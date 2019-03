Scris de Dumitru Iliescu, fostul șef al SPP:

”RUSIA ȘI AGRESIUNILE EI

Asa cum spun unii „specialisti in strategii conflictuale”, dar si unii care considera coruptia minuscula de la noi in comparatie cu aia babana de la ei (a lor este buna, a noastra, desi incomparabil mai mica, este mai periculoasa decat comunismul si creaza premisele agresiunii rusesti in acesta zona a Terrei), Butoiul de pulbere al Balcanilor s-a mutat cu totul in Bazinul Marii Negre, punand in mare pericol securitatea Romaniei si a Europei in ansamblu.

Asa sa fie oare? Daca analizam putin situatia, le dam dreptate strategilor americani si profesionistilor de la noi, care au surprins foarte bine modul in care se deruleaza evenimentele. Rusia este din ce in ce mai agresiva, in primul rand cu partenerii nostri strategici – americanii, dar si cu noi si cu alte state europene. Rusii au fost primii care si-au manifestat nu numai intentiile ci si actiunile agresive. Doar ei si-au instalat baze militare in vecinatatea granitelor SUA, au dus efective si tehnica de lupta in Mexic, in Canada, inclusiv un scut antiracheta si sisteme de rachete Patriot, au amplasat portavioanele lor in Pacific si in Atlantic, in vecinatatea apelor teritoriale ale Unchiului Sam, au derulat numeroase manevre in aceste zone si au organizat o serie de provocari care vizau obiectivele lui militare. Nu intelegem de ce si-au elaborat un plan prin care obiective din Romania au devenit tinte prioritare pentru ei, ca doar la Deveselu nu avem amplasata decat o fabrica de facut maturi, cazmale si lopeti, total inofensiva! La Kogalniceanu nu avem nicio baza militara americana, ca si in alte zone din tara, americanii au adus doar avioane utilitare pentru eliminarea tantarilor, cei drept foarte multi in Delta Dunarii, iar rachetele de pe ele transporta numai insecticide, ierbicide si alte substante necesare lucrarilor agricole. Este adevarat ca, spre deosebire de Cehia si Ungaria, care nu au fost de acord cu amplasarea fabricii de unelte agricole la ei, noi am acceptat imediat fara nicio conditie, ne-a fost frica de situatia in care americanii se razgandeasc si nu mai primeasc miliardele noastre de dolari in schimbul livrarii de fier vechi, iar rusii astia nu inteleg ca nu am importat armament si tehnica de lupta de la partenerii nostri strategici, ci doar tehnica veche care la ei s-a dat la casat si care nu reprezinta niciun pericol pentru nimeni. Ce-or face serviciile de informatii rusesti, daca inca n-au aflat ca noi o sa mergem in Rai pentru ca nu batem pe nimeni, si chiar daca am vrea sa o facem, nu avem cu ce! Pe deasupra, nu au aflat ca noi nu mai suntem un stat independent, ci sub ocupatie straina, o colonie americano-bruxellesa, in care soldatii lor nu se supun jurisdictiei statului roman, ci propiei jurisdictii, ei decid ce legi sa se aplice la noi si cum sa ne organizam si sa ne traim viata, care trebuie sa fie cat mai scurta, altfel trebuie sa treaca la rationalizarea cantitatii de aer respirat, sa se poata diminua considerabil poluarea. Ce mai vor de la noi rusii, nu stiu ca noi doar am dat, fara sa primim nimic in schimb, cand lor, cand austriecilor, cand turcilor, iar acum americanilor, nemtilor, olandezilor, francazilor, si din nou austriecilor, si nu numai. Sa ne lase cu agresiunile astea ale lor si sa nu ne mai ameninte ca vin calare pe coruptia de la noi cu avioanele, rachetele, tancurile si tunurile, sa-i priveze pe americani si pe europenii din „prima viteza” de posibilitatea de a lua cu japca tot ceea ce doresc de la noi, mai mult sa-si insuseasca ei ce pot lua partenerii nostri strategici fara sa plateasca nimic.

In loc de concluzie, le adresez celor la care m-am referit la inceputul articolului, chemarea: Opriti agresiunea ruseasca si coruptia pe care rusii vor veni ca Baba Cloanta Cotoroanta pe matura, vor trage presul de sub picioarele „fratilor” nostri de peste ocean si vor lua tortul de la gura lor!!!

PS: Stiu ca sunt kaghebist, nu mai trebuie sa imi mai spuneti voi, ca in ochii unora dintre voi cine e roman si patriot e kgb-ist…”, a scris generalul Dumitru Iliescu.