul lui Iunie si inceputul lui Iulie 1934, cand trupele SS si Gestapo-ul, politia politica nazista, au executat cel putin 85 de oameni, dupa unii, dupa altii, cateva sute si au arestat peste 1000, din motive politice si fara sa fie judecati de catre structurile legale din justitie. Victimele erau membri ai Batalioanelor de Asalt (SA), organizatie paramilitara nazista. Ordinul de masacrare a lor a fost dat de Adolf Hitler, care vedea in independenta SA, in predispozitia membrilor ei la violente de strada si in emanciparea liderului lor, Ernst Rohm, o amenintare directa asupra puterii sale. Numai ca „Noaptea cutitelor lungi” a capatat o semnificatie aparte cu mult timp inainte de masacrul nazist, ce-i drept, reflectand tot un masacru si anume acela al oamenilor lui Vortigern de catre mercenari angi, iuti si saxoni in Mitul arthurian. Indiferent, insa, de perioada istorica in care o localizam „Noaptea cutitelor lungi” are aceeasi semnificatie: epurarea persoanelor incomode, sau considerate ostile, razbunarea fiind si ea plasata pe acelasi palier. Ce are comun acesta succinta prezentare cu DNA si SRI? Are, dar nu una oarecare, ci una de substanta! Daca nu vom intelege care a fost rolul celor doua institutii de forta in ultimii 14 ani, cu siguranta nu vom intelege niciodata ce ni se intampla, si de ce ni se intampla. Ca sa limpezim, si ca sa cunoastem mai bine situatia, am sa incep cu DNA-ul. Este o institutie care s-a infiintat la solicitarea partenerilor externi, mai mult sau mai putin strategici, de la Vest si mai la Vest, incalcandu-se toate normele constitutionale (de aceea PNA-ul, prima forma de organizare a acestei institutii atat de nocive si periculoase pentru poporul roman, a fost declarat in final neconstitutional), dincolo de vointa autoritatilor romane, care au fost practic santajate cu blocarea procesului de integrare in structurile euro-atlantice si in consecinta obligate sa infiinteze o structura care nu era supusa controlului vointei populare, deasupra legilor si autoritatilor statale. Era – si este! – in continuare o structura care nu se regaseste in niciunul dintre statele considerate a fi democratice si progresiste, in niciuna dintre tarile care ne-au impus infiintarea ei. Atunci de ce s-a procedat in acest mod? Daca analizam ce s-a intamplat la noi in ultimii 30 de ani, ne vom da seama si de scopul, dar si de demersurile lor. Romania, in urma actiunilor din Decembrie 1989, a iesit dintr-o dictatura severa si a intrat intr-o etapa caracterizata prin degringolada, printr-o disolutie a institutiilor care-i asigurau protectia si care au fost atacate si decredibilizate inca din primele zile ale procesului de democratizare a tarii, devenind o prada usoara si sigura pentru cei pe care astazi ii numim partenerii nostri, pentru ei si pentru companiile lor puternice. Au trimis peste noi asasinii lor economici, subiect pe care l-am explicat deja intr-o postare anterioara si nu am sa-l detaliez din nou, au trimis FMI si Banca Mondiala, care ne-au determinat sa ne indatoram din ce in ce mai mult si care ne-au obligat sa privatizam pe nimic obiective economice foarte importante, multe dintre ele strategice, impunandu-ne sa adoptam niste planuri asa-zise de redresare, planuri de austeritate, care oriunde au fost aplicate au dus la dezastru in tarile respective. Aceste actiuni s-au derulat concomitent cu cele ale serviciilor de spionaj, cu ale structurilor de forta din statele praduitoare, care in mod direct, sau mijlocit prin intermediul altor structuri, inclusiv a ONG-urilor controlate de ei, sau de oamenii lor, au creat cadrul necesar declansarii si derularii jafului national, punand presiune pe autoritatile romanesti si diminuandu-le in acest mod capacitatea si vointa de actiune. Jaful greu de imaginat la adevarata lui valoare s-a produs si continua sa se manifeste si acum, iar actorii externi care l-au provocat aveau nevoie sa fie protejati, sa nu raspunda in niciun mod, mai ales ca dupa cativa ani de furt nestingherit, au aparut voci, unele destul de puternice care cereau autoritatilor sa ia masuri pentru stoparea lui si tragerea la raspundere a celor vinovati. Deloc neinsemnate erau si firmele romanesti care le creau concurenta si care, din cand in cand, mai castigau si ele unele licitatii. In aceste conditii s-a venit cu un plan bine gandit, plan ce fusese aplicat anterior in alte state si daduse rezultate foarte bune, si care aducea in plin plan lupta impotriva coruptiei, cu toate ca la noi coruptia in comparatie cu cea din tarile lor era mult diminuata. Desi companiile lor, care s-au infruptat nestingherite din avutia noastra nationala, sunt cele care au creat premisele aparitiei unui asemenea fenomen, oferind comisioane substantiale celor care le facilitau preluarea pe nimic a obiectivelor noastre economice si a bunurilor statului roman, nu au fost niciodata in prim-planul acestui proces, transferandu-se responsabilitatea in totalitate asupra actorilor interni, care cu siguranta se fac vinovati de dezastrul creat in Romania, dar care nu au o vina cu nimic mai mare ca a actorilor externi. In aceste conditii se impunea crearea unei structuri de forta care sa faca delimitarea dorita, sa asigure protectia necesara pentru companiile straine implicate si sa execute pe toti cei care incercau sa se opuna intereselor ilegitime ale partenerilor nostri externi. Asa au gandit si initiat planul prin care s-a impus infiintarea DNA. Dar aceasta structura de forta nu era suficienta pentru atingerea obiectivelor propuse, de una singura nu putea realiza ceea ce se dorea si, in consecinta, concomitent cu derularea actiunilor prezentate mai sus, s-au derulat si actiuni de acaparare a altor institutii de forta deja existente si anume serviciile de informatii, avand in centrul lor SRI. De ce s-a incercat si reusit fidelizarea conducerii acestei institutii? Foarte simplu si practic! Cine detine informatiile, detine si puterea. Iar cine detine informatiile si catusele, este deasupra oricarei puteri. Prin intermediul SRI, care avea acces la informatii in toate domeniile si despre oricine devenea interesant, se puneau la dispozitia DNA-ului informatiile pe baza carora se intocmeau dosarele persoanelor incomode, dar in acelasi timp se puteau controla magistratii, cei care istrumentau dosarele, precum si cei care dadeau sentintele dorite in urma carora erau epurate persoanele vizate din zonele de decizie politica, administrativa si de afaceri.

In acest mod au fost eliminate foarte multe persoane care se opuneau intereselor lor, DNA si SRI transformandu-se in politie politica si in „CUTITELE LUNGI” ale partenerilor nostri straini, cu nimic mai prejos decat renumitele structuri naziste SS si GESTAPO si care prin actiunile lor ilegale au trimis in spatele gratiilor multi oameni fara vina, majoritatea dintre ei fiind declarati nevinovati si achitati de instantele de judecata. Cunoasteti bine multe cazuri, din care voi mentiona aici doar doua, cel al domnului Radu Ruseanu, care nevinovat fiind a stat luni bune in spatele gratiilor in arest preventiv, fiind ulterior achitat de Instanta Suprema, dar caruia nu i s-a admis, de catre o instanta inferioara, cererea prin care s-a indreptat impotriva Statului Roman pentru a-si recupera banii platiti avocatilor care i-au demonstrat nevinovatia in fata judecatorilor, iar al doilea caz este al domnului Dragnea care a fost condamnat de judecatorii supremi desi stiau ca in prima instanta a fost judecat si condamnat de o instanta ilegala, mentinand hotararea acesteia, hotarare data cu siguranta pentru faptul ca cel condamnat si-a permis sa afirme in mod public ca partenerii nostri externi trebuie sa inteleaga ca nu mai pot lua ce doresc din Romania fara sa plateasca nimic. Acum sunt sigur ca multi dintre dumneavoastra vor intelege de ce sunt asa de porniti cei din exterior pe Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie, Sectie pe care nu au reusit sa o controleze, sa o fidelizeze, si care a preluat de la DNA, dosarele construite magistratilor si cu care erau santajati si fortati sa dea solutiile dorite de „CUTITELE LUNGI”, dar care si-a permis si luxul de a incepe anchetarea magistratilor implicati in actiuni de cercetare abuziva, luand practic instrumentele de forta din mana celor doua structuri si vaduvindu-le de mijloacele necesare pentru a-si perpetua suprematia, detreminad involutia Statului Paralel. In aceste noi conditii, pagubitoare pentru ei au icercat preluarea controlului asupra justitiei prin alte cai si mijloace, unul dintre ele fiind impunerea la Ministerul Justitiei a unei persoane fidelizate si anume a doamnei Ana Birchell, care nici nu s-a instalat bine la noul birou si a si promovat masurile solicitate de cei din exterior, punand in pericol toate progresele facute cu eforturi deosebite in acest domeniu. De aceea cand s-a aflat despre intentia Premierului Dancila de a o remania, a sarit ca ars partenerul nostru strategic, prin vocea Procurorului General al Statelor Unite, William Barr, care a anuntat imediat, că a invitat-o pe Ana Birchall la Washington în luna septembrie și că ”Departamentul de Justiție a lucrat îndeaproape cu Ana Birchall și o consideră un partener vital și de încredere în lupta împotriva corupției”, facand numeroase aprecieri elogioase, la adresa ei, ceea ce nu se uziteaza în comunicarile oficiale. De ce a facut-o? Pentru ca abia reusisera sa construiasca o noua platforma prin intermediul careia vizau controlul asupra Justitiei si s-au vazut cu planurile naruite. Cine crede ca vor abandona aceasta lupta, se insala amarnic. Vor continua cu mai multa staruinta, cum de fapt au facut-o deja. Un priten de pe Facebook m-a intrebat, acum cateva zile, daca va fi numita doamna Dana Gîrbovan la Ministerul Justitiei. I-am raspuns ca, avand in vedere cum se deruleaza lucrurile, cum au initiat si desfasoara atacurile in media impotriva ei, dar si pe baza informatiilor la care am avut acces, nu cred ca o va numi. Era foarte clar ca se vor face presiuni asupra Presedintelui Iohannis sa respinga aceasta propunere. Dana Gîrbovan pe langa faptul ca este o persoana inteligenta, bine pregatita profesional, un magistrat integru, cu coloana vertebrala, s-a pozitionat permanent in fruntea luptei impotriva Statului Paralel, a amestecului actorilor politici, dar si a altor actori interni sau externi in justitie, taxand de fiecare data derapajele din aceasta zona, ceea ce a creat dificultati majore realizarii intereselor ilegitime ale acestora. Cum sa fie de acord cu numirea acesteia cand au perceput-o ca pe o persoana ostila si decisa sa aduca lucrurile in matca lor fireasca. Nu de asemenea persoane au nevoie, persoane care nu pot fi controlate si fidelizate si de aceea i-au cerut Presedintelui sa blocheze numirea. Dar Dana Gîrbovan nu reprezinta un pericol doar din aceasta petspectiva. Este o persoana cu vizibilitate maxima, foarte apreciata de majoritatea cetatenilor datorita pozitiilor transante luate si calitatilor ei, are un discurs clar si de substanta, este un bun orator, este placuta si da bine pe sticla si desi acum venea la conducerea ministerului cu un statut de independent, acest portofoliu reprezenta o rampa eficienta de lansare in politica, care cu siguranta i-ar asigura accesul rapid la varful puterii, ea putand fi oricand un redutabil contracandidat pentru oricine intr-o confruntare electorala si nu numai. Presedintele s-a conformat imediat, asa cum a facut-o de fiecare data cand stapanii lui, cand sefii lui din exterior i-au cerut-o. Am dreptate, sau nu, domnule Iohannis, aparator al „CUTITELOR LUNGI” DNA si SRI, componentele principale ale STATULUI PARALEL? Spuneti-ne dumneavoastra care este realitatea, nu de alta dar peste putin timp veniti sa ne cereti din nou votul si nu vrem sa va dezamagim…!!! Credeti ca il meritati??? Fiti sincer macar o data si spuneti-ne care este situatia reala si noi vom decide in consecinta…!!!

Va urma”, scrie Dumitru Iliescu pe Facebook.